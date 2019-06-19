Футбол
Сёмин признался, что не знает новичка «Локомотива» МурилоRT на русском 11:34
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что пока ничего не знает о новичке команды Серкейре Мурило.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 20:26, Вашингтон
Политика
Кучма поставил условия снятия экономической блокады Донбасса
Бывший президент Украины, представитель Киева в Контактной группе Леонид Кучма заявил, что экономическая блокада Донбасса будет снята только после того, как будут возвращены украинские активы.
Обновлено в 12:34
Экономика
Кудрин подтвердил угрозу социального взрыва из-за бедности
Глава Счетной палаты уточнил, что правительство принимает меры для стабилизации ситуации Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин во время интервью в программе "Познер" подтвердил, что в России существует риск социального взрыва из-за бедности, сообщает gazeta.ru.
Обновлено вчера в 02:32
Политика
Правительство назвало ответственных за фиксацию ПДД
В соответствии с правительственной телеграммой, которая была направлена главам регионов, единственным исполнителем закупок работ и услуг, связанных с применением комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД) станет ООО ГЛОНАСС БДД — дочерняя компания «Ростеха» и АО ГЛОНАСС (им вместе принадлежит 64%), сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 18:31
Общество
Температура в Москве в выходные дни может побить рекорд 1917 года
В Москве температура воздуха в субботу, 22 июня, может побить рекорд 1917 года. Об этом 19 июня сообщили в Гидрометцентре России.
Обновлено в 10:32
Политика
Россия сформировала делегацию для участия в ПАСЕ
На первом заседании летней сессии ПАСЕ 24 июня будет рассмотрен вопрос о внесении изменений в регламент ассамблеи о защите полномочий национальных делегаций по трем основным вопросам: участие в работе ПАСЕ, голосование и выступления, а также приглашение к работе российской делегации.
Обновлено в 13:18
Политика
Подозреваемый в причастности к крушению MH17 в Донбассе отрицает вину
Сергей Дубинский, которого Совместная следственная группа (JIT) назвала одним из четырех подозреваемых по делу о крушении малайзийского Boeing в Донецкой области в 2014 году, заявил Русской службе Би-би-си, что не видит смысла сотрудничать со следствием.
Обновлено в 18:39
Политика
Порошенко создал новый «спецназ» против РФ
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что его партия "Европейская солидарность" является политическим спецназом.
Обновлено в 18:06
Шоу-бизнес
Бари Алибасов дал первое интервью после отравления «Кротом»
Обновлено вчера в 21:09
Политика
Аксенов ответил на доклад о крушении MH-17
Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал доклад о крушении малазийского Boeing, в котором упоминалось его имя.
Обновлено в 18:41
Футбол
Молодежная сборная Польши обыграла Италию на чемпионате Европы
Сборная Польши обыграла Италию в матче группового этапа молодежного чемпионата Европы.
Обновлено в 16:54
Происшествия
Поезд с оружием сошел с рельсов в США
В США поезд с опасными материалами и оружием сошел с рельсов. Об этом сообщил шериф округа Элко в штате Невада в своем фейсбуке.
Обновлено в 16:06
Происшествия
Предприниматель Василий Бойко-Великий задержан по обвинению в хищении
Одиозный российский предприниматель Василий Бойко-Великий был задержан правоохранительными органами по обвинению в хищении $500 тыс. Об этом сегодня, 19 июня, сообщил журналистам адвокат предпринимателя Алексей Аверьянов.
Обновлено в 17:00
Шоу-бизнес
Ирина Медведева впервые стала мамой
Звезда "6 кадров" опубликовала фото с сыном В июле 2018 года актриса Ирина Медведева вышла замуж за французского бизнесмена Гийома, а сегодня стало известно, что она подарила ему долгожданного сына.
Обновлено в 04:28
Политика
Валерий Соловей уволился из МГИМО «по политическим причинам»
Причиной ухода указано то, что руководство университета "больше не хочет иметь дела со мной", к чему Соловей отнесся "с пониманием", и просит далее не связывать его с институтом.
Обновлено в 12:19
Политика
В Думе не исключили ужесточения санкций за фальсификацию доказательств
Консультации с представителями силовых ведомств по вопросам применения статей 228 (оборот наркотиков) и 303 (фальсификация доказательств) УК РФ пройдут в Госдуме в ближайшее время, по их итогам может начаться проработка вопроса об ужесточении ответственности за фальсификацию доказательств.
Обновлено в 12:18
Интернет
Microsoft добавит в PowerPoint виртуального помощника
Microsoft добавит в PowerPoint виртуального помощника, который поможет отрепетировать презентацию и даст подсказки, как именно лучше подать материал публике, сообщается в официальном блоге компании.
Обновлено в 11:43
Экономика
Эксперты отмечают рекордный рост мобильного интернета в России
Эксперты связывают рост объёма обмена данными с увеличением числа пользователей смартфонов, а также «утяжелением» мобильного трафика в связи с повышением качества видео, растущим интересом к играм, развитием облачных сервисов и интернета вещей.
Обновлено в 19:17
Экономика
Сбербанк предупредил о мошенниках, применяющих социальную инженерию
Мошенничество с помощью социальной инженерии в России продолжает рост - в среднем на 4-6% в месяц, сообщил журналистам на пресс-конференции зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Обновлено в 09:35
Футбол
Тульский «Арсенал» узнал возможных соперников в Лиге Европы
Первую игру туляки проведут дома, вторую – на выезде. Напомним, тульский «Арсенал» впервые в своей истории сыграет в еврокубках.
Обновлено в 09:37
Происшествия
Обнародована видеозапись жесткой посадки самолета с Киркоровым
Российский исполнитель Филипп Киркоров на своей странице в Instagram обнародовал видеозапись жесткой посадки самолета, в котором он летел с детьми.
Обновлено в 19:33
Авто
В России упали продажи автомобилей
По данным о регистрациях машин, авторынок России в мае просел сразу на 18%, — до 124,5 тыс. машин.
Обновлено в 03:40
Политика
В посольстве России в США оценили приговор россиянину Олегу Тищенко
Приговор разработчику компьютерных игр россиянину Олегу Тищенко вынесен судом США по надуманному обвинению, заявили в посольстве России в Вашингтоне.
Обновлено в 18:45
Экономика
Доходность для акционеров вывела ЛУКОЙЛ в мировые лидеры
Средний показатель доходности ЛУКОЙЛа за пять лет (2014–2018) составил 27,1%. Составители рейтинга отметили, что российская компания щедра к своим акционерам, а кроме того, показывает хороший рост выручки, сообщает РБК.
Обновлено в 18:37
Финансы
Прибыль российских банков за пять месяцев выросла в 1,6 раза
Прибыль банков РФ за пять месяцев 2019 года выросла на 64% и достигла 867 млрд рублей, сообщается в материалах Банка России.
Обновлено в 11:01
Общество
Ilta-Sanomat (Финляндия): миллионы мух захватили российский поселок (Ilta-Sanomat)
Мухи, «захватившие» поселок Лазоревый в Свердловской области, вероятно, являются трупными мухами.
Обновлено в 18:00
Футбол
ПСЖ хочет получить за футболиста Неймара €300 млн
Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" хочет получить за трансфер бразильского нападающего Неймара €300 млн.
Обновлено в 15:53
Происшествия
В Подмосковье задержали экс-начальника отдела МВД по борьбе с наркотиками
Следователи Московской области задержали бывшего начальника отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков управления МВД "Раменское" Дмитрия Панкратова.
Обновлено в 15:48