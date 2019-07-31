Самые похищаемые товары Разработчики применяемой в российских сетях магазинов системы распознавания лиц с алгоритмом NtechLab подсчитали, какие товары чаще всего привлекают шоплифтеров (магазинных воров).

с чего всё началось

Самыми похищаемыми товарами из продуктовых магазинов стали сыры и колбасы, сообщил РБК со ссылкой на разработчика системы защиты от магазинных краж BIT. Их доля от всех украденных товаров составляет 15,4%.

Сыры и колбасы стали самыми похищаемыми товарами из магазинов

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