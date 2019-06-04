Экономика

TCS Group планирует привлечь на рынке до $300 млн нового капиталаПРАЙМ 02:46

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TCS Group, в состав которой входят "Тинькофф Банк" и "Тинькофф Страхование", планирует привлечь на рынке капитал на сумму до 300 миллионов долларов, следует из материалов компании. "Группа намерена завершить привлечение основного капитала на сумму до 300 миллионов долларов", — говорится в сообщении.
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