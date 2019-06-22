Экономика

ТМХ, Афрэксимбанк и РЭЦ заключили меморандум о сотрудничествеНародные новости 10:59

Представители Трансмашхолдинга, Афрэксимбанка и Российского экспортного центра заключили меморандум о сотрудничестве в сфере экспортных и инвестиционных проектов в железнодорожной отрасли.
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Афрэксимбанк, Росконгресс и РЭЦ подписали соглашение о партнерстве

iReactor03:50

ТМХ, Афрэксимбанк и РЭЦ заключили меморандум о сотрудничестве

Народные новости10:59

Россия и Африка заключили меморандум о сотрудничестве в железнодорожной отрасли

ФАН09:49

Афрэксимбанк, ТМХ и РЭЦ заключили меморандум о сотрудничестве

Политика Сегодня08:38

На форуме «Россия — Африка» подписан меморандум о взаимодействии в Африке

Красная весна15:29

ТМХ, РЭЦ и Афрэксимбанк будут сотрудничать в ж/д отрасли в Африке

Инфоросвчера в 11:15

ТМХ, РЭЦ и Афрэксимбанк будут сотрудничать в ж/д отрасли на африканском континенте

ТАССвчера в 10:25
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 23:02, Вашингтон
Спорт

Сборная России по волейболу обыграла Болгарию в матче Лиги наций

В ночь на 23 июня (по московскому времени) состоялся матч предварительного этапа Лиги наций Болгария — Россия.
Обновлено в 18:51
Экономика

Карлоса Гона подозревают в присвоении свыше $3 млн из средств Renault

Экс-главу альянса Renault–Nissan–Mitsubishi Карлоса Гона подозревают в присвоении порядка $3,25 млн из президентского фонда Renault, который использовался для выплаты вознаграждений, пишет газета The Asahi Shimbun в воскресенье, 23 июня.
Обновлено в 22:13
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП в Забайкалье

Обновлено в 12:03
Политика

Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиян

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал идею грузинских рестораторов повысить цены для российских туристов.
Обновлено в 14:50
Происшествия

В Тверской области катер врезался в берег

Обновлено в 17:26
Общество

Починка с прикупом: ремонтировать гаджеты Apple в России станет проще

По словам представителя «М.Видео» Валерии Андреевой, создать сеть сервисных центров Apple в регионах было решено после удачного эксперимента в Москве, проведенного в прошлом году.
Обновлено в 17:01
Происшествия

Опубликовано видео с места ликвидации сторонников ИГ в Дагестане

Обновлено в 22:17
Армия и оружие

Российские военные передали беженцам из Идлиба две тонны гумпомощи

Обновлено в 22:09
Политика

Глава Ростуризма спрогнозировала ситуацию с турпотоком в Грузию

Турпоток из России в Грузию может снизиться на 60-70 процентов, считает глава Ростуризма Зарина Догузова.
Обновлено в 22:10
Технологии

Диетолог рассказал, кому полезна вишня и поможет ли она похудеть

Последний помогает защитить мозг от старения, — подчеркнула врач-диетолог Екатерина Аружева.
Обновлено в 11:34
Политика

Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно

В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено в 14:56
Шоу-бизнес

Дочь Екатерины Стриженовой с отличием закончила первый курс МГУ

В этом году Александра Стриженова с отличием закончила первый курс МГУ, чем немало порадовала именитую мать.
Обновлено в 13:01
Политика

Провокацией назвал Беглов видео с фальсификацией подписей

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов знает о видеозаписи, на которой якобы зафиксирована фальсификация подписей в его поддержку.
Обновлено в 04:10
Экономика

После «Прямой линии» к Путину обратились строители Крымского моста

Обновлено в 06:11
Наука

Описано поведение ферромагнитного сверхпроводника на основе европия

Учёные из Франции и России теоретически описали экспериментальное поведение недавно открытого материала, сочетающего в себе свойства сверхпроводника и ферромагнетика.
Обновлено 20 июня в 07:55
Происшествия

В Китае пьяный мужчина въехал на внедорожнике в толпу пешеходов

По данным правоохранителей, инцидент произошел поздно вечером в уезде Юньян, когда пьяный 42-летний местный житель сел за руль и поехал по узкой улице.
Обновлено в 21:42
Политика

Трамп опроверг отмену приказа об ударе по Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что приказ о нанесении удара по Ирану не был отменен, а только приостановлен на данном этапе.
Обновлено в 20:40
Космос

НАСА нашло на Марсе возможные признаки жизни

Марсоход НАСА Curiosity обнаружил в среду высокое количество метана в воздухе на Марсе, что может быть признаком жизни на планете неких микроорганизмов, пишет The New York Times.
Обновлено в 22:31
Здоровье

Елена Малышева назвала самую лучшую диету

Обновлено в 14:11
Путешествия

Ростуризм назвал правила возврата денег за авиабилеты в Грузию

Отмечается, что за билеты с вылетом из Грузии до 8 июля деньги можно будет вернуть в соответствии с тарифом, а в случае вылета из страны 8 числа деньги будут возвращены в полном объеме.
Обновлено в 03:02
Политика

Зеленский призвал предотвратить новые войны

Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года и длилась 1418 дней, завершившись 9 мая 1945 года.
Обновлено в 05:05
Политика

Саакашвили обвинил россиян в наглости из-за ситуации в Грузии

Комментируя приостановку пассажирского авиасообщения между Грузией и РФ, Саакашвили призвал украинских граждан чаще посещать южнокавказскую страну вместо россиян.
Обновлено в 19:58
Экономика

Georgian Airways открестилась от долга перед РФ

В грузинской авиакомпании Georgian Airways заявили об отсутствии задолженности перед Россией, передает РИА "Новости".
Обновлено в 22:31
Политика

США представили план развития палестинских территорий на $50 млрд

Белый дом представил экономическую часть плана по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке, предложенные меры предполагают государственные и частные инвестиции в размере $50 млрд, пишет The New York Times.
Обновлено в 20:30
Политика

Член СПЧ призвал Грузию извиниться перед Россией

Ранее, как писал News.ru, о своей встревоженности ситуацией сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, а о необходимости извинений со стороны Грузии заявил депутат Госдумы Сергей Гаврилов, действия которого стали формальным поводом для агрессивного поведения лидеров оппозиции и радикалов.
Обновлено в 10:03
Политика

На съемочную группу телеканала «Россия 24» напали в Тбилиси

Националисты в Тбилиси попытались избить корреспондента и оператора телеканала «Россия 24».
Обновлено в 09:13
Шоу-бизнес

39-летняя Боня в Монако устроила фотосъёмку на яхте

39-летняя Виктория Боня поучаствовала в импровизированной фотосессии в Монако, выбрав в качестве декорации яхту.
Обновлено в 11:23
Происшествия

В Петербурге горит здание на площади 1000 квадратных метров

«В трёхэтажном здании происходит горение на площади 1000 квадратных метров», — указывается в сообщении.
Обновлено в 22:32
Гаджеты

Samsung оснастит Galaxy A90 5G-модемом

Обновлено в 03:40
Единоборства

Валуев заявил о смертельной опухоли мозга

Депутат Госдумы Николай Валуев рассказал о борьбе с онкологическим заболеванием.
Обновлено в 03:16
Как работают Яндекс.Новости?
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