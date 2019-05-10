Наука

Сыр помогает контролировать нормальный уровень сахара в кровиВладТайм 03:13

Ученые из Канады обнаружили в сыре различного процента жирности свойства, поддерживающие нормальный уровень сахара в крови. Исследование, проведенное в Альбертовском университете показало, что молочный продукт понижает резистентность к инсулину.
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Ученые: Популярный жирный продукт контролирует сахар в крови

Российская газета01:39

Сыр помогает снижать риск диабета и сердечно-сосудистых заболеваний – ученые

Царьград02:23

Назван помогающий предотвратить возникновение диабета продукт

Известия05:28

Ученые назвали продукт, помогающий контролировать сахар в крови

ФАН03:47

Сыр помогает контролировать нормальный уровень сахара в крови

Актуальные Новости07:00

Ученые узнали, как сыр влияет на риски развития диабета

REGNUM07:19

Популярный жирный продукт контролирует сахар в крови

Planet Today05:05
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Происшествия

В Амурской области рухнул автомобильный мост

Обновлено в 08:03
Общество

Уроженку России в США посадили на 12 лет за мошенничество

Суд в Нью-Йорке приговорил к 12 годам уроженку России, гражданку Германии Анну Сорокину за крупное мошенничество, сообщает Guardian.
Обновлено в 08:36
Происшествия

В Германии 9 мая осквернили могилы павших воинов

На советском военном кладбище в Шпремберге в федеральной земле Бранденбург осквернили могилы павших воинов.
Обновлено в 07:58
Происшествия

В Москве скончался Сергей Доренко

Обновлено вчера в 13:21
Политика

Лавров заявил о расхождениях России и Японии по мирному договору

Обновлено в 05:59
Энергетика

Польский Lotus начал завозить нефть из РФ морем из-за ситуации с «Дружбой»

Польский нефтеперерабатывающий концерн Lotus начал завозить нефть из России морским путем в связи с ситуацией с трубопроводом "Дружба", говорится в сообщении компании.
Обновлено в 07:00
Происшествия

Названа причина задержания сотрудника Mash

Ранее сообщалось, что в Mash сообщили о задержании сотрудника. Накануне главный редактор Mash Максим Иксанов заявил об обысках в редакции.
Обновлено в 06:41
Футбол

Давид Луис в ближайшие дни может подписать новый контракт с «Челси»

Защитник «Челси» Давид Луис рассчитывает в ближайшее время подписать новый контракт с лондонским клубом.
Обновлено в 07:35
Политика

Личный адвокат Трампа отправится в Киев на переговоры с Зеленским

По информации издания, Джулиани намерен отправиться в Киев на встречу с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским и убедить его дать ход расследованиям, которые могут принести новую информацию о двух делах, представляющих особую важность для Трампа.
Обновлено в 07:13
Политика

Немецкие СМИ удивились, что Путин на параде не говорил про Иран

Ведущие прямого эфира немецкого издания Welt ждали, что российский лидер Владимир Путин в ходе выступления на параде Победы скажет что-нибудь про Иран, но так и не дождались.
Обновлено вчера в 23:52
Происшествия

На Украине девочку довели до слез из-за советской символики

Обновлено в 05:42
Политика

Блогеры резко осудили западные СМИ за трактовку гибели Доренко

Британское издание Daily Mail написало про «загадочную смерть» «антипутинского журналиста» в связи с гибелью Сергея Доренко.
Обновлено в 08:35
Происшествия

На Алтае спасатели продолжают искать погибших под лавиной туристов

Спасатели Алтая задействовали для поиска собак (7 кинологических расчётов), на месте работают 30 спасателей из трех регионов – Хакасии, республики Алтай и Алтайского края.
Обновлено вчера в 22:42
Политика

Киев ответил на неявку России на трибунал по делу украинских моряков

Отсутствие России на публичных слушаниях в Международном трибунале по морскому праву (ITLOS) по делу украинских моряков 10 мая не освобождает Москву от выполнения обязательного решения суда.
Обновлено в 08:33
Происшествия

В пригороде Севастополя неизвестные повредили воинский мемориал

В Объединении крымских татар Севастопольского региона агентству пояснили, что в ночь на 9 мая в селе Орловка в пригороде Севастополя неизвестные повредили мемориал.
Обновлено вчера в 13:40
Политика

Стало известно прошлое воевавшего деда Зеленского

Обновлено вчера в 14:53
Транспорт

Москва стала лидером по количеству электробусов в Европе

Глава департамента транспорта столицы Максим Ликсутов рассказал журналистам, что Москва является лидером в Европе по количеству электробусов на городских маршрутах.
Обновлено в 06:05
Авто

Top Gear назвал пятерку самых крутых автомобилей всех времен

Получивший в свое время множество различный версий миниатюрный Fiat 500, как говорят в Top Gear, не могли не внести в рейтинг самых крутых и запоминающихся.
Обновлено вчера в 09:06
Политика

Виторган прокомментировал свой пост про День Победы

Обновлено в 06:19
Общество

Британского ведущего уволили за сравнение сына принца Гарри с шимпанзе

Обновлено вчера в 20:07
Армия и оружие

Американский самолёт попытался скрыться от российских С-400 в Сирии

Обновлено вчера в 18:35
Происшествия

В Дагестане сняли на видео селевой поток, уносящий коров и машины

В дагестанском селе Нижний Инхо селевой поток унес стадо коров и несколько автомобилей. Видео инцидента опубликовал канал "360".
Обновлено в 06:48
Футбол

Гол Погребняка на 96 минуте спас «Урал» от проигрыша «Оренбургу»

От поражения "Урал" спас гол нападающего Павла Погребняка на 96 минуте. "Газета.Ru" вела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обновлено в 07:05
Космос

Land Rover представил спецверсию внедорожника Range Rover SVO

Обновлено в 07:35
Хоккей

IIHF утвердила формат финала ЧМ без послематчевых буллитов

Директорат Международной федерации хоккея (IIHF) в четверг утвердил переход на новый формат проведения овертаймов на чемпионатах мира, финал турнира будет проводиться без послематчевых буллитов.
Обновлено вчера в 13:15
Происшествия

Сергей Доренко умер от разрыва аорты

Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты, сообщает сайт радиостанции "Говорит Москва".
Обновлено в 04:18
Армия и оружие

ВСУ за сутки девять раз нарушили режим тишины в ДНР

Обновлено в 03:17
Общество

Познер о смерти Доренко: «Думаю, что Сергей в аду»

На своем сайте Познер заметил, что Доренко позволял себе самые "неслыханные высказывания", поэтому, по мнению Владимира Владимировича, его коллега "попал в ад", где "дает жару самому сатане".
Обновлено в 08:20
Происшествия

В США раскрыли убийство голливудского телережиссера 30-летней давности

Убийство Крейна произошло 5 июля 1985 года. Тело 57-летнего режиссера обнаружили в гараже, завернутое в простыни.
Обновлено вчера в 23:43
Наука

Негативные эмоции провоцируют у пожилых людей хронические заболевания

Обновлено вчера в 14:04
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