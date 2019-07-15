Футбол

Сёмин откровенно рассказал о конфликте с ГеркусомLife.ru 09:07

Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин рассказал о конфликте с бывшим генеральным директором клуба Ильёй Геркусом.
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Семин о конфликте с Геркусом: «Не люблю, когда в футбол вмешиваются люди, которые понимают меньше меня»

Sports.ru12:56

«Не люблю, когда в работу вмешиваются люди, понимающие в футболе меньше меня». Семин — о конфликте с Геркусом

Матч ТВ12:08

Тренер «Локомотива» рассказал о причинах конфликта с бывшим гендиром

МК-Спорт07:54

Больше не пятое колесо

Soccer.ru10:25

Сёмин рассказал о конфликте с Геркусом

Sport.ru08:14

Сёмин рассказал о причине конфликта с Геркусом

RT на русском10:58

Сёмин рассказал о конфликте с Геркусом

Чемпионат07:36
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Происшествия

В Башкирии молния убила пастуха и лошадь

Обновлено в 12:26
Политика

Путин предложил уточнить понятие «семейный бизнес»

Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Торгово-промышленной палаты Сергеем Катыриным заявил о необходимости ввести четкое определение «семейного бизнеса», чтобы такие предприятия могли беспрепятственно получать поддержку государства.
Обновлено в 10:54
Происшествия

В Москве началась акция в поддержку оппозиционных кандидатов в Мосгордуму

Обновлено в 13:19
Происшествия

Командир «Альфы» уволен после задержаний сотрудников

Начальника спецподразделения антитеррора ФСБ РФ "Альфа" Валерия Канакина уволили c должности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на почетного президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова.
Обновлено в 08:35
Происшествия

Обучавший Путина авиаинструктор погиб в катастрофе с вертолетом

Воскресным вечером 14 июля в Подмосковье произошла трагедия: при жесткой посадке вертолета погиб глава Федерации сверхлегкой авиации России Игорь Никитин, который в свое время обучал Владимира Путина полетам на дельтаплане.
Обновлено вчера в 17:10
Происшествия

Суд арестовал основателя «Нового потока» Мазурова

Тверской суд Москвы арестовал на два месяца председателя совета директоров и основателя нефтегазовой компании "Новый поток" Дмитрия Мазурова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 11:53
Происшествия

Избитой в Ингушетии девочке проведут ампутацию правой руки

Врачи готовят семилетнюю Аишу Ажигову, которую доставили со множественными травмами в Москву из Ингушетии, к операции по экономной ампутации омертвевших тканей правой руки.
Обновлено в 11:41
Финансы

Рубль подкосит снижение ставок Банка России

Снижение доходности грозит рублю ослаблением, однако Косатый предупреждают, что есть и другие риски, которые говорят в пользу роста USDRUB к 69 рублям за доллар.
Обновлено в 09:54
Политика

Вакарчук предложил наказание для политиков за переговоры с Россией

Лидер украинской партии «Голос» музыкант Святослав Вакарчук предложил, чтобы переговорщиков с Россией от Украины, не уполномоченных на это официальным Киевом, лишали свободы на срок до 15 лет.
Обновлено в 13:23
Политика

Украина продлила запрет на ввоз российских товаров

Правительство Украины продлило до 31 декабря 2020 года запрет на ввоз в страну товаров из России, говорится на сайте кабмина.
Обновлено в 12:58
Политика

Зеленский решил сменить 12 послов Украины

Президент Украины Владимир Зеленский решил сменить 12 послов страны, в том числе украинского посла в США Валерия Чалого.
Обновлено в 12:55
Космос

NASA создает 4 новых робота для изучения космоса

Обновлено 13 июля в 13:39
Политика

Не носила платка и обходила проспект Путина. 10 лет назад была убита правозащитница Наталья Эстемирова

Расследование убийства взял под контроль лично Александр Бастрыкин, вел дело командированный в Чечню следователь по особо важным делам Игорь Соболь, через месяц Бастрыкин отрапортовал о том, что убийство Наташи почти раскрыто, через год Меркель напомнила Медведеву о его обещаниях.
Обновлено вчера в 17:46
Гаджеты

