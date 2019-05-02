Футбол
Сёмин высказался о будущем Фернандеша в «Локомотиве»RT на русском вчера в 15:42
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин ответил на вопрос о ситуации с контрактом португальского форварда Мануэла Фернандеша.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 03:06, Ашберн
Общество
В Австралии обнаружили трехглазую змею
Обновлено вчера в 20:04
Кино
Умер актер Питер Мейхью, сыгравший Чубакку в «Звездных войнах»
Американский актер английского происхождения Питер Мейхью, сыгравший роль Чубакки в киносаге "Звездные войны", умер на 75-м году жизни.
Обновлено вчера в 19:19
Авто
Названы 10 автомобилей, с которым владельцы не расстаются более 10 лет
Эксперты исследовательской компании iSeeCars составили рейтинг машин, с которыми их владельцы не расстаются более 10 лет.
Обновлено вчера в 10:11
Политика
Белый дом заявил о правовых неточностях в докладе Мюллера
Министерство юстиции США 18 апреля обнародовало итоговый доклад спецпрокурора Юрист Белого дома Эммет Флад заявил, что доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о результатах расследования возможного вмешательства РФ в президентские выборы в США противоречит существующему праву, передает CNN.
Обновлено вчера в 18:08
Политика
Путин упростил получение российского гражданства для украинцев
Президент России Владимир Путин подписал 1 мая указ, расширяющий категории граждан Украины, которые могут обращаться за получением российского гражданства в упрощенном порядке.
Обновлено 01 мая в 08:34
Происшествия
В ДТП в Калужской области пострадали девять человек
После столкновения четырёх автомобилей в Калужской области госпитализированы девять человек, сообщил представитель УМВД по региону.
Обновлено вчера в 09:11
Политика
На Украине придумали способ увеличить численность армии
Группа депутатов Верховной рады подготовила законопроект, который позволит доукомплектовать украинскую армию, сообщают "Украинские новости".
Обновлено вчера в 20:54
Политика
Коломойский назвал конфликт в Донбассе гражданской войной
Конфликт в Донбассе представляет собой гражданскую войну, в которой украинцы воюют с украинцами.
Обновлено вчера в 14:57
Космос
В SpaceX сообщили, что космическая капсула Crew Dragon разрушена
Космическая капсула пилотируемого корабля Crew Dragon, которая в будущем должна будет доставлять людей на Международную космическую станцию, была разрушена во время испытания, сообщил телеканал CNN со ссылкой на компанию SpaceX.
Обновлено в 02:47
Происшествия
На северо-востоке Петербурга горит склад
Крупный пожар начался в помещениях склада на шоссе Революции в Красногвардейском районе Петербурга 2 мая поздно вечером.
Обновлено вчера в 17:16
Политика
Симоньян предложила 15 мая провести акцию в поддержку Вышинского
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян во Всемирный день свободы печати предложила всем, кто хочет поддержать арестованного руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, поговорить о свободе слова 15 мая у посольства Украины в Москве.
Обновлено в 02:09
Гаджеты
Asus показала новый безрамочный смартфон ZenFone 6
Тайваньская компания Asus анонсировала презентацию нового смартфона ZenPhone 6. Мероприятие состоится 16 мая в испанской Валенсии.
Обновлено в 02:54
Политика
На Украине оценили готовность России к «военному обострению»
Россия готова к "военному обострению" в Донбассе, заявил заместитель министра "по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц" Георгий Тука в интервью изданию "Сегодня".
Обновлено вчера в 23:06
Происшествия
На границе Белоруссии и Литвы задержали россиянина с 310 кг гашиша
На КПП "Котловка" на белорусско-литовской границе задержали россиянина, который пытался перевезти крупную партию гашиша.
Обновлено в 02:41
Происшествия
В Мексике нашли мертвой «Мисс Уругвай-2006»
Обладательницу титула «Мисс Уругвай-2006» Фатими Давилу нашли мертвой в четверг в одном из отелей Мехико.
Обновлено в 01:32
Армия и оружие
СМИ: на авиабазе «Хмеймим» уничтожен самолёт и погибли военные
Обновлено вчера в 21:24
Культура
Как Наталья Андрейченко победила алкоголизм и пережила предательство мужа: тайны русской «Мэри Поппинс»
В начале 2019 года Андрейченко объявила, что готова к третьему замужеству.
Обновлено в 03:00
Политика
Военный советник Зеленского пообещал вернуть Донбасс через пять лет
Иван Апаршин, который является военным советником нового президента Украины Владимира Зеленского, рассказал, как и когда страна сможет вернуть Донбасс.
Обновлено вчера в 14:09
Авто
Алла Шишкина продала подаренный за победу на Олимпиаде BMW. И вот почему
Российская синхронистка Алла Шишкина рассказала, что продала свой автомобиль BMW, подаренный за победу на Олимпиаде.
Обновлено в 01:26
Наука
В Великобритании испытали первый в мире самолет без закрылков
Ученые из Манчестерского университета и специалисты британской оборонной компании BAE Systems Plc разрабатывают первый в мире самолет, который сможет маневрировать без закрылков.
Обновлено в 00:53
Футбол
Глушаков запретил ребенку покидать Россию
Адвокат жены хавбека московского "Спартака" Дениса Глушакова Сергей Жорин сообщил, что футболист хочет запретить выезд дочери за границу, передает "Советский спорт".
Обновлено в 02:58
Политика
В МИД РФ прокомментировали смену посла в Минске
Смена посла России в Белоруссии является нормальной дипломатической практикой и не говорит о кризисе в отношениях двух стран.
Обновлено в 01:14
Политика
На Украине заявили о деградации экономики страны
Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов рассказал об ужасающем состоянии экономики его страны и заявил, что в ближайшем будущем у нее нет перспектив развития.
Обновлено вчера в 23:30
Политика
Правительство РФ опровергло родство жены Медведева и глав «Мираторга»
В пресс-службе правительства РФ опровергли наличие родственных связей между супругой премьера Светланой Медведевой и руководителями холдинга "Мираторг" братьями Виктором и Александром Линниками.
Обновлено в 02:25
Общество
Король Таиланда женился на генерале
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) женился на Сутхиде Вачиралонгкорн.
Обновлено вчера в 04:48
Происшествия
Ребенка на воздушном шаре унесло ветром в Крыму
Обновлено в 01:36
Общество
Самые счастливые россияне живут во Владивостоке
Обновлено вчера в 09:06
Происшествия
Женщина и ребёнок погибли при пожаре в доме в Челябинской области
В городе Верхний Уфалей Челябинской области произошёл пожар в частном доме, в результате которого погибли женщина и ребёнок.
Обновлено в 02:24
Происшествия
В Шереметьево автомобиль врезался в пассажирский Boeing
Обновлено вчера в 14:09
Хоккей
Гол Панарина не спас «Коламбус» от поражения в матче с «Бостоном»
Следующий матч пройдет 5 мая в Бостоне. Ранее сообщалось, что Панарин не желает думать об игре на ЧМ в составе сборной России.
Обновлено вчера в 22:25