Наука

Сыр помогает контролировать нормальный уровень сахара в кровиВладТайм 03:13

Ученые из Канады обнаружили в сыре различного процента жирности свойства, поддерживающие нормальный уровень сахара в крови. Исследование, проведенное в Альбертовском университете показало, что молочный продукт понижает резистентность к инсулину.
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Ученые: Популярный жирный продукт контролирует сахар в крови

Российская газета01:39

Сыр помогает снижать риск диабета и сердечно-сосудистых заболеваний – ученые

Царьград02:23

Популярный жирный продукт контролирует уровень сахара в крови

Medical Note03:04

Ученые назвали продукт, помогающий контролировать сахар в крови

ФАН03:47

Назван помогающий предотвратить возникновение диабета продукт

Известия05:28

Ученые назвали жирный продукт, помогающий контролировать сахар в крови

Вечерняя Москва03:06

Популярный жирный продукт контролирует сахар в крови

Planet Today05:05
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Спорт

Бондарь и Минибаев стали вторыми на этапе Мировой серии

Обновлено в 04:40
Армия и оружие

Российская военная полиция доставила жителям Восточной Гуты гумпомощь

Российская военная полиция доставила несколько тон гуманитарной помощи нуждающимся жителям сирийского населенного пункта Сакба, что находится в окрестностях Восточной Гуты.
Обновлено вчера в 12:12
Общество

Шереметьево включили в десятку лучших аэропортов мира

Аэропорт Шереметьево занял шестое место в рейтинге лучших аэропортов мира по версии компании AirHelp.
Обновлено в 03:20
Происшествия

В Москве скончался Сергей Доренко

Обновлено вчера в 13:21
Политика

В Казахстане заблокировали соцсети Facebook, Instagram и YouTube

Доступ к социальным сетям ограничили в Казахстане 9 мая недоступны в Казахстане. Жалобы в техподдержку поступают со всей страны.
Обновлено вчера в 11:36
Футбол

Суарес пропустит остаток сезона

Обновлено вчера в 14:42
Общество

Псевдомиллионерша Сорокина получила реальный срок

Обновлено вчера в 16:15
Происшествия

Продюсера Mash задержала ФСБ за подделку документов ради данных об SSJ100

Продюсера Тelegram-канала Mash Михаила Кумброва задержали правоохранительные органы за подделку документов.
Обновлено в 03:44
Финансы

Рубль в начале торгов 10 мая снижается к доллару и евро

На открытии торгов в пятницу, 10 мая, рубль незначительно снижается к доллару и евро.
Обновлено в 03:04
Происшествия

В Москве госпитализировали пять человек, пострадавших во время грозы

Пять человек госпитализированы в больницы Москвы после падения деревьев в разных районах города из-за грозы и порывов ветра до 19 метров в секунду.
Обновлено в 04:25
Экономика

Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт

В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено вчера в 02:23
Авто

В сети появилось изображение нового кроссовера Ford Puma

Обновлено в 04:53
Происшествия

В Дагестане грязевой сель унес стадо и автомобили

Ливень с дождем и градом на северо-западе Дагестана привел к сходу мощного селевого потока в реку Андийское Койсу.
Обновлено в 04:20
Происшествия

Сергей Доренко умер от разрыва аорты

Обновлено в 04:18
Общество

Стивен Сигал оценил главный парад Победы

Актер Стивен Сигал высказал свое мнение по поводу парада Победы на Красной площади в Москве, на котором присутствовал лично.
Обновлено вчера в 13:56
Происшествия

Автомобильный мост рухнул в Свободненском районе Амурской области

Автомобильный мост возле села Чембары в Свободненском районе Амурской области рухнул в пятницу.
Обновлено в 03:36
Общество

Виторган объяснил свой призыв отказаться от празднования Дня Победы

Актер Максим Виторган объяснил свой призыв отказаться от широкого празднования Дня Победы и слова про то, что 9 мая «нам праздновать нечего».
Обновлено в 02:47
Футбол

Впервые в истории в финалах еврокубков сыграют клубы одной страны

В сезоне-2018/19 впервые в истории в финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы вышли команды, которые представляют одну страну, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 19:15
Происшествия

Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100

Обновлено 07 мая в 13:07
Общество

Малахов возмутился появлению гламурной модели на параде Победы

Обновлено в 00:46
Путешествия

Конюхов впервые в истории пересек южную часть Тихого океана на веслах

Путешественник Федор Конюхов стал первым человеком в мире, переплывшим южную часть Тихого океана от Новой Зеландии до Чили на весельной лодке, сообщили РИА Новости в штабе экспедиции.
Обновлено в 04:18
Общество

Сына Меган Маркл и принца Гарри могли назвать в честь кота

Британский принц Арчи, родившийся 6 мая, мог получить свое имя в честь любимого кота Меган Маркл.
Обновлено в 01:20
Происшествия

Пьяный москвич подрался с бортпроводниками на рейсе из Туниса

Обновлено в 03:33
Политика

Минфин США заподозрил Россию в манипулировании валютой

Минфин США может включить Россию в список стран, которые, по мнению Вашингтона, манипулируют своей валютой для достижения торговых преимуществ, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:40
Происшествия

Виновников пожаров в Иркутской области ищут через сотовых операторов

МЧС направило запросы операторам сотовой связи для установления местонахождения виновников лесных пожаров в Иркутской области, сообщается на сайте МЧС по региону.
Обновлено в 00:54
Политика

Китай примет ответные меры на пошлины США

Власти Китая обещают принять ответные меры на резкое увеличение США ввозных пошлин на китайские товары.
Обновлено в 03:01
Происшествия

Telegram-канал Mash сообщил об обысках в своей редакции

В офисе telegram-канала Mash идут обыски, сообщил главный редактор этого медиаресурса Максим Иксанов.
Обновлено вчера в 19:06
Армия и оружие

В Катар прибыли американские бомбардировщики B-52

Обновлено в 02:16
Происшествия

Полиция Шри-Ланки задержала россиянина за съемку с квадрокоптера

Полиция города Галле на Шри-Ланке задержала гражданина России за съемку с помощью дрона. Об этом сообщает издание Ada Derana.
Обновлено в 04:57
Путешествия

Первая группа японцев прибыла на Курилы в рамках безвизовых обменов

Обновлено в 03:45
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