Футбол

Сёмин заявил, что у «Локомотива» по-прежнему чемпионские амбицииNews.ru 09:21

Локомотив — Енисей
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Локомотив»
31′
Арсен Хубулов
41′
Алексей Грицаенко
Дмитрий Тарасов
Мануэл Фернандеш
46′
Федор Смолов
Рифат Жемалетдинов
46′
54′
Валерий Кичин
56′
Александр Соболев
Александр Кутьин
63′
Константин Савичев
Михаил Комков
Валерий Кичин
67′
Владислав Игнатьев
Брайан Идову
71′
Дмитрий Баринов
75′
80′
Арсен Хубулов
Михаил Костюков
81′
Александр Зотов
84′
Михаил Костюков
Джефферсон Фарфан
88′
Есть ряд причин: у нас очень много получается замен в последнее время, но я очень доволен, — передаёт слова Сёмина корреспондент News.ru Анастасия Савина. По словам тренера, у команды всё ещё есть чемпионские амбиции, потому что клуб действующий чемпион. У нас два центральных защитника травмированы.
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Юрий Сёмин
Футболист
Советский футболист, советский и российский тренер. Мастер спорта. Заслуженный тренер РСФСР. Заслуженный тренер Таджикской ССР. Главный тренер московского «Локомотива».
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