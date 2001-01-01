ТМК может рассмотреть выплату дивидендов за I кв 19гFinancial One 09:29

"Не исключаем, что можем рассмотреть вопросы выплаты дивидендов за первый квартал", - сказал представитель компании. Совет директоров ТМК в понедельник рекомендовал годовому собранию акционеров, которое пройдет 20 июня, принять решение не выплачивать дивиденды за прошлый год.

ТМК может рассмотреть выплату дивидендов за I кв 19г

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