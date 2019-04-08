Футбол

Сёмин высоко оценил мастерство молодого хавбека «Локо»Sport.ru 09:14

Локомотив — Зенит
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Локомотив»
Эдер
14′
Хвича Кварацхелия
39′
46′
Игорь Смольников
Александр Анюков
Хвича Кварацхелия
Мануэл Фернандеш
46′
49′
Эмильяно Ариэль Ригони
Ведран Чорлука
53′
54′
Ярослав Ракицкий
Владислав Игнатьев
61′
62′
Магомед Оздоев
Эдер
Федор Смолов
69′
Мацей Рыбус
79′
79′
Эмильяно Ариэль Ригони
Роберт Мак
Антон Миранчук
82′
Мацей Рыбус
Бенедикт Хеведес
84′
89′
Вильмар Барриос
89′
Себастьян Дриусси
Эрнани
Наставник московского "Локомотива" Юрий Павлович Сёмин высоко оценил игру молодого грузинского полузащитника "железнодорожников" Хвичи Кварацхелия, который впервые в карьере оказался в стартовой обойме "Локо" в матче против "Зенита".
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Юрий Семин: «У Кварацхелии большой потенциал, в матче с „Зенитом“ он сыграл на уровне всех игроков»

Матч ТВ09:42

Юрий Семин: «У Кварацхелии большой потенциал, в матче с „Зенитом“ он сыграл на уровне всех игроков»

Sportbox.RU09:42

Сёмин высоко оценил мастерство молодого хавбека «Локо»

Sport.ru09:14

Семин: «У Кварацхелии огромный потенциал. Он основной игрок „Локомотива“ и наш помощник»

Sport24.ru08:40
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