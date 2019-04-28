Футбол
Сёмин заявил, что у «Локомотива» по-прежнему чемпионские амбицииNews.ru 09:21
|31′
Арсен Хубулов
|41′
Алексей Грицаенко
Дмитрий Тарасов
Мануэл Фернандеш
|46′
Федор Смолов
Рифат Жемалетдинов
|46′
|54′
Валерий Кичин
|56′
Александр Соболев
Александр Кутьин
|63′
Константин Савичев
Михаил Комков
Валерий Кичин
|67′
Владислав Игнатьев
Брайан Идову
|71′
Дмитрий Баринов
|75′
|80′
Арсен Хубулов
Михаил Костюков
|81′
Александр Зотов
|84′
Михаил Костюков
Джефферсон Фарфан
|88′
Локомотив
Расстановка 4‑5‑1
1
Гилерме
3
Идову
33
Кверквелия
7
Крыховяк
31
Рыбус
59
Миранчук
4
Фернандеш
8
Фарфан
6
Баринов
11
Миранчук
96
Жемалетдинов
1
Нестеренко
94
Данченко
63
Гаджибеков
23
Сарр
13
Грицаенко
2
Кичин
10
Комков
7
Зотов
6
Торбинский
77
Костюков
48
Кутьин
Енисей
Расстановка 5‑4‑1
Есть ряд причин: у нас очень много получается замен в последнее время, но я очень доволен, — передаёт слова Сёмина корреспондент News.ru Анастасия Савина. По словам тренера, у команды всё ещё есть чемпионские амбиции, потому что клуб действующий чемпион. У нас два центральных защитника травмированы.
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