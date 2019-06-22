ТМХ, Афрэксимбанк и РЭЦ заключили меморандум о сотрудничествеНародные новости 10:59

Представители Трансмашхолдинга, Афрэксимбанка и Российского экспортного центра заключили меморандум о сотрудничестве в сфере экспортных и инвестиционных проектов в железнодорожной отрасли.

ТМХ, Афрэксимбанк и РЭЦ заключили меморандум о сотрудничестве

Спорт Сборная России по волейболу обыграла Болгарию в матче Лиги наций В ночь на 23 июня (по московскому времени) состоялся матч предварительного этапа Лиги наций Болгария — Россия.

Экономика Карлоса Гона подозревают в присвоении свыше $3 млн из средств Renault Экс-главу альянса Renault–Nissan–Mitsubishi Карлоса Гона подозревают в присвоении порядка $3,25 млн из президентского фонда Renault, который использовался для выплаты вознаграждений, пишет газета The Asahi Shimbun в воскресенье, 23 июня.

Политика Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиян Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал идею грузинских рестораторов повысить цены для российских туристов.

Общество Починка с прикупом: ремонтировать гаджеты Apple в России станет проще По словам представителя «М.Видео» Валерии Андреевой, создать сеть сервисных центров Apple в регионах было решено после удачного эксперимента в Москве, проведенного в прошлом году.

Политика Глава Ростуризма спрогнозировала ситуацию с турпотоком в Грузию Турпоток из России в Грузию может снизиться на 60-70 процентов, считает глава Ростуризма Зарина Догузова.

Политика Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.

Шоу-бизнес Дочь Екатерины Стриженовой с отличием закончила первый курс МГУ В этом году Александра Стриженова с отличием закончила первый курс МГУ, чем немало порадовала именитую мать.

Политика Провокацией назвал Беглов видео с фальсификацией подписей Врио губернатора Петербурга Александр Беглов знает о видеозаписи, на которой якобы зафиксирована фальсификация подписей в его поддержку.

Наука Описано поведение ферромагнитного сверхпроводника на основе европия Учёные из Франции и России теоретически описали экспериментальное поведение недавно открытого материала, сочетающего в себе свойства сверхпроводника и ферромагнетика.

Происшествия В Китае пьяный мужчина въехал на внедорожнике в толпу пешеходов По данным правоохранителей, инцидент произошел поздно вечером в уезде Юньян, когда пьяный 42-летний местный житель сел за руль и поехал по узкой улице.

Политика Трамп опроверг отмену приказа об ударе по Ирану Президент США Дональд Трамп заявил, что приказ о нанесении удара по Ирану не был отменен, а только приостановлен на данном этапе.

Космос НАСА нашло на Марсе возможные признаки жизни Марсоход НАСА Curiosity обнаружил в среду высокое количество метана в воздухе на Марсе, что может быть признаком жизни на планете неких микроорганизмов, пишет The New York Times.

Путешествия Ростуризм назвал правила возврата денег за авиабилеты в Грузию Отмечается, что за билеты с вылетом из Грузии до 8 июля деньги можно будет вернуть в соответствии с тарифом, а в случае вылета из страны 8 числа деньги будут возвращены в полном объеме.

Политика Зеленский призвал предотвратить новые войны Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года и длилась 1418 дней, завершившись 9 мая 1945 года.

Политика Саакашвили обвинил россиян в наглости из-за ситуации в Грузии Комментируя приостановку пассажирского авиасообщения между Грузией и РФ, Саакашвили призвал украинских граждан чаще посещать южнокавказскую страну вместо россиян.

Экономика Georgian Airways открестилась от долга перед РФ В грузинской авиакомпании Georgian Airways заявили об отсутствии задолженности перед Россией, передает РИА "Новости".

Политика США представили план развития палестинских территорий на $50 млрд Белый дом представил экономическую часть плана по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке, предложенные меры предполагают государственные и частные инвестиции в размере $50 млрд, пишет The New York Times.

Политика Член СПЧ призвал Грузию извиниться перед Россией Ранее, как писал News.ru, о своей встревоженности ситуацией сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, а о необходимости извинений со стороны Грузии заявил депутат Госдумы Сергей Гаврилов, действия которого стали формальным поводом для агрессивного поведения лидеров оппозиции и радикалов.

Шоу-бизнес 39-летняя Боня в Монако устроила фотосъёмку на яхте 39-летняя Виктория Боня поучаствовала в импровизированной фотосессии в Монако, выбрав в качестве декорации яхту.

Происшествия В Петербурге горит здание на площади 1000 квадратных метров «В трёхэтажном здании происходит горение на площади 1000 квадратных метров», — указывается в сообщении.