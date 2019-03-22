Экономика

ТМК продает американский дивизион за $1,2 млрдВедомости 09:50

Трубная металлургическая компания (ТМК) Дмитрия Пумпянского объявила в пятницу, 22 марта, о подписании соглашения с итальянским производителем труб Tenaris о продаже 100% акций своей американской «дочки» IPSCO Tubulars. Американский дивизион ТМК оценивается в $1,209 млрд.
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Акции ТМК взлетели на 20%. Что случилось?

РБК11:35

ТМК продает американский дивизион за $1,2 млрд

Ведомости09:50

Акции ТМК подорожали на 25% на фоне сообщения о продаже американской «дочки»

Rambler News Service09:11

ТМК продает дочернюю IPSCO компании Tenaris за $1,21 млрд

ПРАЙМ08:44

ТМК продает IPSCO за $1,2 млрд

Finam.Ru08:39

Акции ТМК резко выросли в цене после сообщения о продаже Tenaris

Банки.ру09:39

ТМК продала активы в США

Коммерсантъ09:26
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Фото: невероятные снимки Луны астронома-любителя из США поразили соцсети

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На юго-западе Москвы потушили пожар на складе

Спасатели потушили пожар на складе на площади около 600 квадратных метров юго-западе Москвы, сведений о пострадавших нет, сообщает столичный главк МЧС.
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Хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился мнением о своём будущем.
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Раздавивший такси с пассажиром в Москве самосвал попал на видео

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Во время встречи с премьер-министром России Дмитрием Медведевым глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Украине нужны прямые поставки газа из России.
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