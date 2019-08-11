Футбол

Сёмин прокомментировал победу над «Уралом»News.ru 11:49

Локомотив — Урал
4 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Локомотив»
16′
Артем Фидлер
Федор Смолов
17′
Федор Смолов
19′
Рифат Жемалетдинов
29′
36′
Роман Емельянов
46′
Андрей Панюков
Владимир Ильин
46′
Михаил Меркулов
Денис Поляков
50′
Денис Поляков
Гжегож Крыховяк
76′
77′
Артем Фидлер
Юрий Бавин
Алексей Миранчук
78′
Антон Миранчук
Роман Тугарев
79′
Мацей Рыбус
Брайан Идову
82′
Алексей Миранчук
Timur Suleymanov
85′
Главный тренер футбольного клуба «Локомотив» Юрий Сёмин прокомментировал победу над «Уралом» со счётом 4:0 в пятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Мне очень понравился матч, нашим болельщикам, я думаю, тоже. Игроки очень ответственно подошли.
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Юрий Сёмин
Футболист
Советский футболист, советский и российский тренер. Мастер спорта. Заслуженный тренер РСФСР. Заслуженный тренер Таджикской ССР. Главный тренер московского «Локомотива».
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