Футбол

ТМ. «Оренбург» сыграл вничью с загребским «Динамо»Bookmaker-ratings.ru 08:08

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Соперники выдали достаточно результативный поединок, забив по два мяча в ворота друг друга. На голы Малярова и Деспотовича хорваты ответили точными ударами Кадзиора и Чуже. На этом товарищеские матчи «Оренбурга» на втором сборе закончились.
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