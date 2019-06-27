Экономика
TCS Group привлекла в ходе SPO $300 млнFinam.Ru вчера в 12:25
TCS Group разместила 16,7 млн глобальных депозитарных расписок по $18 за бумагу, сообщается в материалах компании. Таким образом, группа привлекла в ходе SPO $300,6 млн.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 05:42, Вашингтон
Происшествия
Задержан первый фигурант дела «Рольфа»
Ранее было известно, что СК РФ возбудил уголовное дело по факту незаконного вывода средств из компании по подложным документам против основателя автодилерского холдинга "Рольф" Сергея Петрова и ряда других руководителей.
Обновлено в 03:56
Гаджеты
Western Digital и Toshiba несут убытки
Появилась весьма интересная информация о заводах компаний Western Digital и Toshiba, которые приостановили свою деятельность в связи с отключением электричества.
Обновлено в 04:58
Единоборства
Альварес может провести бой с Ковалевым
Обновлено в 05:07
Политика
В Осаке прошла встреча Путина и Трампа
Обновлено в 02:29
Футбол
«Краснодар» обыграл ЦСКА в предсезонном матче
«Краснодар» одержал победу над московским ЦСКА в матче Кубка «Париматч Премьер».
Обновлено в 00:20
Авто
Ford уволит 12 тысяч сотрудников в Европе
Американская компания сообщила о глобальной реструктуризации своего производства, которое подразумевает сокращение персонала на европейских заводах марки.
Обновлено в 01:43
Шоу-бизнес
Павел Воля трогательно поздравил жену Ляйсан Утяшеву с днем рождения
Ляйсан Утяшева празднует 28 июня 34-летие. Ее избранник Павел Воля трогательно поздравил отечественную спортсменку с праздником.
Обновлено в 01:16
Происшествия
В Тольятти убили директора бойцовского клуба «Ахмат»
Обновлено в 02:52
Футбол
Ольга Бузова станет игроком «Барселоны» на 48 часов
Производитель бытовой техники Beko предложил Ольге Бузовой примерить на себя роль футболиста «Барселоны» (бренд является спонсором этого клуба).
Обновлено в 02:54
Экономика
«Газпром» выплатит максимальный объем дивидендов за всю историю РФ
По итогам 2018 года "Газпром" выплатит максимальный объем дивидендов в федеральный бюджет за всю историю российского фондового рынка.
Обновлено в 04:23
Авто
Новый пикап JAC T6 появится в России в сентябре
Новый китайский пикап JAC T6 появится в России 1 сентября 2019 года.
Обновлено в 04:21
Транспорт
Дорогу к аэропорту Шереметьево затопило из-за обильных ливней
«В связи с длительными обильными ливневыми осадками произошло подтопление участка дороги в районе Шереметьево-1 (затоплен участок дороги на съезде с Лобненского шоссе на Авиационную улицу и на съезде с Шереметьевского шоссе на Лобненское шоссе)», — сказано в сообщении.
Обновлено в 05:09
Происшествия
Кокорина и Мамаева отправят в одну колонию
Обновлено в 04:16
Общество
Почти 30% россиян надеются получать пенсию в размере 45-60 тыс. рублей
Почти 30% россиян рассчитывают на пенсию в 45-60 тыс. рублей.
Обновлено в 04:54
Происшествия
Закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП вступил в силу
В России вступил в силу закон об ужесточении уголовной ответственности за ДТП со смертельным исходом, которые произошли по вине нетрезвых водителей, пишет в пятницу, 28 июня, РБК.
Обновлено в 05:02
Политика
Трамп сравнил встречу с Путиным с церемонией «Оскара»
Президент США Дональда Трамп заявил, что обстановка на встрече с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 была похожа на церемонию вручения премии "Оскар", передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:07
Политика
Зеленский устроил флешмоб и запретил депутатам в нем участвовать
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил граждан страны с Днем конституции и призвал принять участие во флешмобе.
Обновлено в 04:25
Энергетика
Минск оценил сломанное из-за грязной нефти оборудование НПЗ в $20 млн
Стоимость оборудования, уже вышедшего из строя на Мозырском НПЗ после попадания поставленной из России нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений, составляет около $20 млн.
Обновлено в 05:12
Общество
PR-директор Алибасова объяснился за «спектакль» с отравлением
Обновлено вчера в 19:54
Экономика
Васильева разъяснила, как считаются зарплаты учителям
Министр просвещения Ольга Васильева рассказала, как рассчитываются зарплаты учителей.
Обновлено в 04:41
Общество
Мария Шарапова похвасталась своим домом
Известная российская теннисистка Мария Шарапова похвасталась своим домом.
Обновлено вчера в 17:28
Происшествия
Во время паводка в Иркутской области погибло два человека
Семья из двух человек погибла в деревне Евдокимовка Тулунского района в результате сильного паводка на территории Иркутской области, доложил заммэра Тулунского района Владимир Карпенко на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.
Обновлено в 05:07
Общество
Передачу Малахова про сестер Хачатурян сняли с эфира
Обновлено вчера в 17:17
Наука
Ученые рассказали, как можно улучшить хорошую память
Обычные улитки раскрыли секрет хорошей памяти у человека, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 02:36
Политика
Зеленский раскритиковал Климкина за самовольный ответ России
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал объяснений от министра иностранных дел страны Павла Климкина, который, не посоветовавшись с ним, самостоятельно ответил на ноту российского МИДа об украинских моряках.
Обновлено вчера в 10:59
Происшествия
МАК назвал причины крушения Ан-148 «Саратовских авиалиний»
Одной из причин крушения самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье в 2018 году стали ошибочные действия экипажа, следует из окончательного отчета Межгосударственного авиационного комитета (МАК).
Обновлено вчера в 14:05
Наука
Кошки Австралии убили более миллиарда млекопитающих за год
Большая часть австралийских млекопитающих, которые гибнут в результате атак кошек, становится добычей одичавших кошек, которые убивают примерно восемьсот миллионов животных в год.
Обновлено в 04:33
Политика
Путин стал думать о преемнике уже в 2000 году
«Думаю о преемнике всегда, начиная с 2000 года, но выбор в конечном итоге за избирателями», — заявил Путин.
Обновлено в 03:42