Экономика
TCS Group разместит около 18,3 млн глобальных депозитарных расписокТАСС 03:02
Головная структура Тинькофф банка и "Тинькофф страхование" - TCS Group - объявила о планах разместить около 18,3 млн глобальных депозитарных расписок (GDR) в рамках программы по привлечению капитала.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 03:53, Вашингтон
Происшествия
Таксист списал все деньги с банковской карты пенсионера
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже денег с банковской карты пенсионера.
Обновлено в 03:14
Происшествия
Пассажирский самолет Ан-24 совершил аварийную посадку в Бурятии
Пассажирский самолет Ан-24 совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска, погибли два члена экипажа, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД по Бурятии.
Обновлено вчера в 23:56
Происшествия
Крупный лесной пожар разгорелся на северо-востоке Испании
Лесной пожар разгорелся в испанской провинции Таррагона, расположенной на северо-востоке страны, сообщает местная пожарная служба на своей официальной странице в Twitter.
Обновлено вчера в 18:53
Происшествия
Под Архангельском машина под управлением школьницы врезалась в поезд
В Архангельской области возле станции Ломовое Плесецкого района автомобиль ВАЗ-2105 врезался в поезд.
Обновлено в 01:09
Общество
Украинцев выгнали из отеля в Греции за флаги и плохое поведение
Туристическую группу украинцев вместе с детьми выселили из отеля на острове Каламос в Греции из-за публичной демонстрации желто-голубого флага Украины и красно-черного знамени "Организации украинских националистов – Украинской патриотической армии" (ОУН-УПА, запрещена в РФ).
Обновлено в 02:44
Транспорт
На Крымском мосту установлен новый рекорд превышения скорости
Камеры видеонаблюдения на Крымском мосту зафиксировали экстремальное превышение скорости.
Обновлено вчера в 13:07
Армия и оружие
Россия поможет укрепить армию и спецслужбы Таджикистана
Россия намерена оказать помощь в укреплении армии и спецслужб Таджикистана на фоне угроз из Афганистна для стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
Обновлено в 03:35
Общество
МЧС Москвы предупредило о грозе с градом
«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие один—два часа с сохранением до конца суток 27 июня в Москве ожидаются дождь, местами сильный, гроза, град, усиление ветра порывами 15–20 м/с», — сообщили в ведомстве.
Обновлено в 03:27
Авто
Назван регион РФ, лидирующий по продажам автомобилей Lada Granta
Составлен рейтинг регионов, где по итогам первых пяти месяцев 2019 года было продано самое большое количество автомобилей Lada Granta.
Обновлено в 03:37
Экономика
Высшее образование в России стало дороже
Ранее сообщалось, что количество бюджетных мест в российских вузах сократится на четверть к 2024 году, а абитуриентов станет больше на 15 процентов.
Обновлено вчера в 20:13
Авто
Каждый третий японский автомобиль в России – с правым рулем
Эксперты агентства отмечают, что из 3,33 млн японских автомобилей с правым рулем, чуть более 50% эксплуатируются на Дальнем Востоке и порядка 40% – в Сибири.
Обновлено в 00:57
Авто
Культовый Mitsubishi Lancer Evolution будет возрожден
Компания Mitsubishi анонсировала свои планы по возрождению легендарного седана Lancer Evolution.
Обновлено в 01:37
Общество
Роскачество дало рекомендации по выбору зонта
Роскачество разработало экспертные рекомендации по выбору и эксплуатации зонтов, например, сушка в сложенном виде куполом вниз может продлить срок службы, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 01:28
Экономика
Пенсионные резервы запретят хранить в подпавших под санкции банках
Резервы Пенсионного фонда России (ПФР) по обязательному пенсионному страхованию нельзя будет размещать в банках, соблюдающих антироссийские санкции, сообщает РБК со ссылкой на соответствующее постановление правительства.
Обновлено в 03:33
Футбол
В «Спартаке» определились с главной трансферной целью
В московском "Спартаке" определились с главными планами на летнее трансферное окно, о которых рассказал генеральный директор красно-белых Томас Цорн.
Обновлено вчера в 20:48
Общество
Бывшая жена Задорнова отсудила миллионы у Первого канала
Велта Задорнова, первая жена скончавшегося в 2017 году сатирика Михаила Задорнова, выиграла суд с Первым каналом, по итогам которого ей присудили 3,75 миллиона рублей.
Обновлено вчера в 10:26
Происшествия
В ДТП в Челябинске пострадали шесть человек
В Челябинске сегодня 27 июня около 3:10 на Бродокалмакском тракте (СНТ Учитель) ВАЗ-2112 столкнулся с автомобилем Toyota Avensis, в результате чего травмы получили шесть человек.
Обновлено в 03:41
Экономика
В каких регионах переплатили за услуги ЖКХ
По информации "Российской газеты", в 2018 году впервые за длительное время появились два региона, жители которых не просто пунктуально оплачивали текущие счета, но активно компенсировали накопившуюся за прошлые годы задолженность и перечислили коммунальщикам больше, чем было выставлено за услуги.
Обновлено вчера в 12:01
Политика
Зариф назвал незаконными заявления Трампа о готовности уничтожить Иран
Вашингтон не обладает возможностями уничтожить Иран без применения запрещенных вооружений, заявления президента США Дональда Трампа на этот счет являются нарушением норм международного права.
Обновлено вчера в 14:13
Музыка
Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников
«25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.
Обновлено вчера в 19:11
Хоккей
Московское «Динамо» продлило контракт с хоккеистом Шипачевым
Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" продлил контракт с нападающим Вадимом Шипачевым.
Обновлено в 03:26
Кино
В США умер актер из сериала «Альф»
Американский актер Макс Райт скончался в возрасте 75 лет.
Обновлено в 03:11
Транспорт
Движение по Макаровскому мосту откроют 1 июля
В Екатеринбурге с 1 июля будет открыто движение по Макаровскому мосту.
Обновлено в 03:44
Футбол
Руни забил мяч со своей половины поля
Обновлено в 03:08
Политика
Парламент Киргизии лишил неприкосновенности экс-президента Атамбаева
Депутаты парламента Киргизии большинством голосов лишили неприкосновенности бывшего президента Алмазбека Атамбаева за его действия на посту главы государства, в которых Генпрокуратура выявила признаки коррупции.
Обновлено в 03:29
Происшествия
В центре Екатеринбурга после столкновения опрокинулась машина
Сегодня в Екатеринбурге на пересечении Малышева и Розы Люксембург в результате столкновения перевернулся автомобиль.
Обновлено в 01:58
Политика
Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за России
Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной приняли решение покинуть сессию ПАСЕ, соответствующее заявление в фейсбуке опубликовал глава украинской делегации Владимир Арьев.
Обновлено вчера в 17:50
Общество
Forbes назвал лучший российский вуз
Журнал Forbes опубликовал рейтинг 100 лучших вузов России, поместив на первое место в нем Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» (54,11 балла).
Обновлено в 03:21
Политика
Bloomberg: Huawei сотрудничала с военными Китая
Часть сотрудников телекоммуникационной компании Китая Huawei сотрудничала с военными страны при работе над исследовательскими проектами.
Обновлено вчера в 23:23
Происшествия
На Украине неизвестные избили экс-мэра Конотопа
Неизвестные избили бывшего мэра Конотопа, кандидата в депутаты Артема Семенихина, он находится в реанимации, сообщила в четверг пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Сумской области.
Обновлено в 02:21