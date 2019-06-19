Футбол

Сёмин признался, что не знает новичка «Локомотива» МурилоRT на русском 11:34

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что пока ничего не знает о новичке команды Серкейре Мурило.
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с чего всё началось

Семин: «Мурило не летит на сбор „Локомотива“ в Австрию»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подтвердил, что не собирается брать бразильского новичка команды Мурило Серкейру на предсезонный сбор в австрийский Бад Кляйнкирххайм, где красно-зеленые будут тренироваться с 20 июня по 4 июля.
Sport24.ru09:09

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Семин не взял новичка «Локо» Мурило на сборы с командой

Нева Спорт10:20

Семин не берет новичка Мурило на сбор в Австрию

Советский спорт09:57

Юрий Семин: «Мурило не летит на сбор „Локомотива“ в Австрию»

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Семин: «Мурило не летит на сбор „Локомотива“ в Австрию»

Sport24.ru09:09

Семин: Мурило будет тренироваться с молодежью в Москве

РИА Новости10:07

Юрий Семин: «Мурило не летит на сбор в Австрию»

Матч ТВ09:48

Стала известна настоящая причина, почему Мурило не летит на сбор с «Локомотивом»

Спорт день за днем11:58
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 12:42, Вашингтон
Общество

«Новая газета» узнала о недвижимости сотрудников ФСБ из дела Голунова

«Новая газета» совместно с «Трансперенси интернешнл – Россия» и изданием Baza нашла элитную подмосковную недвижимость у двух высокопоставленных сотрудников ФСБ, чьи имена фигурировали в деле журналиста Ивана Голунова.
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Шоу-бизнес

Шепелев рассказал о травле после выхода программ, посвященных Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев в Instagram рассказал о травле, которой он подвергся после выхода на центральных каналах программ, посвященных четвертой годовщине смерти его гражданской супруги, певицы Жанны Фриске.
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Футбол

«Локомотив» готовит перемены на тренерских постах в своей системе

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Жириновский в знак протеста покинул зал Госдумы

В знак протеста лидер либерал-демократов Владимир Жириновский демонстративно вышел из зала пленарных заседаний.
Обновлено в 10:00
Авто

В России выпуск легковых автомобилей в мае снизился на 6%

С начала года наблюдается положительная динамика объёмов производства.
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Политика

Политолог Соловей заявил об уходе из МГИМО по «политическим причинам»

Профессор МГИМО политолог Валерий Соловей на своей странице в Facebook написал, что увольняется из вуза по собственному желанию по политическим причинам.
Обновлено в 12:11
Футбол

Терри продлил контракт с «Астон Виллой»

«Астон Вилла» официально объявила о продлении контракта с ассистентом главного тренера Джоном Терри.
Обновлено в 11:36
Политика

Нидерланды ответили на нежелание России расследовать дело MH17

Нидерланды предприняли дипломатические шаги в отношении России из-за нежелания сотрудничать в расследовании катастрофы рейса MH17 на Донбассе.
Обновлено в 12:11
Политика

Умер депутат Рады Дмитрий Тымчук

Депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук получил смертельное ранение в голову при чистке оружия у себя дома.
Обновлено в 06:42
Общество

Водителей могут начать лишать прав за повторное отсутствие ОСАГО

Государственная дума получила на рассмотрение законопроект, который предлагает ужесточить ответственность за нарушения требований о полисе ОСАГО.
Обновлено в 04:11
Общество

Онищенко оценил планы сделать варианты ЕГЭ и ОГЭ индивидуальными

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с НСН оценил сообщение о том, что правительство России планирует сделать варианты заданий ЕГЭ и ОГЭ индивидуальными.
Обновлено в 10:50
Происшествия

ФСБ провела обыск в администрации Пушкинского района Подмосковья

Сотрудники правоохранительных органов наведались в администрацию Пушкинского района Московской области.
Обновлено в 05:46
Армия и оружие

The Bell: Переписка солдата из Татарстана стала доказательством причастности РФ к крушению малазийского «Боинга»

