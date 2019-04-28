Сёмин заявил, что у «Локомотива» по-прежнему чемпионские амбицииNews.ru 09:21

Есть ряд причин: у нас очень много получается замен в последнее время, но я очень доволен, — передаёт слова Сёмина корреспондент News.ru Анастасия Савина. По словам тренера, у команды всё ещё есть чемпионские амбиции, потому что клуб действующий чемпион. У нас два центральных защитника травмированы.

Сёмин заявил, что у «Локомотива» по-прежнему чемпионские амбиции

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