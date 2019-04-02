Экономика
TKEY представила свои решения Tkeycoin парламентариям из 42 странИзвестия 26 апреля в 10:00
Спикером межпарламентской встречи стал член комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Алексей Вадимович Лященко. В дискуссиях поучаствовали представители руководства группы компаний TKEY — директор по информационным технологиям Павел Якимов и гендиректор Максим Якимов.
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