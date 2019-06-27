Экономика
TCS Group разместит около 18,3 млн глобальных депозитарных расписокТАСС 03:02
Головная структура Тинькофф банка и "Тинькофф страхование" - TCS Group - объявила о планах разместить около 18,3 млн глобальных депозитарных расписок (GDR) в рамках программы по привлечению капитала.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 04:11, Вашингтон
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Пассажир снял на видео момент крушения Ан-24 в Бурятии
Обновлено в 01:31
Политика
Путин принял отставку Евкурова и назначил нового главу Ингушетии
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, гласящий о назначении врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 14:40
Политика
В Конгрессе США дали добро на санкции против «Северного потока-2»
Принятие санкционных ограничений против российских газовых проектов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» одобрили в Конгрессе.
Обновлено в 02:44
Происшествия
На Украине неизвестные избили экс-мэра Конотопа
Неизвестные избили бывшего мэра Конотопа, кандидата в депутаты Артема Семенихина, он находится в реанимации, сообщила в четверг пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Сумской области.
Обновлено в 02:21
Музыка
«Ленинград» даст дополнительный концерт в Иркутске
Обновлено в 02:17
Экономика
Хранение пенсий россиян ограничили в соблюдающих санкции банках
Резервы Пенсионного фонда России (ПФР) по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) теперь запрещено размещать в кредитных организациях, которые соблюдают антироссийские ограничительные меры в отношении российских компаний и отраслей.
Обновлено в 02:37
Общество
В МЧС предупредили москвичей о грозе с градом и сильном ветре
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Обновлено в 01:59
Армия и оружие
Боевики атаковали российскую авиабазу «Хмеймим»
Боевики в Сирии попытались атаковать российскую авиабазу "Хмеймим" с помощью дронов, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 15:31
Армия и оружие
Мэр Горловки попал под обстрел ВСУ в Донбассе
Обновлено вчера в 10:26
Путешествия
Ростуризм назвал минимальную стоимость отдыха в Крыму
Минимальная стоимость недельного отдыха в Крыму на двоих, включающего перелет и проживание, в июне-июле составляет порядка 30 тысяч рублей, заявили РИА Новости в пресс-службе Ростуризма.
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Политика
Меркель снова стало плохо на официальном мероприятии
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Политика
Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за РФ
Ранее сообщалось, что ПАСЕ отказалась забирать полномочия у делегации России.
Обновлено вчера в 15:45
Армия и оружие
В ДНР назвали цели отхода украинских военных от линии соприкосновения
Вооруженные силы Украины (ВСУ) оставляют позиции на юго-востоке Украины для шантажа командиров подразделений, не выплачивающих надбавки военнослужащим за участие в боевых действиях.
Обновлено вчера в 12:31
Технологии
В России разрешили ввести в строй первый в мире плавучий блок АЭС
Ростехнадзор выдал концерну "Росэнергоатом" (входит в электроэнергетический дивизион "Росатома") лицензию на эксплуатацию ядерной установки плавучего энергетического блока (ПЭБ) "Академик Ломоносов".
Обновлено в 03:25
Армия и оружие
Британских читателей удивил перехват российских самолетов над Балтикой
Издание Daily Mail написало о сопровождении британскими истребителями российских военных самолетов в небе над Балтийским морем.
Обновлено вчера в 22:06
Общество
Forbes назвал лучший российский вуз
Журнал Forbes опубликовал рейтинг 100 лучших вузов России, поместив на первое место в нем Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» (54,11 балла).
Обновлено в 03:21
Музыка
Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников
«25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.
Обновлено вчера в 19:11
Культура
Интернет-пользователи голосуют за лучшие фото конкурса имени Стенина
Пользователи сети могут стать "народным жюри" конкурса для молодых фотожурналистов им. Андрея Стенина – на сайте конкурса стартовало онлайн-голосование за лучшую по выбору Интернета работу.
Обновлено в 04:00
Политика
Историк из Киева заявил, что реформы Петра I проводили украинцы
Украинский историк Виктор Брехуненко заявил, что реформы Петра I проводились выходцами с Украины, усомнившись при этом в значимости и реформаторских способностях первого российского императора.
Обновлено вчера в 20:07
Гаджеты
Oppo позволит своим смартфонам звонить без сотовой сети
В Oppo заверили, что MeshTalk практически не снизит автономность смартфонов, поэтому устройства с подключенным протоколом смогут работать до 72 часов в режиме ожидания, что позволит пользователям всегда быть на связи.
Обновлено вчера в 15:28
Транспорт
Водителей смогут лишать прав за грязные номера
Российских автовладельцев могут начать лишать водительских прав за намеренное сокрытие номерных знаков.
Обновлено вчера в 07:29
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший зонт
Эксперты Роскачества подготовили рекомендации, как выбрать качественный надёжный зонт и продлить его срок службы.
Обновлено в 01:00
Транспорт
Макаровский мост откроют 1 июля, но скорость движения ограничат
Макаровский мост для автомобилистов откроют 1 июля – скорее всего, ближе к вечеру.
Обновлено в 03:52
Религия
РПЦ предложила законодательно признать за эмбрионом права человека
Русская православная церковь (РПЦ) предложила наделить эмбрион правами человека и признать неприкосновенность его жизни на законодательном уровне.
Обновлено вчера в 15:41
Политика
Россельхознадзор не будет запрещать ввоз растительной продукции из Грузии
Россельхознадзор «даже не рассматривает» вопрос запрета ввоза растительной продукции из Грузии.
Обновлено в 03:24
Авто
Названы города России с самым большим автопарком
Стали известны города России с самым большим количеством автомобилей. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».
Обновлено в 02:35
Политика
Мадуро: участники попытки переворота в Венесуэле пойманы
Обновлено вчера в 19:20
Политика
США и Китай прервут торговую войну
В мае Международный валютный фонд (МВФ) заявил, что торговая война США и Китая может привести к сокращению объемов мировой экономики на 0,5 процента уже в 2020 году.
Обновлено в 02:10