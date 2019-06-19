Сёмин признался, что не знает новичка «Локомотива» МурилоRT на русском 11:34

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подтвердил, что не собирается брать бразильского новичка команды Мурило Серкейру на предсезонный сбор в австрийский Бад Кляйнкирххайм, где красно-зеленые будут тренироваться с 20 июня по 4 июля.

с чего всё началось

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что пока ничего не знает о новичке команды Серкейре Мурило.

Сёмин признался, что не знает новичка «Локомотива» Мурило

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