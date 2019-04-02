Экономика
TKEY представила свои решения Tkeycoin парламентариям из 42 странИзвестия вчера в 10:00
Спикером межпарламентской встречи стал член комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Алексей Вадимович Лященко. В дискуссиях поучаствовали представители руководства группы компаний TKEY — директор по информационным технологиям Павел Якимов и гендиректор Максим Якимов.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 23:00, Ашберн
Политика
Зеленский ответил на предложение Путина о паспортах для украинцев
Актер Владимир Зеленский, который победил на выборах президента Украины, но пока не вступил в должность, на своей странице в Facebook прокомментировал заявление президента России Владимира Путина, что упрощенная процедура получения российского гражданства может быть распространена на всех украинцев.
Обновлено в 22:05
Армия и оружие
В НАТО ответили на призыв прекратить военную активность у границ РФ
Ранее начальник Генштаба российских Вооруженных Сил Валерий Герасимов заявил, что Россия вынуждена усилить состав войск Западного и Южного военных округов в ответ на наращивание военной активности США и НАТО.
Обновлено вчера в 19:17
Общество
Жизнь наладится, но не у всех: гороскоп от Павла Глоба на май
Впереди самый последний весенний месяц май, на который многие знаки Зодиака планируют грандиозные планы Астролог Павел Глоба составил свое предсказание на данный период, где подробно расписал, к чему стоит готовиться многим созвездиям в предстоящем месяце.
Обновлено в 06:00
Происшествия
Двое подростков на мотоцикле погибли в ДТП под Тверью
Погибли двое подростков - водитель и пассажир мотоцикла, сообщили ТАСС в пресс-службе ГИБДД по региону.
Обновлено в 16:10
Политика
Мадуро заявил, что Венесуэла никогда не вернется в ОАГ
Обновлено в 18:48
Происшествия
Крупный пожар в Воронежской области локализован
Пожар, возникший в распределительном центре торговой сети "Магнит", расположенном в селе Нечаевка Воронежской области, удалось локализовать на площади 42 тысячи квадратных метров.
Обновлено в 22:00
Музыка
Эрнст прокомментировал итоги шоу «Голос. Дети»
Эрнст отметил, что поддержка одного из участников «существенно превысила количество голосов за других конкурсантов».
Обновлено в 13:38
Космос
Сибирские ученые обнаружили признаки жизни на Венере
Ученые, описывая признаки жизни на Венере, подчеркивают, что в этом ничего удивительного нет - инопланетная жизнь может разительно отличаться от земной.
Обновлено в 02:00
Футбол
«Барселона» стала чемпионом Испании по футболу
«Барселона» победила «Леванте» в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу и досрочно выиграла первенство.
Обновлено в 17:16
Экономика
Назван размер Нобелевской премии 2019 года
Размер Нобелевской премии в 2019 году составит 9 млн шведских крон (около $950 тыс.). Об этом сообщает пресс-служба Нобелевского фонда.
Обновлено в 04:26
Игры
Попытки продвигать игры через Epic Games Store пока проваливаются
Сообщается, что именно команда разработчиков инженерного симулятора Satisfactory стала первой отменившей релиз Steam своей игры для переноса релиза в Epic Games Store.
Обновлено в 10:32
Авто
Составлен рейтинг самых надёжных китайских автомобилей в России
Отечественные специалисты составили рейтинг самых практичных и надежных китайских автомобилей, которые предложены на российском рынке.
Обновлено в 01:41
Хоккей
«Бостон» — «Коламбус»: Панарин забросил две шайбы во втором периоде
Дублем в составе гостей отметился российский нападающий Артемий Панарин. Первую шайбу россиянин забросил в большинстве на 22-й минуте.
Обновлено в 21:53
Хоккей
«Даллас» сравнял счет в серии против «Сент-Луиса»
Все трое завершили матч с показателем полезности «0». Счет в серии стал 1:1. Третий матч команды проведут 30 апреля в Далласе.
Обновлено в 18:21
Политика
Названа причина возможного возникновения «второго Чернобыля»
Украинские власти не занимаются восстановлением энергетической инфраструктуры, в связи с чем в ближайшие годы возможно повторение крупной атомной аварии на Украине, пишет RT со ссылкой на экспертов.
Обновлено в 18:48
Происшествия
В Финском заливе в Петербурге перевернулся прогулочный катер
Прогулочный катер, на борту которого находились девять человек, перевернулся в Финском заливе в районе Канонерского острова, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР.
Обновлено в 18:19
Шоу-бизнес
Опубликовано последнее сообщение Началовой перед смертью
Началова скончалась 16 марта в возрасте 38 лет. 21 марта певицу похоронили на Троекуровском кладбище.
Обновлено в 13:37
Происшествия
Подозреваемый в стрельбе в синагоге в Калифорнии задержан
Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в синагоге города Поуэй (округ Сан-Диего, штат Калифорния).
Обновлено в 17:53
Происшествия
На Урале врач дважды взял деньги с умирающего за бесплатный протез
Сын уральца Виталий Супрунов рассказывает, что Ковалевский дважды взял с них по 50 тыс. рублей за протез пищевода.
Обновлено в 04:05
Происшествия
Три человека погибли в ДТП в Астрахани
Обновлено в 18:11
Политика
Коломойский вернется на Украину и поможет Зеленскому
Украинский олигарх и политик Игорь Коломойский заявил, что собирается вернуться на Украину и готов помогать победителю президентских выборов Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 08:33
Религия
Путин и Медведев посетили пасхальное служение в храме Христа Спасителя
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев посетили пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве.
Обновлено в 17:34
Политика
Жириновскому подарили торт в виде карты Украины
Обновлено вчера в 12:35
Футбол
«Манчестер Юнайтед» — «Челси»: прогноз Майкла Оуэна с коэффициентом 3.40
Бывший форвард сборной Англии Майкл Оуэн сделал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Челси» в 36-м туре АПЛ.
Обновлено в 18:40
Гаджеты
OnePlus подтвердила в тизере тройную тыльную камеру OnePlus 7 Pro
Точная дата выхода нового продукта компании Oneplus пока неизвестна, но ранее известные журналисты из Индии утверждали, что анонс Oneplus 7 Pro планируется на 14 мая этого года, а его выпуск на 22 мая.
Обновлено в 16:34
Игры
Миллионы геймеров могут перейти с ПК на приставки к 2022 году
Специалисты компании Jon Peddie Research выразили уверенность в том, что уже к 2022 году более 20 миллионов пользователей персональных компьютеров с целью прохождения игр перейдут на использование игровых консолей.
Обновлено в 10:22
Общество
Утвержден порядок проведения диспансеризации
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что в стране был утвержден новый порядок проведения диспансеризации и профосмотров, сообщает корреспондент The Moscow Post.
Обновлено вчера в 09:12
Транспорт
Строительство БКЛ московского метро завершено наполовину
Обновлено в 03:43