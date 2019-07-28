Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал поражение команды от столичного ЦСКА в матче третьего тура Российской премьер-лиги.

Сёмин заявил, что «Локомотиву» не хватило удачи в матче с ЦСКА

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