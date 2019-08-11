Футбол

Сёмин рассказал о ситуации с травмированными в «Локомотиве»RT на русском 12:58

Локомотив — Урал
4 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Локомотив»
16′
Артем Фидлер
Федор Смолов
17′
Федор Смолов
19′
Рифат Жемалетдинов
29′
36′
Роман Емельянов
46′
Андрей Панюков
Владимир Ильин
46′
Михаил Меркулов
Денис Поляков
50′
Денис Поляков
Гжегож Крыховяк
76′
77′
Артем Фидлер
Юрий Бавин
Алексей Миранчук
78′
Антон Миранчук
Роман Тугарев
79′
Мацей Рыбус
Брайан Идову
82′
Алексей Миранчук
Timur Suleymanov
85′
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о состоянии игроков, находящихся в лазарете команды.
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Юрий Сёмин
Футболист
Советский футболист, советский и российский тренер. Мастер спорта. Заслуженный тренер РСФСР. Заслуженный тренер Таджикской ССР. Главный тренер московского «Локомотива».
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