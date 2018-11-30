Футбол

Сысуев был признан лучшим игроком «Уфы» в ноябре по версии болельщиков
Евро-футбол.ру
вчера в 15:06

Анжи — Уфа
сегодня
в 11:00
Чемпионат России
Стадион «Анжи Арена»
Форвард "Уфы" Дмитрий Сысуев стал лучшим игроком команды в ноябре по версии болельщиков. Об этом сообщил официальный Твиттер уфимцев. Приз зрительских симпатий достался защитнику Игорю Дивееву.
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