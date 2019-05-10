Наука

Сыр помогает контролировать нормальный уровень сахара в кровиВладТайм 03:13

Ученые из Канады обнаружили в сыре различного процента жирности свойства, поддерживающие нормальный уровень сахара в крови. Исследование, проведенное в Альбертовском университете показало, что молочный продукт понижает резистентность к инсулину.
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Ученые: Популярный жирный продукт контролирует сахар в крови

Российская газета01:39

Сыр помогает снижать риск диабета и сердечно-сосудистых заболеваний – ученые

Царьград02:23

Ученые узнали, как сыр влияет на риски развития диабета

REGNUM07:19

Назван помогающий предотвратить возникновение диабета продукт

Известия05:28

Сыр помогает контролировать нормальный уровень сахара в крови

Актуальные Новости07:00

Ученые назвали продукт, помогающий контролировать сахар в крови

ФАН03:47

Популярный жирный продукт контролирует сахар в крови

Planet Today05:05
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Шоу-бизнес

Лещенко вступился за Виторгана после критики Дня Победы

Обновлено в 05:46
Футбол

Капелло составил сборную из своих бывших игроков

Итальянский тренер Фабио Капелло составил символическую сборную из футболистов, которых он ранее тренировал.
Обновлено в 10:08
Происшествия

В Москве скончался Сергей Доренко

Обновлено вчера в 13:21
Происшествия

«Аэрофлот» увеличил число отмененных рейсов на Superjet 100 до десяти

"Аэрофлот" отменил в четверг, 9 мая, десять парных рейсов с использованием самолета Sukhoi Superjet 100, свидетельствует онлайн-табло на сайте базового для авиакомпании аэропорта "Шереметьево".
Обновлено вчера в 08:02
Общество

Британского ведущего уволили за сравнение сына принца Гарри с шимпанзе

Обновлено вчера в 20:07
Хоккей

Владимир Путин вышел на лед Ночной хоккейной лиги

Обновлено в 10:11
Игры

Новая часть Tom Clancy’s Ghost Recon получит подзаголовок «Breakpoint»

Первые слухи о грядущей новинке Уже сегодня вечером, 9 мая в 21:30 по московскому времени, состоится мировая премьера новой части знаменитой серии от компании Ubisoft – Tom Clancy’s Ghost Recon.
Обновлено вчера в 06:00
Общество

МЧС объявило экстренное предупреждение в Москве

В Москве в ближайшие часы ожидаются ливни с грозами и порывами ветра до 18 метров в секунду.
Обновлено в 08:43
Происшествия

На Алтае обнаружено тело пятого туриста, погибшего после схода лавины

Поиски еще двух погибших продолжаются Спасатели обнаружили тело пятого туриста, который погиб в горах Алтая в результате схода лавины, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Обновлено в 09:55
Футбол

«Динамо» и «Ростов» не выявили победителя в 28-м туре РПЛ

10 мая "Динамо" на стадионе "Арена Химки" принимало "Ростов" в рамках встречи 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 09:23
Общество

Петербуржцев предупредили о грозе в субботу

В субботу, 11 мая, в Петербурге ожидаются ливни и грозы, предупреждает ГУ МЧС по городу.
Обновлено в 06:55
Общество

Стивен Сигал оценил главный парад Победы

Актер Стивен Сигал высказал свое мнение по поводу парада Победы на Красной площади в Москве, на котором присутствовал лично.
Обновлено вчера в 13:56
Космос

Создан фотодиод, генерирующий электричество от ночного охлаждения

Международная группа учёных из США и Японии создали инфракрасное полупроводниковое устройство, способно генерировать энергию из космического холода, близкого к температуре абсолютного нуля.
Обновлено 08 мая в 06:09
Политика

Коломойский грозит Ахметову падением доходов при Зеленском

Олигарх Игорь Коломойский предрек самому богатому бизнесмену страны Ринату Ахметову падение доходов при президентстве Владимира Зеленского, сообщают украинские СМИ.
Обновлено в 07:31
Политика

Блогеры резко осудили западные СМИ за трактовку гибели Доренко

Британское издание Daily Mail написало про «загадочную смерть» «антипутинского журналиста» в связи с гибелью Сергея Доренко.
Обновлено в 08:35
Путешествия

Конюхов впервые в истории пересек южную часть Тихого океана на веслах

Путешественник Федор Конюхов стал первым человеком в мире, переплывшим южную часть Тихого океана от Новой Зеландии до Чили на весельной лодке, сообщили РИА Новости в штабе экспедиции.
Обновлено в 04:18
Технологии

Британцы представили гибридную энергоустановку для боевых лазеров

По словам исполнительного директора LibertyWorks Марка Уилсона, разработанная компанией энергоустановка уже прошла испытания.
Обновлено в 06:51
Футбол

Клопп раскритиковал решение УЕФА провести финал ЛЕ в Баку

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил недоумение тем фактом, что финал Лиги Европы-2019 состоится в азербайджанском Баку.
Обновлено в 09:31
Политика

Коломойский назвал кандидата на должность премьер-министра Украины

Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил о том, что глава МВД Украины Арсен Аваков после победы на выборах президента Владимира Зеленского может претендовать на пост премьер-министра страны.
Обновлено в 08:35
Происшествия

По каналу Грибоедова проплыл гроб с гранатами

Обновлено в 09:32
Политика

Личный адвокат Трампа отправится в Киев на переговоры с Зеленским

По информации издания, Джулиани намерен отправиться в Киев на встречу с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским и убедить его дать ход расследованиям, которые могут принести новую информацию о двух делах, представляющих особую важность для Трампа.
Обновлено в 07:13
Общество

Скончался журналист Сергей Доренко

Обновлено вчера в 13:45
Технологии

В США китайских хакеров обвинили в хищении данных 78 млн человек

В министерстве юстиции США рассказали, что китайской хакерской группировке предъявлено обвинение в хищении персональных данных более 78 млн человек.
Обновлено в 03:40
Происшествия

Вандалы осквернили могилы советских солдат в Германии

На востоке Германии, в городе Шпремберг (федеральная земля Бранденбург), неизвестные осквернили могилы на советском воинском захоронении.
Обновлено в 10:08
Политика

МИД Украины высказался о неявке России на трибунал по делу моряков

Международный трибунал по делу украинских моряков проходит 10 мая в Гамбурге.
Обновлено в 09:54
Кино

В Грозном рассмотрят иск чеченского писателя против Джеймса Кэмерона

Чеченский писатель Руслан Закриев заявил РИА Новости, что Заводской суд Грозного рассмотрит по существу его иск о признании соавтором сценария фильма "Аватар" американского режиссера Джеймса Кэмерона.
Обновлено в 09:14
Политика

Медведев обсудил с премьером Франции экономическое сотрудничество

Российский премьер Дмитрий Медведев обсудил по телефону со своим французским коллегой Эдуардом Филиппом сотрудничество двух стран в экономической сфере и инвестициях.
Обновлено в 08:12
Авто

Появились первые рендеры универсала Toyota Camry

Яркий и динамичный дизайн Toyota Camry последнего поколения, сделавший эту машину заметно более молодежной, позволил придать аналогичный облик и универсалу.
Обновлено вчера в 05:48
Театры

Настасья Самбурская со скандалом ушла из Театра на Малой Бронной

Обновлено в 07:46
Экономика

Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт

В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено вчера в 02:23
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