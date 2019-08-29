Лига чемпионов
RT на русскомСёмин заявил, что хочет взять реванш у Симеоне в ЛЧ
В прошлом сезоне «Локомотив» и «Атлетико» встретились в 1/8 финала Лиги Европы, тогда подопечные Сёмина по сумме двух матчей проиграли команде Симеоне со счётом 1:8. Ранее Владислав Игнатьев заявил, что всю жизнь мечтал сыграть против Роналду.
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Новоизбранный депутат Верховной Рады от партии президента Владимира Зеленского «Слуга народа», внештатный советник главы государства Михаил Радуцкий нецензурно прокомментировал возможное назначение министра здравоохранения Украины.
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Работа по гиперзвуковой ракете 3М22 "Циркон" ведётся интенсивно, завершится в установленные сроки, заявил журналистам в четверг гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов.
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Apple назвала дату презентации новых продуктов
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Скончался французский актер Мишель Омон
Французский актер Мишель Омон скончался в ночь с 28 на 29 августа. Артист театра и кино ушел из жизни в возрасте 82-х лет.
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Зампредседателя Мосгордумы и глава столичного отделения «Единой России» Андрей Метельский через подставное лицо может управлять компанией «Альпин» — дилером мотоциклов Yamaha, утверждает Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального.
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Xiaomi представила «дешевого монстра» Redmi Note 8 Pro и назвала цену
Компания Xiaomi официально представила новую линейку смартфонов Redmi Note 8. Помимо базовой версии, в нее вошла модель Pro.
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Армения не примет участия в памятных мероприятиях 1 сентября в Польше
Власти Армении не приняли приглашение на памятные мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны, которые состоятся 1 сентября в Варшаве.
RT на русском 12:34
Армия и оружие
В ДНР заявили об издевательствах силовиков над пленным ополченцем
Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило об издевательствах со стороны украинских силовиков над пленным ополченцем.
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Директор музейно-выставочного комплекса «Новый Иерусалим» Василий Кузнецов в беседе с телеканалом «360» рассказал о выставке «Шедевры Подмосковья».
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Газета.Ru 14:24
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Мэттью Макконахи, известный по ролям в фильме «Интерстеллар» и сериале «Настоящий детектив», стал преподавателем Техасского университета.
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Игрок «Дженоа» перейдет в «Динамо»
Московское "Динамо" достигло договоренности о переходе полузащитника "Дженоа" Оскара Хильемарка, сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Газета.Ru 08:20
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Лукашенко передал через Болтона подарки Трампу, сообщили СМИ
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Сергей Семак прокомментировал итоги жеребьевки Лиги чемпионов
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов прошла сегодня в Монако.
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Политика
Порошенко назвал издевательством новую должность Шуфрича
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Политика
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Рада утвердила новый состав Кабинета министров Украины
Назначенный сегодня на пост премьера Украины Алексей Гончарук представил на рассмотрение Верховный рады состав своего Кабинета министров.
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Глава ФАС призвал уничтожить госкорпорации для развития конкуренции
"Надо уничтожить российские госкорпорации, перевести их в другие организационные формы, в акционерные общества", - сказал Артемьев в ответ на вопрос, какие идеи будут заложены в Национальный план развития конкуренции на 2021-2024 годы.
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