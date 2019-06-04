TCS Group намерена привлечь до $300 млн нового капитала на рынкеТАСС 02:58

TCS Group Holding Plc (головная компания Тинькофф банка и "Тинькофф страхование") сообщила о намерении привлечь на рынке до $300 млн основного капитала для финансирования дальнейшего роста. Об этом сообщается в материалах компании.

TCS Group намерена привлечь до $300 млн нового капитала на рынке

Культура Блогера BadComedian поддержал режиссер Сарик Андреасян Российский кинорежиссер Сарик Андреасян вступился за автора YouTube-канала BadComedian Евгения Баженова.

Спорт Суд запретил Аршавину выезд за границу из-за долгов по алиментам Бывшему футболисту Сборной России Андрею Аршавину запрещен выезд за пределы страны из-за долга по алиментам, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката жены спортсмена Алисы Казьминой.

Политика США ужесточили санкции в отношении Кубы Администрация США объявила во вторник о применении дополнительных ограничительных мер в отношении Кубы.

Общество В Рособрнадзоре опровергли информацию, что наблюдателям ЕГЭ платят Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) опровергла информацию о том, что общественным наблюдателям платят за работу на Едином государственном экзамене (ЕГЭ).

Энергетика Беглов поблагодарил «Газпром» за позицию по снижению тарифов Врио губернатора Петербурга Александр Беглов выразил благодарность ПАО "Газпром" и руководителю корпорации Алексею Миллеру за позицию по тарифам на теплоснабжение.

Шоу-бизнес «Мисс Москва» родила сына от экс-короля Малайзии Обладательница титула "Мисс Москва-2015" 25-летняя Оксана Воеводина родила сына от бывшего короля Малайзии 49-летнего Мухаммада V. Воеводина сообщила в Instagram, что родила сына 21 мая этого года.

Политика Зеленский собрался на переговорах с ЕС обсудить давление на Россию Президент Украины Владимир Зеленский намерен в ходе поездки в Брюссель обсудить с европейскими лидерами вопросы давления на Россию.

Экономика Росстат: быстрее всего зарплаты растут у врачей и рыболовов Росстат назвал отрасли экономики, в которых зарплаты растут быстрее всего. На первом месте оказались медики и работники соцсферы.

Общество В Генпрокуратуре предупредили об угрозе мусорного коллапса "Ситуация еще не приобрела неотвратимого характера, ее можно и нужно решать, иначе она может приобрести масштаб настоящего коллапса", — заключил Буксман.

Политика Путин и Си Цзиньпин встретятся 5 июня Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что переговоры глав России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина пройдут 5 июня.

Экономика Чистая прибыль Tiffany снизилась в I финквартале на 12% За минувший фингод Tiffany нарастила чистую прибыль в 1,6 раза до $586 млн, а годовая выручка увеличилась на 7% до рекордных $4,4 млрд.

Экономика Выручка HeadHunter выросла почти на треть Скорректированная чистая прибыль в I квартале выросла на 185% до 373 млн руб. Большую часть выручки компании приносит российский бизнес – 1,55 млрд руб. Он вырос за счет увеличения числа платящих клиентов малого и среднего бизнеса и роста среднего дохода на одного клиента в Москве и Санкт-Петербурге.

Армия и оружие Украинские военные обстреляли мечеть в Донецке в Ураза-байрам Четыре минометных снаряда попали в купол мечети имени Ахатя Брагина в Донецке во время празднования Ураза-байрама, всех верующих эвакуировали до окончания молитвы.

Гаджеты Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта Чаще всего среди китайских смартфонов в ремонт сдают Huawei Nova 2, Honor 8, Xiaomi Redmi Note 4 и Redmi 4X.

Общество Роскачество выявило в чайных пакетиках кишечную палочку Эксперты исследовали 48 листовых и пакетированных чаев 35 торговых марок. Серьезных нарушений не было ни в одном чае, заявили в Роскачестве.

Общество «Яндекс» ответил на сообщения о требовании ФСБ выдать ключи шифрования Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что ФСБ якобы запросила ключи шифрования "Яндекс.Почты" и "Яндекс.Диска", но получила отказ, так как это может дать доступ к паролям пользователей всей экосистемы "Яндекса".

Политика Конституционный суд Украины рассматривает указ о роспуске Рады Конституционный суд Украины начал слушание, на котором рассмотрит представление депутатов о конституционности указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и проведении внеочередных выборов.

Общество Верховный суд признал законным запрет на выезд полицейских за границу Верховный суд (ВС) России отказался удовлетворить иск о признании незаконным запрета имеющим доступ к гостайне сотрудникам МВД на выезд за границу.

Происшествия Неизвестные попытались похитить имущество из РКК «Энергия» "Роскосмос" передал в МВД материалы о незаконном проникновении посторонних на территорию РКК "Энергия" для хищения имущества.

Политика Шрёдер переизбран главой совета директоров «Роснефти» Бывший канцлер ФРГ, председатель комитета акционеров компании Nord Stream AG Герхард Шрёдер переизбран главой совета директоров «Роснефти».

Транспорт ГИБДД предложила запретить каршеринг для нарушителей ПДД Как пишут "Известия" со ссылкой на начальника управления надзорной деятельности ГИБДД МВД России Романа Мишурова, нерадивым водителям запретят пользоваться сервисами по аренде автомобилей, так как нарушители ПДД несут угрозу для законопослушных граждан.

Происшествия Во Внуково экстренно сел Boeing 737 Вылетевший из Москвы в Берлин Boeing 737 компании "ЮТэйр" совершил экстренную посадку во Внуково, сообщил РИА Новости представитель столичных экстренных служб.

Гаджеты В России стартовали продажи обновлённых фотоаппаратов «Зенит» Продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении начались в России со вторника, 4 июня.