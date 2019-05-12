Происшествия

ТАСС сообщил о массовой драке фанатов «Зенита» и ЦСКА в ПетербургеКоммерсантъ 12:45

Несколько десятков болельщиков санкт-петербургского «Зенита» и московского ЦСКА устроили днем драку в центре Петербурга перед матчем Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
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