Экономика

TCS Group Тинькова разместит около 10% капитала на SPOВедомости 04:15

TCS Group (объединяет «Тинькофф банк» и «Тинькофф страхование») разместит на Лондонской бирже около 18,3 млн глобальных депозитарных расписок, что составляет около 10% акционерного капитала компании, говорится в сообщении TCS Group. Организатором размещения станет Morgan Stanley.
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