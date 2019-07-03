Происшествия
ТАСС опубликовал фото аварийно всплывшей в Баренцевом море подлодкиРБК 13:48
Агентство ТАСС опубликовало две фотографии подводной лодки «Оренбург» на базе Северного флота в Североморске в Мурманской области. Рядом с подлодкой стоит небольшое судно.
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Происшествия
В Москве четыре человека пострадали из-за непогоды
В столице из-за непогоды пострадали четыре человека, включая одного ребенка.
Обновлено в 15:58
Интернет
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Пользователи трех социальных сетей сообщили о сбое в работе сервисов, следует из данных сайта Downdetector, который фиксирует проблемы в работе популярных интернет-ресурсов.
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Происшествия
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По информации портала Goal, "Атлетико" активировал опцию отступных в контракте 19-летнего футболиста с "Бенфикой" в размере €126 млн.
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Авто
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Компания «Красное и Белое» перерегистрировалась на Кипре
Несколько основных операционных компаний ретейлера "Красное и Белое" сменили владельца, основатель компании Сергей Студенников после изменений по-прежнему остается стопроцентным бенефициаром, но через кипрскую Amelior Investments Limited.
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Актеры Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев стали мужем и женой – такую информацию распространили СМИ.
Обновлено в 09:08
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В сети появились скриншоты Android для кнопочных телефонов
На ресурсе 9to5Google опубликована подборка скриншотов, полученных в ходе тестирования ранней сборки несенсорного Chrome и Android для кнопочных телефонов.
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Голикова: Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
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Воспитанник «Спартака» Обухов перешел в «Сочи»
Нападающий Владимир Обухов стал игроком футбольного клуба «Сочи». Об этом сообщает пресс-служба новичка РПЛ.
Обновлено в 17:08
Технологии
Одобрена концепция перевода россиян на электронные паспорта
Чуть ранее 3 июля РБК со ссылкой на собственные источники описал три концепции по переходу на электронный паспорт, которые рассматривало правительство.
Обновлено в 10:19
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Карпин озвучил задачи «Ростова» на новый сезон
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после победы над ЦСКА (2:1) в матче 3-го тура Кубка Париматч Премьер подвел итоги австрийских сборов и рассказал о целях команды на сезон-2019/20.
Обновлено в 14:55
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Зеленский начал с шутки выступление на Канадской конференции
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Происшествия
В результате извержения вулкана в Италии погиб турист
В результате извержения вулкана Стромболи на одноимённом острове в Италии погиб человек, ещё один пострадал.
Обновлено в 14:39
Общество
У Маслякова могут отобрать КВН через суд
Обновлено в 16:56
Здоровье
Эпидемия ВИЧ распространилась на новые российские регионы
Согласно докладу Роспотребнадзора «Об эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в РФ, профилактике ВИЧ-инфекции на рабочем месте» за 2018 год, число регионов, где более 1 процента жителей является носителями ВИЧ, увеличилось.
Обновлено в 04:33
Происшествия
Очевидцы рассказали об аварии в Баренцевом море
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Кино
Умер актер и режиссер Василий Панин
Обновлено в 09:15
Шоу-бизнес
Аршавин официально развелся с женой
Российский футболист Андрей Аршавин официально развелся с супругой Алисой Аршавиной.
Обновлено в 10:57
Экология
Пользователи соцсетей поделились фотографиями потопа в Петербурге
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В Канаду не пускают жителей ДНР и ЛНР с российскими паспортами
Канадские власти планируют закрыть въезд на территорию страны жителям ДНР и ЛНР, которые имеют российские паспорта.
Обновлено в 03:05
Энергетика
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Объем поставок в рамках краткосрочного контракта с 15 апреля по 30 июня составил 1,2 млрд куб. м. Контракт на поставку туркменского газа "Газпром" и "Туркменгаз" заключили в 2003 году на 25 лет.
Обновлено в 11:31
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The Barents Observer уточняет, что АС-31 «Лошарик» может «транспортировать небольшие устройства для военных целей, предназначенные для размещения на морском дне».
Обновлено в 17:32
Политика
У ПАСЕ есть ожидания от возвращения России, заявили в Совете Европы
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) не выдвигает России условия, однако есть определенные ожидания после восстановления полномочий страны в этой структуре, заявила замгенсека Совета Европы Габриэлла Баттаини-Драгони.
Обновлено в 16:04