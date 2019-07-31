Общество

Сыры и колбасы стали самыми похищаемыми товарами из магазиновКоммерсантъ 04:02

Самыми похищаемыми товарами из продуктовых магазинов стали сыры и колбасы, сообщил РБК со ссылкой на разработчика системы защиты от магазинных краж BIT. Их доля от всех украденных товаров составляет 15,4%.
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с чего всё началось

В России назвали самые похищаемые в магазинах товары

Самые похищаемые товары Разработчики применяемой в российских сетях магазинов системы распознавания лиц с алгоритмом NtechLab подсчитали, какие товары чаще всего привлекают шоплифтеров (магазинных воров).
РБК01:12

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Названы самые похищаемые товары в российских магазинах

URA.Ru02:49

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Газета.Ru03:44

Сыры и колбасы стали самыми похищаемыми товарами из магазинов

Коммерсантъ04:02

Названы самые похищаемые товары в российских магазинах

RT на русском04:21

Названы самые похищаемые из российских магазинов товары

РИА Новости03:05

В России назвали самые похищаемые в магазинах товары

РБК01:12
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