Экономика

TKEY представила свои решения Tkeycoin парламентариям из 42 странИзвестия 26 апреля в 10:00

Спикером межпарламентской встречи стал член комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Алексей Вадимович Лященко. В дискуссиях поучаствовали представители руководства группы компаний TKEY — директор по информационным технологиям Павел Якимов и гендиректор Максим Якимов.
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Группа IT-компаний TKEY продемонстрировала решения Tkeycoin делегатам 42 стран на АПА-2019

Эпиграф00:53

Компания TKEY выступила с докладом о цифровой экономике перед парламентариями АПА

ВладТаймвчера в 06:54

TKEY представила свои решения Tkeycoin парламентариям из 42 стран

Известия26 апреля в 10:00

Заинтересованность в пилотных проектах TKEY проявили участники Азиатской парламентской ассамблеи (АПА)

Вести ПК в Воронежевчера в 06:06

Группа IT-компаний TKEY продемонстрировала Tkeycoin парламентариям из 42 стран на АПА-2019

Газета DAILYвчера в 05:43

Группа IT-компаний TKEY провела ряд встреч с представителями стран Азиатской парламентской ассамблеи (АПА)

Planet Todayвчера в 04:48

Азиатская парламентская ассамблея (АПА) приветствовала доклад TKEY о цифровизации экономики

VistaNewsвчера в 06:38
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После победы дочери Алсу в шоу «Голос. Дети» началась проверка

Обновлено вчера в 01:28
Религия

Храм Шанхая провел пасхальное богослужение впервые с 1965 года

Сотни верующих в Шанхае отметили Пасху посещением пасхального богослужения в Кафедральном соборе впервые за много лет.
Обновлено в 00:08
Хоккей

НХЛ объявила номинантов на приз лучшему новичку сезона

На приз лучшему новичку номинированы вратарь "Сент-Луис Блюз" Джордан Биннингтон, защитник "Баффало Сэйбрз" Расмус Далин и форвард "Ванкувер Кэнакс" Элиас Петперссон.
Обновлено вчера в 16:35
Происшествия

Пять человек были спасены из горящей квартиры в Москве

Пять человек были спасены пожарными из горящей квартиры на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России столицы.
Обновлено вчера в 21:37
Политика

Путин обещает упрощенное гражданство РФ для всех украинцев

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в Москве думают над тем, чтобы предоставлять гражданство в упрощенном порядке не только жителям непризнанных Донецкой и Луганской народных республик, но и всем украинцам.
Обновлено вчера в 05:01
Происшествия

В Красноярске загорелся завод, производящий ракеты «Сармат»

Крупный пожар произошел в пятницу, 26 апреля на крупном оборонном заводе "Красмаш" в Красноярске.
Обновлено 26 апреля в 10:59
Происшествия

Пожар в распределительном центре в Воронежской области локализован

Пожарные смогли локализовать в воскресенье пожар, возникший в распределительном центре "Магнит" в селе Нечаевка Воронежской области.
Обновлено вчера в 21:40
Происшествия

В Финском заливе в Петербурге перевернулся прогулочный катер

Прогулочный катер, на борту которого находились девять человек, перевернулся в Финском заливе в районе Канонерского острова, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР.
Обновлено вчера в 18:19
Происшествия

Двое подростков на мотоцикле погибли в ДТП под Тверью

Обновлено вчера в 16:10
Политика

В Крыму рассказали об ожиданиях от Зеленского

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс рассказал, какие у полуострова ожидания от победителя украинских выборов Владимира Зеленского, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:26
Политика

Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» могло быть умышленным

Российский оператор магистральных нефтепроводов публичное акционерное общество «Транснефть» заявило, что загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло умышленно, то есть речь может идти о диверсии.
Обновлено 26 апреля в 11:51
Происшествия

