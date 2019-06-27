Экономика

TCS Group Тинькова разместит около 10% капитала на SPOВедомости 04:15

TCS Group (объединяет «Тинькофф банк» и «Тинькофф страхование») разместит на Лондонской бирже около 18,3 млн глобальных депозитарных расписок, что составляет около 10% акционерного капитала компании, говорится в сообщении TCS Group. Организатором размещения станет Morgan Stanley.
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Инвесторы оценили «Тинькофф» в $3,6 млрд

Forbes09:04

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TCS Group разместит около 18,3 млн ГДР в ходе SPO

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TCS Group разместит 10% капитала на LSE

Вести.Финанс04:05

Размещение GDR TCS Group ожидается по цене $18 за расписку

ПРАЙМ09:14

РАЗМЕЩЕНИЕ TCS GROUP ОЖИДАЕТСЯ ПО $18 ЗА GDS -- БУКРАННЕР

Financial One08:34
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Кремль не считает нужным корректировать закон об оскорблении власти

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что закон об оскорблении власти и госсимволов не нуждается в изменениях.
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Специальный представитель американского Госдепартамента по Украине Курт Волкер высказал свое мнение о разведении сил и средств на участке линии соприкосновения в районе станицы Луганской в Донбассе.
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Бывший футболист сборной Англии Уэйн Руни забил мяч со своей половины поля.
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Изначально на самолете Ан-24, который совершил жесткую посадку в аэропорту Нижнеангарска, должен был лететь пилот Михаил Большедворский.
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Происшествия

В столице Туниса прогремели два взрыва

Обновлено в 08:23
Происшествия

СК возбудил дело против основателя «Рольфа»

Следственный комитет возбудил уголовное дело о махинациях с валютой против основателя группы компаний "Рольф" Сергея Петрова, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Обновлено в 09:00
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Принятого за «воскресшего» Цапка мужчину задержали в Сочи

Многие местные жители отметили подозрительное сходство мужчины с умершим в СИЗО главарем ОПГ Сергеем Цапком.
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Жена бывшего короля Малайзии оставила сына ради конкурса красоты

Девушка приняла ислам и посвятила себя заботам о сыне. Однако вчера она прилетела в Москву на конкурс красоты, оставив малыша дома.
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Экономика

В ПФР рассказали об увеличении пенсий после перерасчета

Пенсионный фонд России произвел перерасчет социальной доплаты к пенсии 4,4 миллионам неработающим российским пенсионерам.
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Забайкальских школьниц заставили работать официантками в Китае

В Забайкальском крае следователи начали проверку по заявлению родителей ученицы детской художественной школы Краснокаменска, вернувшейся из туристической поездки в КНР.
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Захарова заявила об использовании Киевом моряков для шантажа России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Украина отказалась обсуждать с Москвой освобождение моряков, задержанных в Керченском проливе.
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Представитель Депардье Юрий Мосман заявил, что частичное ограничение расходных операций по счетам согласно ст. 76 Налогового кодекса — «стандартная и штатная ситуация любого налогоплательщика».
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Каждый пятый россиянин имеет по три непогашенных кредита

Бюро кредитных историй фиксируют, что каждый пятый житель РФ имеет три кредита.
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Появилось приложение, раздевающее девушек на фотографиях

Новое мобильное приложение DeepNude (18+) показывает как бы выглядела женщина без одежды.
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ВМС Украины провели учения в Азовском море

«Отрабатывали такие упражнения, как: совместная стрельба по морской цели, оказание помощи катеру, утратившему ход, а также проводили задержание судна и силовой захват судна-нарушителя в акватории Азовского моря», — сказано в сообщении.
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Здоровье

27 амурских детей с гепатитом С пролечат противовирусным препаратом

Всего же препарат назначат 27 амурским детям, у которых диагностировали гепатит С. 16 из них в возрасте от 12 до 18 лет пройдут лечение в этом году.
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Американский автоконцерн Ford Motor Co. планирует сократить 12 тыс. сотрудников в европейском подразделении в рамках реорганизации бизнеса.
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По информации ведомства, 28 июня на крымский полуостров ворвется Скандинавский циклон.
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Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович рассказал, что соратники президента Украины Владимира Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева, передает РЕН ТВ.
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Художественный руководитель Саратовского театра юного зрителя Юрий Ошеров, госпитализированный после падения в оркестровую яму на репетиции, умер.
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