ТМК продает американский дивизион за $1,2 млрдВедомости 09:50

Трубная металлургическая компания (ТМК) Дмитрия Пумпянского объявила в пятницу, 22 марта, о подписании соглашения с итальянским производителем труб Tenaris о продаже 100% акций своей американской «дочки» IPSCO Tubulars. Американский дивизион ТМК оценивается в $1,209 млрд.

Политика Мэй вынудили ужинать отдельно от лидеров ЕС Премьер-министру Великобритании Терезе Мэй пришлось ужинать отдельно после переговоров с лидерами стран Евросоюза о сроках выхода Великобритании из ЕС.

Кино Тимур Бекмамбетов выпустит фильм о летчике Девятаеве Продюсер и режиссер Тимур Бекмамбетов планирует снять фильм о Герое Советского Союза, летчике-истребителе Михаиле Девятаеве.

Спорт Загитова победила на чемпионате мира по фигурному катанию Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию, сообщает РИА "Новости".

Армия и оружие Россия испытала в Сирии новейший Ми-28НМ Новейший вертолет ВКС России Ми-28НМ приступил к выполнению боевых задач на территории Сирии.

Происшествия Подозреваемый в стрельбе в Утрехте признал свою вину Уроженец Турции, подозреваемый по делу о стрельбе в нидерландском Утрехте, признал свою вину и сознался, что действовал в одиночку.

Футбол С «Бирмингема» снято девять очков Клуб английского чемпионшипа «Бирмингем» лишился девяти очков за нарушение правил рентабельности.

Армия и оружие Новые корабли ВМС Украины оказались ржавыми и устаревшими Украинское супероружие, о котором не раз заявлял президент страны Петр Порошенко, оказалось ржавым.

Политика Миллер заявил о готовности продлить транзит газа через Украину "Газпром" готов продлить транзит газа в Европу через Украину на основе действующего контракта, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер во время встречи премьера РФ Дмитрия Медведева с украинскими политиками в Москве.

Общество В США отзывают более 30 тонн куриных палочек из-за содержания металла Американская компания Tyson Foods отзывает почти 70 тысяч фунтов (около 31,75 тонны) куриных палочек, в которых может содержаться металл, сообщила служба обеспечения безопасности и проверки пищевых продуктов министерства сельского хозяйства США.

Происшествия Украинец Гриб получил шесть лет колонии за подстрекательство к теракту Северо-Кавказский окружной военный суд (СКОВС) в Ростове-на-Дону приговорил 20-летнего украинца Павла Гриба к шести годам исправительной колонии общего режима.

Происшествия МВД предложило не возбуждать дела о наркотиках без факта их передачи Министерство внутренних дел предлагает внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс и добавить в статью, регламентирующую возбуждение уголовного дела, положение, запрещающее заводить дела о распространении наркотиков без доказательства их передачи другим людям.

Политика Порошенко передали список захваченных храмов на Украине Предстоятель канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Онуфрий передал список захваченных храмов на Украине президенту страны Петру Порошенко, встречавшегося с членами Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций.

Политика Шнуров предложил разогнать Минкульт Лидер музыкальной группы "Ленинград" Сергей Шнуров перед парламентскими слушаниями в Госдуме предложил упразднить Министерство культуры.

Происшествия ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа В Москве, Липецке и Санкт-Петербурге проводят обыски по делу о хищении средств гособоронзаказа, изымаются документы.

Технологии Cardano опередил Tron по капитализации. Токен подорожал на 12% Токен Cardano за сутки подорожал на 12,59%, сейчас стоимость монеты оценивается в $0,0589, по данным портала Coinmarketcap.

Авто Jaguar Land Rover засудил китайцев за копирование дизайна После нескольких лет судебных разбирательств компания Jaguar Land Rover выиграла дело о плагиате против китайской компании Landwind, которая практически полностью скопировала дизайн кроссовера Range Rover Evoque для своей модели X7.

Политика Депутаты не согласились запретить чиновникам дорогие автомобили Законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей стоимостью более двух миллионов рублей, вызвал бурную дискуссию на прошедшем пленарном заседании Госдумы.

Общество Калужский губернатор предложил выставлять в музеях мощи святых О неоцененной властями и калужанами роли музеев заявил 21 марта губернатор Калужской области Анатолий Артамонов в отчётном докладе депутатам Законодательного собрания по деятельности регионального правительства в 2018 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Гаджеты Никаких вырезов и отверстий. Огромный смартфон Xiaomi Mi Note 4 получит выдвижную камеру Китайские источники подтверждают, что речь может идти о Xiaomi Mi Note 4, которая получит выдвигающуюся механически фронтальную камеру.

Здоровье Минздрав представил проект укладки для оказания неотложной помощи в медучреждениях Минздрав РФ подготовил требования к комплектации укладки в медицинских организациях лекарственными препаратами и медизделиями для оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению в неотложной форме.

Космос Коррекция орбиты МКС запланирована на 23 марта Среднюю высоту орбиты Международной космической станции (МКС) планируют увеличить на 1,2 км. Её корректировка запланирована на 17:22 мск 23 марта.

Происшествия Редкую змеевидную рыбу нашли на пляже в США Американка Кэндис Вудбери нашла на побережье в штате Вашингтон странное существо, которое оказалось редким тихоокеанским змеевидным угрем.

Шоу-бизнес Анастасии Волочковой подарили шубу за миллион По словам Волочковой, бойфренду было нежалко потратить большую сумму денег на шубу, ведь она предназначалась для его любимой женщины.

Шоу-бизнес Юлию Началову похоронили на Троекуровском кладбище Певица Юлия Началова, умершая 16 марта на 39-м году жизни, похоронена в четверг на Троекуровском кладбище в Москве.