Экономика
ТМК продает американский дивизион за $1,2 млрдВедомости 09:50
Трубная металлургическая компания (ТМК) Дмитрия Пумпянского объявила в пятницу, 22 марта, о подписании соглашения с итальянским производителем труб Tenaris о продаже 100% акций своей американской «дочки» IPSCO Tubulars. Американский дивизион ТМК оценивается в $1,209 млрд.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Акции ТМК подорожали на 25% на фоне сообщения о продаже американской «дочки»
Rambler News Service09:11
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 11:42, Ашберн
Футбол
«Интер» может продать Икарди за €50 млн
Итальянский "Интер" готов распрощаться с аргентинским нападающий Маурисио Икарди, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 17:30
Политика
Мэй вынудили ужинать отдельно от лидеров ЕС
Премьер-министру Великобритании Терезе Мэй пришлось ужинать отдельно после переговоров с лидерами стран Евросоюза о сроках выхода Великобритании из ЕС.
Обновлено в 11:30
Кино
Тимур Бекмамбетов выпустит фильм о летчике Девятаеве
Продюсер и режиссер Тимур Бекмамбетов планирует снять фильм о Герое Советского Союза, летчике-истребителе Михаиле Девятаеве.
Обновлено вчера в 10:18
Спорт
Загитова победила на чемпионате мира по фигурному катанию
Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:35
Армия и оружие
Россия испытала в Сирии новейший Ми-28НМ
Новейший вертолет ВКС России Ми-28НМ приступил к выполнению боевых задач на территории Сирии.
Обновлено в 06:46
Происшествия
Подозреваемый в стрельбе в Утрехте признал свою вину
Уроженец Турции, подозреваемый по делу о стрельбе в нидерландском Утрехте, признал свою вину и сознался, что действовал в одиночку.
Обновлено в 11:21
Футбол
С «Бирмингема» снято девять очков
Клуб английского чемпионшипа «Бирмингем» лишился девяти очков за нарушение правил рентабельности.
Обновлено в 07:32
Армия и оружие
Новые корабли ВМС Украины оказались ржавыми и устаревшими
Украинское супероружие, о котором не раз заявлял президент страны Петр Порошенко, оказалось ржавым.
Обновлено вчера в 19:40
Политика
Миллер заявил о готовности продлить транзит газа через Украину
"Газпром" готов продлить транзит газа в Европу через Украину на основе действующего контракта, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер во время встречи премьера РФ Дмитрия Медведева с украинскими политиками в Москве.
Обновлено в 10:06
Общество
В США отзывают более 30 тонн куриных палочек из-за содержания металла
Американская компания Tyson Foods отзывает почти 70 тысяч фунтов (около 31,75 тонны) куриных палочек, в которых может содержаться металл, сообщила служба обеспечения безопасности и проверки пищевых продуктов министерства сельского хозяйства США.
Обновлено в 08:11
Происшествия
Украинец Гриб получил шесть лет колонии за подстрекательство к теракту
Северо-Кавказский окружной военный суд (СКОВС) в Ростове-на-Дону приговорил 20-летнего украинца Павла Гриба к шести годам исправительной колонии общего режима.
Обновлено в 04:53
Происшествия
МВД предложило не возбуждать дела о наркотиках без факта их передачи
Министерство внутренних дел предлагает внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс и добавить в статью, регламентирующую возбуждение уголовного дела, положение, запрещающее заводить дела о распространении наркотиков без доказательства их передачи другим людям.
Обновлено в 07:41
Политика
Порошенко передали список захваченных храмов на Украине
Предстоятель канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Онуфрий передал список захваченных храмов на Украине президенту страны Петру Порошенко, встречавшегося с членами Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций.
Обновлено в 06:59
Политика
Шнуров предложил разогнать Минкульт
Лидер музыкальной группы "Ленинград" Сергей Шнуров перед парламентскими слушаниями в Госдуме предложил упразднить Министерство культуры.
Обновлено в 10:53
Кино
Netflix снимет «Трех мушкетеров»
Обновлено в 08:37
Происшествия
ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа
В Москве, Липецке и Санкт-Петербурге проводят обыски по делу о хищении средств гособоронзаказа, изымаются документы.
Обновлено в 03:00
Политика
Bloomberg: Кремль прорабатывает сценарий оставления Путина у власти
Обновлено вчера в 04:55
Технологии
Cardano опередил Tron по капитализации. Токен подорожал на 12%
Токен Cardano за сутки подорожал на 12,59%, сейчас стоимость монеты оценивается в $0,0589, по данным портала Coinmarketcap.
Обновлено в 10:33
Авто
Jaguar Land Rover засудил китайцев за копирование дизайна
После нескольких лет судебных разбирательств компания Jaguar Land Rover выиграла дело о плагиате против китайской компании Landwind, которая практически полностью скопировала дизайн кроссовера Range Rover Evoque для своей модели X7.
Обновлено в 10:30
Политика
Депутаты не согласились запретить чиновникам дорогие автомобили
Законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей стоимостью более двух миллионов рублей, вызвал бурную дискуссию на прошедшем пленарном заседании Госдумы.
Обновлено вчера в 09:47
Общество
Калужский губернатор предложил выставлять в музеях мощи святых
О неоцененной властями и калужанами роли музеев заявил 21 марта губернатор Калужской области Анатолий Артамонов в отчётном докладе депутатам Законодательного собрания по деятельности регионального правительства в 2018 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 12:47
Гаджеты
Никаких вырезов и отверстий. Огромный смартфон Xiaomi Mi Note 4 получит выдвижную камеру
Китайские источники подтверждают, что речь может идти о Xiaomi Mi Note 4, которая получит выдвигающуюся механически фронтальную камеру.
Обновлено в 04:00
Здоровье
Минздрав представил проект укладки для оказания неотложной помощи в медучреждениях
Минздрав РФ подготовил требования к комплектации укладки в медицинских организациях лекарственными препаратами и медизделиями для оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению в неотложной форме.
Обновлено в 08:41
Космос
Коррекция орбиты МКС запланирована на 23 марта
Среднюю высоту орбиты Международной космической станции (МКС) планируют увеличить на 1,2 км. Её корректировка запланирована на 17:22 мск 23 марта.
Обновлено в 10:53
Происшествия
Редкую змеевидную рыбу нашли на пляже в США
Американка Кэндис Вудбери нашла на побережье в штате Вашингтон странное существо, которое оказалось редким тихоокеанским змеевидным угрем.
Обновлено в 10:41
Шоу-бизнес
Анастасии Волочковой подарили шубу за миллион
По словам Волочковой, бойфренду было нежалко потратить большую сумму денег на шубу, ведь она предназначалась для его любимой женщины.
Обновлено в 11:30
Футбол
Джеко и Эль-Шаарави едва не подрались в раздевалке «Ромы»
Нападающие "Ромы" Эдин Джеко и Стефан Эль-Шаарави едва не подрались в раздевалке команды.
Обновлено в 07:41
Шоу-бизнес
Юлию Началову похоронили на Троекуровском кладбище
Певица Юлия Началова, умершая 16 марта на 39-м году жизни, похоронена в четверг на Троекуровском кладбище в Москве.
Обновлено вчера в 09:36
Финансы
Глава Центробанка назвала причины укрепления рубля
Нынешнее укрепление рубля произошло из-за внешних условий, в частности из-за смягчения риторики Федеральной резервной системы (ФРС) США и Европейского центробанка (ЕЦБ), заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в пятницу, 22 марта.
Обновлено в 09:29