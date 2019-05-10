Наука
Сыр помогает контролировать нормальный уровень сахара в кровиВладТайм 03:13
Ученые из Канады обнаружили в сыре различного процента жирности свойства, поддерживающие нормальный уровень сахара в крови. Исследование, проведенное в Альбертовском университете показало, что молочный продукт понижает резистентность к инсулину.
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Капелло составил сборную из своих бывших игроков
Итальянский тренер Фабио Капелло составил символическую сборную из футболистов, которых он ранее тренировал.
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«Аэрофлот» увеличил число отмененных рейсов на Superjet 100 до десяти
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Британского ведущего уволили за сравнение сына принца Гарри с шимпанзе
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Хоккей
Владимир Путин вышел на лед Ночной хоккейной лиги
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Новая часть Tom Clancy’s Ghost Recon получит подзаголовок «Breakpoint»
Первые слухи о грядущей новинке Уже сегодня вечером, 9 мая в 21:30 по московскому времени, состоится мировая премьера новой части знаменитой серии от компании Ubisoft – Tom Clancy’s Ghost Recon.
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МЧС объявило экстренное предупреждение в Москве
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«Динамо» и «Ростов» не выявили победителя в 28-м туре РПЛ
10 мая "Динамо" на стадионе "Арена Химки" принимало "Ростов" в рамках встречи 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
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Космос
Создан фотодиод, генерирующий электричество от ночного охлаждения
Международная группа учёных из США и Японии создали инфракрасное полупроводниковое устройство, способно генерировать энергию из космического холода, близкого к температуре абсолютного нуля.
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Политика
Коломойский грозит Ахметову падением доходов при Зеленском
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Блогеры резко осудили западные СМИ за трактовку гибели Доренко
Британское издание Daily Mail написало про «загадочную смерть» «антипутинского журналиста» в связи с гибелью Сергея Доренко.
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Путешествия
Конюхов впервые в истории пересек южную часть Тихого океана на веслах
Путешественник Федор Конюхов стал первым человеком в мире, переплывшим южную часть Тихого океана от Новой Зеландии до Чили на весельной лодке, сообщили РИА Новости в штабе экспедиции.
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Технологии
Британцы представили гибридную энергоустановку для боевых лазеров
По словам исполнительного директора LibertyWorks Марка Уилсона, разработанная компанией энергоустановка уже прошла испытания.
Обновлено в 06:51
Футбол
Клопп раскритиковал решение УЕФА провести финал ЛЕ в Баку
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Коломойский назвал кандидата на должность премьер-министра Украины
Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил о том, что глава МВД Украины Арсен Аваков после победы на выборах президента Владимира Зеленского может претендовать на пост премьер-министра страны.
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Происшествия
По каналу Грибоедова проплыл гроб с гранатами
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Политика
Личный адвокат Трампа отправится в Киев на переговоры с Зеленским
По информации издания, Джулиани намерен отправиться в Киев на встречу с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским и убедить его дать ход расследованиям, которые могут принести новую информацию о двух делах, представляющих особую важность для Трампа.
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Общество
Скончался журналист Сергей Доренко
Обновлено вчера в 13:45
Технологии
В США китайских хакеров обвинили в хищении данных 78 млн человек
В министерстве юстиции США рассказали, что китайской хакерской группировке предъявлено обвинение в хищении персональных данных более 78 млн человек.
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МИД Украины высказался о неявке России на трибунал по делу моряков
Международный трибунал по делу украинских моряков проходит 10 мая в Гамбурге.
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Чеченский писатель Руслан Закриев заявил РИА Новости, что Заводской суд Грозного рассмотрит по существу его иск о признании соавтором сценария фильма "Аватар" американского режиссера Джеймса Кэмерона.
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Медведев обсудил с премьером Франции экономическое сотрудничество
Российский премьер Дмитрий Медведев обсудил по телефону со своим французским коллегой Эдуардом Филиппом сотрудничество двух стран в экономической сфере и инвестициях.
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Авто
Появились первые рендеры универсала Toyota Camry
Яркий и динамичный дизайн Toyota Camry последнего поколения, сделавший эту машину заметно более молодежной, позволил придать аналогичный облик и универсалу.
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Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт
В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
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