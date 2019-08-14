Происшествия
ТАСС назвал сроки ремонта подводного аппарата «Лошарик»Инфорос 03:14
Восстановление подводного аппарата АС-31 ("Лошарик"), получившего повреждения при пожаре в Баренцевом море 1 июля, начнется осенью в Центре судоремонта "Звездочка" в Северодвинске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе РФ.
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Восстановление подводного аппарата АС-31 ("Лошарик"), поврежденного в результате пожара в Баренцевом море 1 июля, начнется осенью в Центре судоремонта "Звездочка" (Северодвинск Архангельской области). Об этом сообщил в среду ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе РФ.ТАСС01:18
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Новости Архангельска 29.ru07:23
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