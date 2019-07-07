Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин вышел на первое место среди тренеров по количеству трофеев, выигранных с российскими командами в постсоветский период. Это стало возможным благодаря победе "железнодорожников" в матче за Суперкубок России с "Зенитом" (3:2).

Сёмин превзошёл достижения Романцева и Газзаева по количеству трофеев

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