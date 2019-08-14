Происшествия

Названы сроки начала ремонта и восстановления аппарата «Лошарик»Военное обозрение 01:37

Авария 1 июля на борту аппарата привела к гибели 14 офицеров-подводников. По последним сведениям, восстановительные работы на «Лошарике» планируют начать этой осенью. Для ремонта глубоководного аппарата планируют задействовать мощности Центра судоремонта «Звёздочка».
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с чего всё началось

Ремонт подводного аппарата «Лошарик» начнется осенью

Восстановление подводного аппарата АС-31 ("Лошарик"), поврежденного в результате пожара в Баренцевом море 1 июля, начнется осенью в Центре судоремонта "Звездочка" (Северодвинск Архангельской области). Об этом сообщил в среду ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе РФ.
ТАСС01:18

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Восстановлением подлодки «Лошарик» займется «Звездочка»

Бизнес-класс Архангельск05:02

Подводный аппарат «Лошарик» отремонтируют на северодвинской «Звёздочке»

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Источник рассказал о дальнейшей судьбе «Лошарика»

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ТАСС: ремонт «Лошарика» начнется осенью

Коммерсантъ01:59

Названы сроки ремонта «Лошарика»

Lenta.ru03:00

Ремонт подводного аппарата «Лошарик» начнется осенью

ТАСС01:18
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Политика

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