Экономика
ТМК продает американский дивизион за $1,2 млрдВедомости 09:50
Трубная металлургическая компания (ТМК) Дмитрия Пумпянского объявила в пятницу, 22 марта, о подписании соглашения с итальянским производителем труб Tenaris о продаже 100% акций своей американской «дочки» IPSCO Tubulars. Американский дивизион ТМК оценивается в $1,209 млрд.
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Акции ТМК подорожали на 25% на фоне сообщения о продаже американской «дочки»
Rambler News Service09:11
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