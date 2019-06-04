TCS Group намерена привлечь до $300 млн нового капитала на рынкеТАСС 02:58

TCS Group Holding Plc (головная компания Тинькофф банка и "Тинькофф страхование") сообщила о намерении привлечь на рынке до $300 млн основного капитала для финансирования дальнейшего роста. Об этом сообщается в материалах компании.

TCS Group намерена привлечь до $300 млн нового капитала на рынке

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