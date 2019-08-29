В прошлом сезоне «Локомотив» и «Атлетико» встретились в 1/8 финала Лиги Европы, тогда подопечные Сёмина по сумме двух матчей проиграли команде Симеоне со счётом 1:8. Ранее Владислав Игнатьев заявил, что всю жизнь мечтал сыграть против Роналду.

Сёмин заявил, что хочет взять реванш у Симеоне в ЛЧ

Политика Гончарук назначен премьер-министром Украины Верховная рада назначила премьер-министром Украины Алексея Гончарука — его кандидатуру поддержали 290 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Политика Bloomberg узнал об идее США потребовать с Китая имперские долги По данным агентства, у Трампа уже состоялась встреча с группой держателей таких китайских облигаций, которые лоббируют перед президентом идею потребовать с Китая выплату долгов.

Политика Депутат Зеленского вел матерную переписку на заседании Рады Новоизбранный депутат Верховной Рады от партии президента Владимира Зеленского «Слуга народа», внештатный советник главы государства Михаил Радуцкий нецензурно прокомментировал возможное назначение министра здравоохранения Украины.

Армия и оружие Разработчик рассказал о работе над гиперзвуковой ракетой «Циркон» Работа по гиперзвуковой ракете 3М22 "Циркон" ведётся интенсивно, завершится в установленные сроки, заявил журналистам в четверг гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов.

Футбол Спартак — Брага 1:2 Футболисты московского «Спартака» проиграли португальской «Браге» в ответном матче квалификационного раунда play-off Лиги Европы.

Футбол Стали известны результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов В Монако завершилась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона 2019-2020.

Политика Пентагон выступил за продолжение военной помощи Украине Пентагон считает необходимым продолжать оказывать военную помощь Украине.

Кино Скончался французский актер Мишель Омон Французский актер Мишель Омон скончался в ночь с 28 на 29 августа. Артист театра и кино ушел из жизни в возрасте 82-х лет.

Политика ФБК: вице-спикер Мосгордумы вопреки закону владеет бизнесом Зампредседателя Мосгордумы и глава столичного отделения «Единой России» Андрей Метельский через подставное лицо может управлять компанией «Альпин» — дилером мотоциклов Yamaha, утверждает Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального.

Политика Съеденное Путиным мороженое попало в тройку самых популярных Сервис Rate&Goods составил список самых популярных в РФ марок мороженого на основании более чем 24 500 оценок и 34 000 отзывов, оставленных примерно 11 тыс. пользователей приложения.

Гаджеты Xiaomi представила «дешевого монстра» Redmi Note 8 Pro и назвала цену Компания Xiaomi официально представила новую линейку смартфонов Redmi Note 8. Помимо базовой версии, в нее вошла модель Pro.

Политика Армения не примет участия в памятных мероприятиях 1 сентября в Польше Власти Армении не приняли приглашение на памятные мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны, которые состоятся 1 сентября в Варшаве.

Армия и оружие В ДНР заявили об издевательствах силовиков над пленным ополченцем Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило об издевательствах со стороны украинских силовиков над пленным ополченцем.

Технологии МТС запустила пилотную зону 5G в Москве Компания МТС запустила первую пилотную зону в сетях пятого поколения в Москве – она находится на ВДНХ в районе павильона "Умный город".

Кино Мэттью Макконахи стал преподавателем Техасского университета Мэттью Макконахи, известный по ролям в фильме «Интерстеллар» и сериале «Настоящий детектив», стал преподавателем Техасского университета.

Футбол Игрок «Дженоа» перейдет в «Динамо» Московское "Динамо" достигло договоренности о переходе полузащитника "Дженоа" Оскара Хильемарка, сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Футбол Сергей Семак прокомментировал итоги жеребьевки Лиги чемпионов Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов прошла сегодня в Монако.

Политика Порошенко назвал издевательством новую должность Шуфрича Экс-президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко осудил избрание представителя «Оппозиционной платформы – За жизнь» Нестора Шуфрича главой комитета Верховной рады по свободе слова.

Политика Эрдоган не исключил возможности покупки Су-35 и Су-57 вместо F-35 Ранее сообщалось, что Россия и Турция обсуждают поставки в Анкару российских истребителей Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Анкара может купить российские истребители Су-35 и Су-57, если США откажутся продавать Турции F-35, передает телеканал NTV.

Политика Рада утвердила новый состав Кабинета министров Украины Назначенный сегодня на пост премьера Украины Алексей Гончарук представил на рассмотрение Верховный рады состав своего Кабинета министров.

Музыка Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".

Здоровье Главный диетолог Минздрава назвал два закона правильного питания Как пояснил Тутельян, потребление такого количества хлеба в большей степени связано с традициями, привычками и культурой питания.