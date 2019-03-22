Экономика

ТМК продает американский дивизион за $1,2 млрдВедомости 09:50

Трубная металлургическая компания (ТМК) Дмитрия Пумпянского объявила в пятницу, 22 марта, о подписании соглашения с итальянским производителем труб Tenaris о продаже 100% акций своей американской «дочки» IPSCO Tubulars. Американский дивизион ТМК оценивается в $1,209 млрд.
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ТМК продает американский дивизион за $1,2 млрд

Ведомости09:50

Акции ТМК резко выросли в цене после сообщения о продаже Tenaris

Банки.ру09:39

ТМК продала активы в США

Коммерсантъ09:26

ТМК продает дочернюю IPSCO компании Tenaris за $1,21 млрд

ПРАЙМ08:44

ТМК продает IPSCO за $1,2 млрд

Finam.Ru08:39

ТМК договорилась о продаже американской «дочки» Ipsco за $1,2 млрд

РБК10:32

Акции ТМК подорожали на 25% на фоне сообщения о продаже американской «дочки»

Rambler News Service09:11
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 11:42, Ашберн
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Мэй вынудили ужинать отдельно от лидеров ЕС

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Россия испытала в Сирии новейший Ми-28НМ

Новейший вертолет ВКС России Ми-28НМ приступил к выполнению боевых задач на территории Сирии.
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Подозреваемый в стрельбе в Утрехте признал свою вину

Уроженец Турции, подозреваемый по делу о стрельбе в нидерландском Утрехте, признал свою вину и сознался, что действовал в одиночку.
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С «Бирмингема» снято девять очков

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"Газпром" готов продлить транзит газа в Европу через Украину на основе действующего контракта, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер во время встречи премьера РФ Дмитрия Медведева с украинскими политиками в Москве.
Обновлено в 10:06
Общество

В США отзывают более 30 тонн куриных палочек из-за содержания металла

Американская компания Tyson Foods отзывает почти 70 тысяч фунтов (около 31,75 тонны) куриных палочек, в которых может содержаться металл, сообщила служба обеспечения безопасности и проверки пищевых продуктов министерства сельского хозяйства США.
Обновлено в 08:11
Происшествия

Украинец Гриб получил шесть лет колонии за подстрекательство к теракту

Северо-Кавказский окружной военный суд (СКОВС) в Ростове-на-Дону приговорил 20-летнего украинца Павла Гриба к шести годам исправительной колонии общего режима.
Обновлено в 04:53
Происшествия

МВД предложило не возбуждать дела о наркотиках без факта их передачи

Министерство внутренних дел предлагает внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс и добавить в статью, регламентирующую возбуждение уголовного дела, положение, запрещающее заводить дела о распространении наркотиков без доказательства их передачи другим людям.
Обновлено в 07:41
Политика

Порошенко передали список захваченных храмов на Украине

Предстоятель канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Онуфрий передал список захваченных храмов на Украине президенту страны Петру Порошенко, встречавшегося с членами Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций.
Обновлено в 06:59
Политика

Шнуров предложил разогнать Минкульт

Лидер музыкальной группы "Ленинград" Сергей Шнуров перед парламентскими слушаниями в Госдуме предложил упразднить Министерство культуры.
Обновлено в 10:53
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Netflix снимет «Трех мушкетеров»

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Сергей Полунин станет худруком новой балетной школы в Севастополе

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ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа

В Москве, Липецке и Санкт-Петербурге проводят обыски по делу о хищении средств гособоронзаказа, изымаются документы.
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Bloomberg: Кремль прорабатывает сценарий оставления Путина у власти

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Технологии

Cardano опередил Tron по капитализации. Токен подорожал на 12%

Токен Cardano за сутки подорожал на 12,59%, сейчас стоимость монеты оценивается в $0,0589, по данным портала Coinmarketcap.
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Авто

Jaguar Land Rover засудил китайцев за копирование дизайна

После нескольких лет судебных разбирательств компания Jaguar Land Rover выиграла дело о плагиате против китайской компании Landwind, которая практически полностью скопировала дизайн кроссовера Range Rover Evoque для своей модели X7.
Обновлено в 10:30
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Депутаты не согласились запретить чиновникам дорогие автомобили

Законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей стоимостью более двух миллионов рублей, вызвал бурную дискуссию на прошедшем пленарном заседании Госдумы.
Обновлено вчера в 09:47
Общество

Калужский губернатор предложил выставлять в музеях мощи святых

О неоцененной властями и калужанами роли музеев заявил 21 марта губернатор Калужской области Анатолий Артамонов в отчётном докладе депутатам Законодательного собрания по деятельности регионального правительства в 2018 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 12:47
Гаджеты

Никаких вырезов и отверстий. Огромный смартфон Xiaomi Mi Note 4 получит выдвижную камеру

Китайские источники подтверждают, что речь может идти о Xiaomi Mi Note 4, которая получит выдвигающуюся механически фронтальную камеру.
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Минздрав представил проект укладки для оказания неотложной помощи в медучреждениях

Минздрав РФ подготовил требования к комплектации укладки в медицинских организациях лекарственными препаратами и медизделиями для оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению в неотложной форме.
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Космос

Коррекция орбиты МКС запланирована на 23 марта

Среднюю высоту орбиты Международной космической станции (МКС) планируют увеличить на 1,2 км. Её корректировка запланирована на 17:22 мск 23 марта.
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Редкую змеевидную рыбу нашли на пляже в США

Американка Кэндис Вудбери нашла на побережье в штате Вашингтон странное существо, которое оказалось редким тихоокеанским змеевидным угрем.
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Анастасии Волочковой подарили шубу за миллион

По словам Волочковой, бойфренду было нежалко потратить большую сумму денег на шубу, ведь она предназначалась для его любимой женщины.
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Джеко и Эль-Шаарави едва не подрались в раздевалке «Ромы»

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Глава Центробанка назвала причины укрепления рубля

Нынешнее укрепление рубля произошло из-за внешних условий, в частности из-за смягчения риторики Федеральной резервной системы (ФРС) США и Европейского центробанка (ЕЦБ), заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в пятницу, 22 марта.
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Российская металлургическая компания, крупнейший российский производитель труб, входит в тройку лидеров мирового трубного бизнеса. Штаб-квартира - в Москве.
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