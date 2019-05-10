Наука
Сыр помогает контролировать нормальный уровень сахара в кровиВладТайм 03:13
Ученые из Канады обнаружили в сыре различного процента жирности свойства, поддерживающие нормальный уровень сахара в крови. Исследование, проведенное в Альбертовском университете показало, что молочный продукт понижает резистентность к инсулину.
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