Xiaomi стал лидером онлайн-продаж в России

Модель смартфона Xiaomi стала лидером по онлайн-продажам в России. В Топ-3 первых мест попали только китайские компании.
Обновлено в 13:03
Культура

Умер художник-постановщик «Мосфильма» Стален Волков

Художник-постановщик десятков известных советских фильмов Стален Волков умер в возрасте 93 лет.
Обновлено в 13:14
Шоу-бизнес

Юлия Барановская отрицает слухи о тайной свадьбе

Телеведущая Юлия Барановская прокомментировала информацию в ряде СМИ о том, что тайно вышла замуж в Камбодже.
Обновлено в 05:10
Транспорт

Министр Орешкин рассказал о поездке на Lada Xray до Тольятти

Министр экономического развития России Максим Орешкин добрался на Lada Xray до Тольятти и подвел первые итоги длительного тест-драйва автомобиля и российских дорог.
Обновлено в 04:53
Армия и оружие

В Госдуме прокомментировали возможность провокаций у Крымского моста

Обновлено в 12:50
Экономика

Заморозку накопительной части пенсии продлят до 2022 года

Минтруд предлагает продлить заморозку накопительной части пенсии еще на один год.
Обновлено в 10:11
Общество

Росконтроль забраковал пять из шести популярных марок куриных бёдер

Обновлено в 06:04
Кино

Новым агентом 007 станет темнокожая актриса

Стало известно, кто займёт место легендарного агента 007 в 25-м фильме бондианы.
Обновлено в 09:19
Экономика

Минтранс выбрал инвесторов для порта Тамань

Минтранс выбрал «Кузбассразрезугль» (КРУ) Андрея Бокарева, «Металлоинвест» Алишера Усманова, СУЭК Андрея Мельниченко и РЖД в качестве инвесторов проекта по строительству сухогрузного порта Тамань.
Обновлено в 13:41
Политика

Зеленский обещает наказать виновников ДТП с его кортежем и автобусами

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что сотрудники Управления государственной охраны будут привлечены к ответственности в случае признания их вины в ДТП с детскими автобусами в Запорожской области.
Обновлено в 11:30
Футбол

Вячеслав Подберезкин: «Капитанская повязка? Больше в тренажерный зал надо ходить, чтобы не соскакивала»

Больше в тренажерный зал надо ходить, чтобы не соскакивала.
Обновлено в 14:04
Гаджеты

Qualcomm представила игровой чипсет Snapdragon 855 Plus

Первые смартфоны с процессором Qualcomm Snapdragon 855 Plus появятся на мобильном рынке во второй половине текущего года.
Обновлено в 09:30
Армия и оружие

Опубликовано видео полёта ракетоносцев Ту-160 над Балтийским морем

Минобороны России обнародовало видеозапись патрулирования над Балтийским морем, выполненного двумя российскими стратегическими бомбардировщиками-ракетоносцами Ту-160.
Обновлено в 14:35
Спорт

Масару помогла Загитовой открыть бутылку для Bottle Cap Challenge

Обновлено в 13:19
Политика

Луценко заявил о невозможности передачи Вышинского России

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что передача главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского России невозможна, пока украинский суд не вынесет решение по его делу.
Обновлено в 11:59
Гаджеты

Смартфон Samsung Galaxy S11 может оказаться с раздвижным корпусом

На фотографиях видно, что смартфон будет оснащен раздвижным корпусом и гибким дисплеем.
Обновлено в 06:10
Экономика

Минэкономразвития ожидает инфляцию в 2019 году ниже 4%

Официальный прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2019 год составляет 4,3%, вместе с тем в последние месяцы Орешкин неоднократно заявлял, что министерство ожидает ее ниже 4%. Он также называл завышенным прогноз ЦБ, который даже после июньского снижения составляет 4,2-4,7%.
Обновлено в 02:49
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Юрий Сёмин
Футболист
Советский футболист, советский и российский тренер. Мастер спорта. Заслуженный тренер РСФСР. Заслуженный тренер Таджикской ССР. Главный тренер московского «Локомотива».
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Илья Леонидович Геркус
Российский предприниматель
Российский предприниматель и спортивный менеджер. С лета 2016 по декабрь 2018 года - президент футбольного клуба «Локомотив».
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