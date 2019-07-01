Энергетика
TANAP построен и готов поставлять азербайджанский газ в ЕвропуЦентр энергетической экспертизы вчера в 04:22
"После завершения строительства Трансадриатического газопровода (TAP), последнего участка Южного газового коридора, природный газ, добываемый на азербайджанском месторождении Шах-Дениз - 2, будет поставляться в Европу по TANAP и TAP", - говорится в сообщении.
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Нефтекомпания Азербайджана объявила о готовности к поставкам газа в Европу
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