Происшествия
Сытина прогнали с передачи «Время покажет»REGNUM 18:21
Анатолий Кузичев, ведущий передачи, выгнал Сытина после того, как тот заявил: "Вы сравнили пожар важнейшей культурной ценности Европы и, скажем так, ликвидацию малоценного человеческого материала в Одессе 2 мая 2014 года".
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Футбол
Ювентус — Аякс 1:2
Амстердамский "Аякс" обыграл туринский "Ювентус" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов, передает "Советский спорт".
Обновлено в 16:54
Экономика
Дерипаска заявил о готовности снизить долю в «Группе ГАЗ»
Российский предприниматель Олег Дерипаска заявил, что готов снизить долю в "Группе ГАЗ" аналогично тому, как он снизил ее в En+.
Обновлено в 17:54
Кино
В интернете появились два экранных видео из «Мстителей: Финал»
Обновлено в 05:38
Шоу-бизнес
Жена «Рыжего» из «Иванушек» ушла к баскетболисту
Издание Super опубликовало фотографии, на которых Марина запечатлена с 27-летним баскетболистом Андреем Зубковым.
Обновлено в 09:59
Авто
Lexus презентовал первый минивэн в истории марки
Компания Lexus презентовала первый в своей истории минивэн. Его дебют состоялся на Шанхайском автосалоне.
Обновлено в 11:12
Технологии
Apple Books провела встречи с российскими издательствами
По словам топ-менеджеров трёх крупных российских издательств, представители сервиса по электронной продаже книг корпорации Apple посетили Россию, чтобы узнать, как устроен российский рынок электронных книг.
Обновлено в 05:31
Шоу-бизнес
«Мы уже семья»: Виктория Лопырева не хочет свадьбы с Булатовым
Модель Виктория Лопырева недавно стала мамой, а отцом ее сына является бизнесмен Игорь Булатов.
Обновлено в 06:57
Политика
Россия выдворила польского дипломата из Иркутска
Пресс-секретарь МИД Польши Эва Сувара заявила, что российские власти признали персоной нон грата сотрудника консульства в Иркутске, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 17:50
Происшествия
Мужчина с молотком напал на сотрудницу московского метро
Правоохранительные органы Москвы проверяют информацию о нападении на сотрудницу метрополитена на станции «Технопарк», неизвестный, по некоторым данным, вооружен молотком, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
Обновлено в 02:38
Кино
Первая серия «Игры Престолов» ставит рекорды
Первую серию последнего сезоны игры престолов в России посмотрели 1 млн человек — такие показатели зафиксировали на телеканале FOX, где проходила премьера, сообщили ТАСС в Media Hills.
Обновлено в 12:30
Политика
Надежда Савченко освобождена из-под стражи
Обновлено в 02:24
Хоккей
Макгрегор поздравил Овечкина с нокаутом в драке со Свечниковым
Боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор поздравил российского нападающего хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с нокаутом в драке с форвардом «Каролины» Андреем Свечниковым.
Обновлено в 07:03
Экономика
Арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн
Украинская компания "Укрнафта" сообщила о решении международного арбитража в Гааге, который обязал Россию выплатить компенсацию за "утраченное в Крыму имущество" в размере $44,4 млн.
Обновлено в 08:03
Общество
Тысячи россиян обманули при переходе на цифровое ТВ
Эксперты советуют при переходе на цифровое ТВ все-таки пользоваться помощью волонтеров, чтобы избежать встречи с аферистами.
Обновлено вчера в 23:12
Политика
МИД отреагировал на обращение Украины в Международный трибунал
Ранее президент Петр Порошенко заявил, что поручил украинскому внешнеполитическому ведомству обратиться в Международный трибунал по морскому праву с запросом о принятии принудительных мер в отношении Москвы для освобождения моряков, задержанных за незаконное пресечение российской границы.
Обновлено в 15:09
Политика
Спецпредставитель США по Северной Корее приедет в Россию
Спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн приедет в Россию, чтобы обсудить денуклеаризацию Корейского полуострова.
Обновлено в 12:50
Общество
Отец Варвары Карауловой прокомментировал освобождение дочери
Отец условно-досрочно освобожденной Варвары Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к террористической группировке ИГ («Исламское государство», запрещена в России), заявил, что ему пока с трудом верится в решение суда.
Обновлено в 09:39
Театры
Серебренников получил «Золотую маску» как лучший режиссер
Кирилл Серебренников получил «Золотую маску» в номинации «Лучшая работа режиссера в драме».
Обновлено в 14:51
Наука
Томские учёные смогли ускорить процесс восстановления ткани
Учеными Томского политехнического университета открыт новый действенный способ ускорения регенерации и повышения прочности тканей кровеносных сосудов и хрящей человека.
Обновлено в 10:12
Космос
Внутри метеорита нашли крошечный фрагмент кометы
Внутри примитивного метеорита обнаружен крошечный кусочек строительных блоков, из которых образовались кометы.
Обновлено вчера в 19:20
Технологии
«Яндекс» рассказал о вреде оборудования для суверенного интернета
Работа сервисов «Яндекса» в середине марта была нарушена из-за использования систем глубокой фильтрации трафика (Deep Packet Inspection, DPI), сообщил РБК со ссылкой на выступление директора по развитию сетевой инфраструктуры «Яндекса» Алексея Соколова на конференции «Обеспечение доверия и безопасности при использовании ИКТ».
Обновлено в 14:43
Общество
Ребенок уральского мэра заработал 400 тысяч рублей
Сын главы города Серова Свердловской области Василия Сизикова за год заработал более 400 тыс рублей.
Обновлено в 17:24
Происшествия
Суд арестовал Ашикова-старшего на два месяца
Сегодня, 16 апреля, судья Советский районный суд Махачкалы заключил под стражу на два месяца и.о. начальника ОМВД Каспийска Зиявудина Ашикова, подозреваемого в организации покушения на бывшего сотрудника полиции Анвара Шамхалова в марте 2012 года.
Обновлено в 14:48
Культура
Умер писатель-фантаст Джин Вулф
Обновлено в 10:18
Происшествия
Дума поддержала ужесточение наказания для уехавших с места ДТП
Госдума во втором чтении приняла законопроект, усиливающий ответственность для водителей, которые скрылись с места ДТП.
Обновлено в 09:46