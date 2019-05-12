Происшествия

В Петербурге фанаты устроили драку перед матчем «Зенита» и ЦСКАРБК 13:15

ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сообщил, что драка произошла между болельщиками футбольных клубов «Зенит» и ЦСКА в преддверии матча между этими командами.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Фанаты «Зенита» и ЦСКА устроили массовую драку у Казанского собора

Gazeta.SPb07:41

Кулачный бой фанатов на Савушкина расценили как мелкое хулиганство. В полиции четверо

Фонтанка.Ру13:10

Несколько десятков футбольных фанатов «Зенита» и ЦСКА устроили драку перед матчем

ТАСС11:41

Перед матчем «Зенит» - ЦСКА произошла массовая драка между болельщиками. Видео

Спорт-Экспресс11:40

В МВД раскрыли подробности драки между фанатами «Зенита» и ЦСКА

Невские Новости12:13

Стали известны подробности драки футбольных фанатов на Савушкина

Мойка7813:10

У Казанского собора произошла массовая драка футбольных фанатов

Петербургский дневник07:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 13:43, Ашберн
Общество

В Париже разлили 300 литров бутафорской крови

Французские экологические активисты провели в Париже экоакцию, во время которой вылили несколько сотен литров бутафорской крови, сообщает агентство France-Presse.
Обновлено в 09:43
Футбол

Умер главный редактор фотоагентства «Интерпресс»

Главный редактор фотоагентства "Интерпресс" Александр Николаев умер перед матчем "Зенит" - ЦСКА на стадионе "Газпром Арена".
Обновлено в 12:57
Общество

Супруга музыканта заявила об изъятии скрипки XVIII века в Домодедово

Сотрудники таможни аэропорта Домодедово изъяли у музыканта Николая Манагадзе скрипку работы итальянского мастера XVIII века.
Обновлено в 12:20
Футбол

Олег Кононов: «В свои выходные Луиз Адриану мог хоть на Луну улететь»

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов прокомментировал отъезд находившегося в списке травмированных Луиза Адриану в Дубай за несколько дней до матча 28-го тура чемпионата России с "Уфой" (1:0). Сегодня форвард вышел на замену.
Обновлено в 12:11
Происшествия

Емельяненко отреагировал на информацию о своем задержании

Российский боец ММА Александр Емельяненко отреагировал на информацию о своем задержании, передает РИА "Новости".
Обновлено в 11:41
Происшествия

Комиссия проверит подготовку пилотов сгоревшего Superjet

Обновлено в 03:30
Политика

На Украине рассекретили документы об убийстве Петлюры

Обновлено в 09:07
Происшествия

В Буркина-Фасо неизвестные расстреляли верующих в церкви

Неизвестные ворвались в помещение в начале службы и открыли огонь по верующим.
Обновлено в 11:19
Армия и оружие

Украинские военные отработали захват судов в открытом море

Украинские военные в рамках учений отработали захват судов в открытом море воздушным и водным путями.
Обновлено в 09:28
Космос

Метан в морях, мышьяк в воздухе. Какой может быть жизнь на других планетах

Обновлено в 08:50
Общество

Владимир Зеленский в честь Дня матери опубликовал архивный снимок

Обновлено в 08:02
Культура

Умерла актриса Пегги Липтон, звезда сериала «Твин Пикс»

Американская актриса и бывшая модель Пегги Липтон, сыгравшая в сериале "Твин Пикс", скончалась в возрасте 72 лет, сообщает издание Los Angeles Times со ссылкой на дочерей актрисы.
Обновлено в 00:58
Наука

Вымерший 136 тыс. лет назад вид птиц снова возродился на Сейшелах

Возродился вымерший примерно 130 000 лет назад вид уникальных птиц, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено вчера в 09:54
Происшествия

Выплаты семьям погибших в двух катастрофах Boeing 737 Max могут превысить миллиард долларов

Boeing и страховые компании могут потратить больше миллиарда долларов на компенсации семьям погибших в катастрофах самолетов 737 Max, подсчитали исследователи из Bloomberg Intelligence.
Обновлено в 11:53
Футбол

«Манчестер Сити» второй раз подряд стал чемпионом Англии

Обновлено в 12:14
Происшествия

Двое мужчин почти неделю дрейфовали в океане на перевернутой лодке

В Камчатском крае двое мужчин сумели догрести до берега с помощью лопаты после того, как их лодка перевернулась в Тихом океане.
Обновлено в 03:58
Шоу-бизнес

Семья Алсу опровергла требование засекретить итоги проверки «Голоса»

Абрамовы, уточнил Фадеев, считают, что эту информацию распространили «с целью оказания давления на психологическое состояние малолетнего ребенка и манипулирования общественным мнением».
Обновлено в 07:00
Шоу-бизнес

Алина Загитова показала фигуру в купальнике

Одна из лучших фигуристок современности Алина Загитова, наконец, может позволить себе небольшой отдых.
Обновлено вчера в 11:44
Авто

Назван топ-5 самых доступных кабриолетов в России

Как сообщает CarsWeek.ru, возглавил топ-5 самых доступных кабриолетов в России компактный ситикар Smart ForTwo Cabrio от немецкого концерна Daimler.
Обновлено в 09:22
Армия и оружие

В США решили отказаться от двигателей РД-180

Военно-воздушные силы США ищут способы отказаться от российских ракетных двигателей РД-180.
Обновлено в 08:17
Происшествия

Пассажирский самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Мьянмы

Обновлено в 06:56
Авто

В России автомобиль Bentley превратили в танк

Техника совершила первый выезд (видео ниже) и продемонстрировала массу «детских болезней», однако энтузиазм мастеров и успешный опыт реализации аналогичных проектов оставляют надежду на то, что рано или поздно «Ультратанк» будет закончен.
Обновлено вчера в 04:08
Общество

В центре Харькова снесут палатку в честь погибших украинских солдат

Обновлено в 11:43
Футбол

Мане, Салах и Обамеянг стали лучшими бомбардирами АПЛ

Напомним, в прошлом сезоне лучшим бомбардиром АПЛ стал Салах с 32 голами.
Обновлено в 13:00
Происшествия

Бывший тренер «Анжи» пережил клиническую смерть

Бывший тренер футбольного клуба «Анжи» Рафаэль Сафаров пережил клиническую смерть.
Обновлено в 13:00
Футбол

Зенит — ЦСКА 3:1 (2-й тайм)

Результативной ничьей завершился первый тайм матча 28-го тура чемпионата Российской премьер-лиги «Зенит» – ЦСКА в воскресенье, 12 мая, на «Газпром Арене» в Петербурге.
Обновлено в 12:54
Экономика

Стоимость биткоина впервые с октября превысила семь тысяч долларов

Стоимость биткоина впервые с октября прошлого года превысила психологическую отметку в 7 тысяч долларов.
Обновлено в 11:46
Общество

В МВД по Мордовии оправдались за одинаковые портреты на «Бессмертном полку»

Обновлено в 13:19
Шоу-бизнес

Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова побрилась наголо

27-летняя Дарья Мельникова побрилась наголо "Обнуление", — коротко подписала черно-белый ролик Дарья.
Обновлено в 08:40
Хоккей

Кулемин заключил новый контракт с «Металлургом»

Нападающий "Металлурга" Николай Кулемин расторг соглашение с клубом и подписал новый двухлетний контракт.
Обновлено в 13:11
Как работают Яндекс.Новости?
Главное