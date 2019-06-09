Т. Азар: Эден осуществил свою мечту, перейдя в «Реал»Чемпионат 12:55

Напомним, что 28-летний Эден Азар перешёл в «Реал» за € 100 млн. Он выступал за «Челси» с 2012 по 2019 год. Всего за лондонский клуб он провёл 352 матча во всех турнирах, в которых стал автором 110 забитых мячей, а также отдал 92 результативные передачи.

Т. Азар: Эден осуществил свою мечту, перейдя в «Реал»

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