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Наука

Смертельно опасные бактерии атакуют пляжи в США

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Авто

В России реальные продажи машин в мае упали на 18%

Напомним, что АЕБ отчиталось о сокращении продаж на российском рынке в мае на 6,7% до 137 600 автомобилей.
Обновлено в 02:00
Политика

Рейтинг партии Порошенко на выборах в Раду упал до проходного барьера

Партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" с результатом в 5% поддержки избирателей замыкает пятерку политических сил, которые преодолевают проходной барьер в парламент (5%).
Обновлено в 10:07
Авто

АвтоВАЗ выпустил Lada Xray Cross с вариатором

«АвтоВАЗ» запустил производство внедорожной модификации хэтчбека LADA XRAY Cross, оснащённой бесступенчатой автоматической трансмиссией Jatco.
Обновлено в 05:17
Шоу-бизнес

Рэпер Баста вмешался в конфликт между Тимати и L’One

Длительный конфликт между двумя известными рэперами Тимати и L’One намерен уладить их коллега Василий Вакуленко, более известный под сценическим псевдонимом Баста.
Обновлено в 11:21
Экономика

Bloomberg сообщил о появлении третьего владельца капитала в $100 млрд

Президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) и ее основной владелец, французский бизнесмен Бернар Арно вошел в число людей с состоянием более $100 млрд, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 05:52
Футбол

Футболист Тарасов покинет московский «Локомотив»

Дмитрий Тарасов в июле покинет московский "Локомотив", футболист и клуб не будут заключать новое трудовое соглашение.
Обновлено в 11:30
Происшествия

Посольство России предупредило о всплеске уличного насилия в Лондоне

Посольство России в Лондоне предупредило находящихся в Великобритании россиян об очередном всплеске уличного насилия на улицах британской столицы.
Обновлено в 11:35
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Бари Алибасов дал первое интервью после отравления «Кротом»

Обновлено вчера в 21:09
Авто

Представлен семиместный микровэн Renault Triber

В результате семиместный Triber имеет длину 3990 мм — на 80 мм меньше, чем знакомый нам хэтчбек Renault Sandero.
Обновлено в 12:14
Политика

Медведев прокомментировал слова Кудрина о позорном уровне бедности

Ранее руководитель Счетной палаты России Алексей Кудрин назвал уровень бедности в России позором.
Обновлено в 08:10
Путешествия

АТОР не видит предпосылок для снижения цен на отдых в Турции

Высокий спрос туристов из России и других стран на отдых в Турции не позволяет предполагать, что цены на услуги отелей этим летом снизятся, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Обновлено в 10:17
Общество

Власти разъяснили порядок изъятия земель за нескошенную траву и мусор

Законопроект об изъятии земель у граждан за нескошенную траву и мусор, разработанный Минэкономразвития как мера борьбы с пожарами, не коснется граждан, проживающих в населенных пунктах или на территории садоводческих товариществ, говорится в пояснениях Росреестра, поступивших в РБК.
Обновлено в 05:05
Политика

В Госдуме проверят правоприменение статей 228 и 303 УК

Госдума проанализирует практику применения статей 228 (незаконное хранение и перевозка наркотиков) и 303 (фальсификация доказательств) Уголовного кодекса.
Обновлено в 11:22
Происшествия

МВД уволило распространившего видео катастрофы SSJ-100 полицейского

Видео катастрофы Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту «Шереметьево» распространили два сотрудника полиции в звании капитана, один из них уволен, второй получил дисциплинарное взыскание.
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Здоровье

В Минздраве рассказали, на каких продуктах нельзя экономить

Как пишет «Российская газета», об этом заявила Главный внештатный терапевт Минздрава России Оксана Драпкина.
Обновлено в 12:06
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Юрий Сёмин
Футболист
Советский футболист, советский и российский тренер. Мастер спорта. Заслуженный тренер РСФСР. Заслуженный тренер Таджикской ССР. Главный тренер московского «Локомотива».
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