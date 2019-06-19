Футбол
Сёмин признался, что не знает новичка «Локомотива» МурилоRT на русском 11:34
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что пока ничего не знает о новичке команды Серкейре Мурило.
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с чего всё началось
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подтвердил, что не собирается брать бразильского новичка команды Мурило Серкейру на предсезонный сбор в австрийский Бад Кляйнкирххайм, где красно-зеленые будут тренироваться с 20 июня по 4 июля.Sport24.ru09:09
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Стала известна настоящая причина, почему Мурило не летит на сбор с «Локомотивом»
Спорт день за днем11:58
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 12:42, Вашингтон
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С начала года наблюдается положительная динамика объёмов производства.
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Общество
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Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с НСН оценил сообщение о том, что правительство России планирует сделать варианты заданий ЕГЭ и ОГЭ индивидуальными.
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ФСБ провела обыск в администрации Пушкинского района Подмосковья
Сотрудники правоохранительных органов наведались в администрацию Пушкинского района Московской области.
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The Bell: Переписка солдата из Татарстана стала доказательством причастности РФ к крушению малазийского «Боинга»
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Смертельно опасные бактерии атакуют пляжи в США
Обновлено в 08:07
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В России реальные продажи машин в мае упали на 18%
Напомним, что АЕБ отчиталось о сокращении продаж на российском рынке в мае на 6,7% до 137 600 автомобилей.
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Политика
Рейтинг партии Порошенко на выборах в Раду упал до проходного барьера
Партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" с результатом в 5% поддержки избирателей замыкает пятерку политических сил, которые преодолевают проходной барьер в парламент (5%).
Обновлено в 10:07
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Экономика
Bloomberg сообщил о появлении третьего владельца капитала в $100 млрд
Президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) и ее основной владелец, французский бизнесмен Бернар Арно вошел в число людей с состоянием более $100 млрд, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 05:52
Футбол
Футболист Тарасов покинет московский «Локомотив»
Дмитрий Тарасов в июле покинет московский "Локомотив", футболист и клуб не будут заключать новое трудовое соглашение.
Обновлено в 11:30
Происшествия
Посольство России предупредило о всплеске уличного насилия в Лондоне
Посольство России в Лондоне предупредило находящихся в Великобритании россиян об очередном всплеске уличного насилия на улицах британской столицы.
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Власти разъяснили порядок изъятия земель за нескошенную траву и мусор
Законопроект об изъятии земель у граждан за нескошенную траву и мусор, разработанный Минэкономразвития как мера борьбы с пожарами, не коснется граждан, проживающих в населенных пунктах или на территории садоводческих товариществ, говорится в пояснениях Росреестра, поступивших в РБК.
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Госдума проанализирует практику применения статей 228 (незаконное хранение и перевозка наркотиков) и 303 (фальсификация доказательств) Уголовного кодекса.
Обновлено в 11:22
Происшествия
МВД уволило распространившего видео катастрофы SSJ-100 полицейского
Видео катастрофы Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту «Шереметьево» распространили два сотрудника полиции в звании капитана, один из них уволен, второй получил дисциплинарное взыскание.
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В Минздраве рассказали, на каких продуктах нельзя экономить
Как пишет «Российская газета», об этом заявила Главный внештатный терапевт Минздрава России Оксана Драпкина.
Обновлено в 12:06