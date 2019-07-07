Футбол

Сёмин превзошёл достижения Романцева и Газзаева по количеству трофеевЧемпионат 03:01

Зенит — Локомотив
2 – 3
Матч завершён
Суперкубок России, Финал, вчера
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
6′
Федор Смолов
19′
Дмитрий Живоглядов
Сердар Азмун
45′+2′
Кристиан Нобоа
Александр Ерохин
46′
Игорь Смольников
52′
Сердар Азмун
53′
67′
Рифат Жемалетдинов
Эдер
Магомед Оздоев
70′
Сердар Азмун
Лука Джорджевич
77′
79′
Алексей Миранчук
82′
Алексей Миранчук
84′
Дмитрий Живоглядов
Брайан Идову
Эмильяно Ариэль Ригони
Роберт Мак
86′
Магомед Оздоев
90′+2′
90′+5′
Федор Смолов
Александр Коломейцев
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин вышел на первое место среди тренеров по количеству трофеев, выигранных с российскими командами в постсоветский период. Это стало возможным благодаря победе "железнодорожников" в матче за Суперкубок России с "Зенитом" (3:2).
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Юрий Сёмин
Футболист
Советский футболист, советский и российский тренер. Мастер спорта. Заслуженный тренер РСФСР. Заслуженный тренер Таджикской ССР. Главный тренер московского «Локомотива».
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