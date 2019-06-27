Экономика

TCS Group Тинькова разместит около 10% капитала на SPOВедомости 04:15

TCS Group (объединяет «Тинькофф банк» и «Тинькофф страхование») разместит на Лондонской бирже около 18,3 млн глобальных депозитарных расписок, что составляет около 10% акционерного капитала компании, говорится в сообщении TCS Group. Организатором размещения станет Morgan Stanley.
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«Тинькофф» указал на риски из-за мер ЦБ по торможению кредитов

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Коммерсантъ14:53

TCS Group разместит 10% капитала на LSE

Вести.Финанс04:05
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Владимир Путин признался, что уже с первого срока работы на посту президента размышлял о преемнике.
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Основатель «Рольфа» прокомментировал обыски в компании

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Роскачество разработало рекомендации по выбору и эксплуатации зонтов, сообщается на сайте организации.
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Мэр Сергиева Посада Михаил Токарев оценил стоимость благоустройства города и находящейся в нем одной из главных православных святынь — Троице-Сергиевой лавры, которую власти запланировали вывести на международный уровень таких религиозных центров, как, например, Ватикан для католиков, в 120 – 140 млрд руб. Об этом он рассказал газете "Ведомости".
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Любопытно, что в качестве сборочной площадки в документе по-прежнему указан завод АО GM Uzbekistan в узбекском городе Асака, хотя ранее сообщалось, что Ravon R3 могут поставлять в Россию из Казахстана, с местного предприятия «СарыаркаАвтоПром».
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Больше всего следов кокаина было обнаружено в туалете напротив бара, доступ к которому есть только у законодателей, приглашенных гостей, высокопоставленных чиновников и аккредитованных парламентских журналистов.
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Как говорится в сообщении "Соллерса", совет директоров дал согласие на совершение крупной сделки - договора о приобретении у Ford Russia Holdings B.V. 51% акций компании Ford Sollers Netherlands B.V. за $75 млн.
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В США скончался Макс Райт - актер, ставший известным благодаря популярному сериалу 80-х "Альф".
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Представитель продюсера Бари Алибасова Вадим Горжанкин уточнил, что имел в виду все происходящее в жизни, когда говорил о спектакле в связи с отравлением Алибасова.
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