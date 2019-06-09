Т. Азар: Эден осуществил свою мечту, перейдя в «Реал»Чемпионат 12:55

Напомним, что 28-летний Эден Азар перешёл в «Реал» за € 100 млн. Он выступал за «Челси» с 2012 по 2019 год. Всего за лондонский клуб он провёл 352 матча во всех турнирах, в которых стал автором 110 забитых мячей, а также отдал 92 результативные передачи.

Т. Азар: Эден осуществил свою мечту, перейдя в «Реал»

Происшествия «Россия-24» переделала сюжет о журналисте Голунове Телеканал "Россия 24" показал переделанный сюжет про задержание журналиста Ивана Голунова по подозрению в сбыте наркотиков.

Гаджеты В сети появились свежие скриншоты редизайна Steam Энтузиастам из Steam Database удалось опробовать новый интерфейс Steam, который анонсировали в марте.

Политика Порошенко назвал разрыв отношений с Россией планом своей партии В воскресенье, 9 июня на съезде партии «Европейская солидарность» бывший президент сообщил, что суть программы его партии — дальнейший разрыв отношений с Российской Федерацией.

Происшествия После ДТП с двумя автобусами в Сочи госпитализировали более 20 человек Ранее ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщило об 11 пострадавших при столкновении двух экскурсионных автобусов в Сочи на углу улиц Старообрядческой и Таврической, позднее их число выросло до 15 человек.

Шоу-бизнес Валерия Гай Германика ждет третьего ребенка Отечественный режиссер Валерия Гай Германика снова беременна и ожидает появления на свет третьего ребенка.

Происшествия Специалисты взяли пробы воды в реке Рось для анализа Специалисты отобрали пробы воды в реке Рось для анализа на содержание химических веществ, сообщила в воскресенье пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Общество Осипову поместили в изолятор из-за отказа делать пробу Манту Суд в Канзасе приговорил Осипову в четверг к 7 годам тюрьмы за похищение ребенка родителем и вымогательство, также в течение 3 лет после освобождения она должна будет находиться под надзором и выплатить бывшему мужу Брайану Мобли 18 тысяч долларов судебных издержек.

Авто Опубликован ТОП-5 самых дешевых автомобилей на российском рынке Продолжая следить за ценами, эксперты портала CarsWeek назвали ТОП-5 самых доступных автомобилей в России по состоянию на 9 июня 2019 года.

Происшествия Число задержанных протестующих в Казахстане достигло почти 500 человек Количество задержанных в Нур-Султане и Алма-Ате участников несанкционированных митингов против выборов президента Казахстана составляет около 500 человек.

Музыка Макаревич объяснил отмену выступления «Машины времени» в День России Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рассказал, почему запланированное выступление группы в рамках концерта в День России было отменено, радиостанции «Говорит Москва».

Происшествия Произошла утечка данных 900 тысяч клиентов трех банков В открытом доступе оказались данные клиентов ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка. База OTPbank содержит данные о 800 тысячах человек.

Политика Санду поприветствовала решение Евросоюза по ситуации в Молдавии Ранее глава дипломатии ЕС Федерика Могерини и еврокомиссар по расширению Йоханнес Хан заявили, что ЕС принял к сведению формирование новой правительственной коалиции в Молдавии и готов работать с демократически законным кабинетом министров.

Происшествия Хабенский на открытии «Кинотавра» выступил в поддержку Голунова Константин Хабенский на открытии фестиваля "Кинотавра" выступил в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова.

Происшествия Москвичка захватила в плен «мужа на час» Женщине нужно было покрасить стену на кухне, и она обратилась к услугам "мужа на час".

Общество С начала ЕГЭ-2019 с экзаменов удалили более 500 нарушителей С начала основного периода Единого госэкзамена (ЕГЭ-2019) более 500 нарушителей были удалены с экзаменов за шпаргалки и использование мобильных телефонов.

Политика NYT: Китай предостерёг Microsoft и Dell от прекращения поставок КНР Власти КНР предупредили зарубежные компании, в частности Microsoft, Dell и Samsung Electronics, о «серьёзных последствиях» в случае их согласия следовать запрету США относительно поставок технологий китайским компаниям.

Шоу-бизнес Ксения Бородина высказалась о разводе Алены Водонаевой Ксения Бородина высказалась о разводе Алены Водонаевой Девушки некогда были очень хорошими подругами, но два года назад между ними пробежала кошка.

Кино В Сочи прошла церемония открытия фестиваля «Кинотавр» Андрей практически ровесник фестиваля, который в этом году отмечает 30-летний юбилей, как и режиссер конкурсного фильма Ян Гэ, в котором он снимался.