Пожар произошел на кровле Никитского храма в подмосковной Коломне

"Произошел пожар на кровле Никитского храма на площади 300 кв. м, он был ликвидирован", - сказали в ведомстве.
Обновлено в 01:44
Происшествия

Модель-мужчина умер на подиуме в Сан-Паулу

Модель Талес Котта умер на подиуме во время дефиле в финальный день недели моды в бразильском Сан-Паулу.
Обновлено в 01:30
Космос

Запуск спутника ГЛОНАСС с Плесецка отложили

Дату запуска навигационного спутника «Глонасс-М» с космодрома Плесецк перенесли.
Обновлено вчера в 21:34
Армия и оружие

Опытный МС-21 совершил перелет из Иркутска в Ульяновск

В Ульяновске самолет окрасят, после чего он отправится на аэродром "Раменское" Опытный среднемагистральный самолет МС-21 совершил беспосадочный перелет из Иркутска в Ульяновск, сообщает пресс-служба ОАК.
Обновлено вчера в 09:02
Политика

Депутат Рады назвал причину для возможного нападения России на Украину

Россия введет на Украину войска, если новый президент страны будет давить Донбасс силой.
Обновлено вчера в 22:45
Футбол

«Барселона» стала чемпионом Испании по футболу

«Барселона» победила «Леванте» в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу и досрочно выиграла первенство.
Обновлено вчера в 17:16
Общество

Ректор ВШЭ высказался о сборе подписей за снос памятника Дзержинскому

Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов прокомментировал сбор подписей студентами за демонтаж памятника основателю Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) Феликсу Дзержинскому.
Обновлено вчера в 13:45
Происшествия

Трупы членов семьи из пяти человек нашли в колодце в Уфе

Обновлено вчера в 05:37
Политика

Умер экс-глава Хакасии Алексей Лебедь

Бывший глава Хакасии Алексей Лебедь скончался на 65-м году жизни.
Обновлено вчера в 13:04
Космос

Сибирские ученые обнаружили признаки жизни на Венере

Ученые, описывая признаки жизни на Венере, подчеркивают, что в этом ничего удивительного нет - инопланетная жизнь может разительно отличаться от земной.
Обновлено вчера в 02:00
Политика

Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией

Победитель выборов президента на Украине Владимир Зеленский заявил, что он готов к переговорам с Россией.
Обновлено вчера в 16:47
Религия

Сегодня православные отмечают Пасху

Обновлено вчера в 13:34
Космос

Китай тестирует многоразовую гиперзвуковую ракету

Гиперзвуковой снаряд добрался до высоты в 25 км, совершил полет, после чего от ракеты отделилась многоразовая часть, приземлившаяся на парашюте в пустынном районе на северо-западе Китая.
Обновлено вчера в 04:57
Политика

В Бундестаге призвали оказать «устрашающее воздействие» на Россию

Фракция свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге приняла документ, в котором предложила новую стратегию по урегулированию ситуации на востоке Украины, сообщает газета Bild.
Обновлено вчера в 22:14
Культура

Ведущая «Голос. Дети» прокомментировала финал конкурса

Обновлено вчера в 10:18
Происшествия

Трамп выразил соболезнования в связи со стрельбой в синагоге

Американский президент Дональд Трамп выразил соболезнования в связи со стрельбой, которая произошла в субботу, 27 апреля, в синагоге в Калифорнии.
Обновлено вчера в 18:53
Политика

В штабе Зеленского высказали отношение к артистам и фильмам из России

В штабе победившего на президентских выборах Украины Владимира Зеленского рассказали об отношении к российским артистам и фильмам.
Обновлено в 01:28
Армия и оружие

«Посейдон» обеспечит РФ контроль над Северным Ледовитым океаном

Обновлено вчера в 09:04
Шоу-бизнес

Идрис Эльба женился на модели Сабрине Даур

Британский актер Идрис Эльба и модель Сабрина Даур поженились. Свадебная церемония прошла в Марокко.
Обновлено вчера в 11:35
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