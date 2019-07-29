Финансы
Доллар слабо дешевеет к мировым валютам в ожидании заседания ФРС СШАПРАЙМ 01:27
Курс доллара слабо снижается к мировым валютам в понедельник в ожидании заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое состоится позднее на текущей неделе, свидетельствуют данные торгов.
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Западные эксперты: курс доллара вырастет после исторического заседания ФРС
Свободная Прессавчера в 14:20
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