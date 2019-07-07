Главный тренер «железнодорожников» Юрий Семин завоевал 12-й трофей с командой в российской истории. В это число входят шесть Кубков России и по три победы в чемпионате страны и Суперкубке. По числу титулов Семин обошел Олега Романцева и Валерия Газзаева, у которых по 11 различных трофеев.

Семин обошел Романцева и Газзаева по числу трофеев

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