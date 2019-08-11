Футбол
Сёмин прокомментировал победу над «Уралом»News.ru 11:49
|16′
Артем Фидлер
Федор Смолов
|17′
Федор Смолов
|19′
Рифат Жемалетдинов
|29′
|36′
Роман Емельянов
|46′
Андрей Панюков
Владимир Ильин
|46′
Михаил Меркулов
Денис Поляков
|50′
Денис Поляков
Гжегож Крыховяк
|76′
|77′
Артем Фидлер
Юрий Бавин
Алексей Миранчук
|78′
Антон Миранчук
Роман Тугарев
|79′
Мацей Рыбус
Брайан Идову
|82′
Алексей Миранчук
Timur Suleymanov
|85′
Локомотив
Расстановка 4‑5‑1
1
Гилерме
20
Игнатьев
5
Хёведес
14
Чорлука
3
Идову
17
Жемалетдинов
6
Баринов
93
Suleymanov
7
Крыховяк
67
Тугарев
9
Смолов
31
Годзюр
15
Кулаков
3
Ароян
8
Емельянов
19
Поляков
44
Егорычев
6
Аугустыняк
10
Бикфалви
14
Бавин
17
Димитров
11
Ильин
Урал
Расстановка 4‑5‑1
Главный тренер футбольного клуба «Локомотив» Юрий Сёмин прокомментировал победу над «Уралом» со счётом 4:0 в пятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Мне очень понравился матч, нашим болельщикам, я думаю, тоже. Игроки очень ответственно подошли.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 16:41, Вашингтон
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