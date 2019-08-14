Восстановление подводного аппарата АС-31 ("Лошарик"), поврежденного в результате пожара в Баренцевом море 1 июля, начнется осенью в Центре судоремонта "Звездочка" (Северодвинск Архангельской области). Об этом сообщил в среду ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе РФ.

с чего всё началось

Восстановление подводного аппарата АС-31 ("Лошарик"), получившего повреждения при пожаре в Баренцевом море 1 июля, начнется осенью в Центре судоремонта "Звездочка" в Северодвинске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе РФ.

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