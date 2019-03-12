Экономика
TCS Group Олега Тинькова получила рекордную прибыльВедомости 07:42
В прошлом году TCS Group (объединяет «Тинькофф банк» и «Тинькофф страхование») заработала 27,1 млрд руб. чистой прибыли по МСФО – на 43% больше, чем годом ранее.
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с чего всё началось
Чистая прибыль TCS Group, в которую входят «Тинькофф банк» и «Тинькофф страхование», по МСФО составила 27,1 млрд руб. в 2018 году, это рекордное значение в истории группы, говорится в релизе компании.Коммерсантъ13:19
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Германия, Франция, Австрия, Великобритания и Малайзия закрывают воздушное пространство для этого самолета.
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Происшествия
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Происшествия
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Обновлено в 07:11
Экономика
Проект закона о доплатах к пенсиям рассмотрят в Госдуме
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Происшествия
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Обновлено в 12:23
Политика
Депутата Набиева исключили из партии за слова о пенсионерах-тунеядцах
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Обновлено в 13:26
Технологии
«Яндекс» купил сервис вопросов и ответов TheQuestion
Интернет-компания «Яндекс» приобрела сервис вопросов и ответов TheQuestion, сообщил «Ведомостям» представитель поисковика.
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Происшествия
Арашукова временно отстранили от должности сенатора
В пресс-службе Совета Федерации позднее сообщили о поступлении копии постановления Басманного суда о том, что Арашуков временно отстранен от должности сенатора, передает «РИА Новости».
Обновлено в 10:32
Армия и оружие
NBC: Россия готовится к войне с НАТО, считает разведка Эстонии
После анализа последних военных учений России авторы доклада пришли к выводу, что "российские вооруженные силы последовательно готовятся к широкомасштабному военному конфликту с НАТО".
Обновлено в 07:42
Армия и оружие
Пентагон запросил 13,6 миллиарда долларов на расширение ПРО
Пентагон запрашивает 13,6 миллиарда долларов на противоракетную оборону (ПРО) в 2020 году, предусмотрено ее расширение, свидетельствует проект бюджета, опубликованный во вторник.
Обновлено в 13:03
Политика
Российские писатели и журналисты назвали цензурой закон о запрете «фейков»
Во вторник, 12 марта, стало известно, что российские писатели и журналисты опубликовали и распространили в интернете открытое письмо, посвящённое законам о штрафах за неуважение к власти и блокировке фейковых новостей.
Обновлено в 12:58
Футбол
«Спартак» пригласил Массимо Карреру на матч с «Зенитом»
Обновлено в 11:49
Политика
Россия направила Украине ноту из-за нарушения договора о дружбе
Российский МИД направил Украине ноту, перечислив нарушения Киевом договора о дружбе с Россией.
Обновлено в 04:02
Общество
Капитан судна с россиянами пригрозил перекрыть Босфор
Капитан арестованного в Турции судна Streamline с экипажем из России Бахман Багиров намерен в среду, 13 марта, перекрыть пролив Босфор, если морякам не выплатят долги по зарплате.
Обновлено в 06:35
Политика
Более половины украинцев относятся к России хорошо
Результаты исследования показали, что более половины украинцев относятся к России хорошо, но 27% респондентов, напротив, заявили о плохом или очень плохом отношении к стране.
Обновлено в 09:06
Экономика
«Ростелеком» договорился о покупке оператора Tele2
Компания "Ростелеком", владеющая 45 процентами акций оператора Tele2, сообщила о полной консолидации акций.
Обновлено в 12:06
Происшествия
Полиция пришла с рейдом на московский рынок «Фуд Сити»
Обновлено в 01:51
Экономика
Bloomberg оценил отток капитала из России в $750 млрд за 25 лет
За январь—февраль 2019 года чистый вывоз капитала из России частным сектором, по оценке ЦБ, составил $18,6 млрд, что в 2,1 раза превысило показатель первых двух месяцев предыдущего года ($8,7 млрд).
Обновлено в 10:50
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Транзит российского газа через Болгарию в Турцию остановят с 2020 года
С 1 января 2020 года Болгария перестанет быть транзитером российского газа в Турцию по Трансбалканскому коридору.
Обновлено в 05:30
Происшествия
Ввозившую самолеты мимо таможни ОПГ раскрыли в московском аэропорту
На территории аэропорта «Домодедово» выявлена организованная преступная группировка (ОПГ), члены которой, как считает следствие, уходили от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере при покровительстве местных правоохранительных органов.
Обновлено в 07:56
Футбол
Нападающий «Краснодара» объяснил причины перевода в фарм-клуб
Форвард "Краснодара" Иван Игнатьев рассказал о причинах его перевода в фарм-клуб в начале марта, передает RT.
Обновлено в 12:03
Политика
«Проект» сообщил о новой волне отставок губернаторов
В ближайшее время президент РФ начнет новый цикл отставок губернаторов.
Обновлено в 11:41
Космос
«Роскосмос» показал на видео самый мощный в мире ракетный двигатель
В интернете появился видеоролик, посвященный самому мощному в мире ракетному двигателю.
Обновлено в 10:12