Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказал мнение о сложившемся положении в верхней части турнирной таблицы Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам семи туров.

Сёмин высказался о «пятивластии» в турнирной таблице РПЛ

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