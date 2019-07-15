Футбол

Сёмин огласил состав «Локомотива» на матч с «Рубином»Нева Спорт 12:13

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин определился со стартовым составом команды на матч с «Рубином».
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Мурило и Живоглядов – в стартовом составе у «Локомотива», Давиташвили и Марков выйдут у «Рубина»

Бомбардир.ру11:52

Жемалетдинов и Мурило выйдут в стартовом составе «Локомотива» против «Рубина»

Sportbox.RU12:24

«Локомотив» — «Рубин»: Смолов не попал в заявку на матч, Кварацхелия — в запасе

Чемпионат12:10

Кварацхелия остался в запасе «Рубина» на матч с «Локомотивом»

Спорт день за днем12:03

Жемалетдинов и Мурило выйдут в стартовом составе «Локомотива» против «Рубина»

Матч ТВ12:24

«Локомотив» - «Рубин»: Мурило начнет матч с первых минут

Soccer.ru11:50

"Локомотив – "Рубин": Денисов выйдет с первых минут у гостей. Кварацхелия - в запасе

Спорт-Экспресс11:59
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Политика

Украина продлила запрет на ввоз российских товаров

Правительство Украины продлило до 31 декабря 2020 года запрет на ввоз в страну товаров из России, говорится на сайте кабмина.
Обновлено в 12:58
Происшествия

Избитой в Ингушетии девочке проведут ампутацию правой руки

Врачи готовят семилетнюю Аишу Ажигову, которую доставили со множественными травмами в Москву из Ингушетии, к операции по экономной ампутации омертвевших тканей правой руки.
Обновлено в 11:41
Транспорт

Министр Орешкин рассказал о поездке на Lada Xray до Тольятти

Министр экономического развития России Максим Орешкин добрался на Lada Xray до Тольятти и подвел первые итоги длительного тест-драйва автомобиля и российских дорог.
Обновлено в 04:53
Происшествия

Полиция разогнала участников акции протеста у Мосгоризбиркома

Обновлено вчера в 11:17
Армия и оружие

Опубликовано видео полёта ракетоносцев Ту-160 над Балтийским морем

Минобороны России обнародовало видеозапись патрулирования над Балтийским морем, выполненного двумя российскими стратегическими бомбардировщиками-ракетоносцами Ту-160.
Обновлено в 14:35
Происшествия

В Геленджике американец с 16-летним другом изнасиловали девушку

19-летний гражданин США пригласил к себе в номер девушку и 16-летнего подростка, с которыми ране познакомился в Дивноморском.
Обновлено в 13:18
Наука

Новую элементарную частицу предположительно открыли в ЦЕРНе

Обновлено в 13:05
Общество

Минтруд прояснил информацию о дополнительном выходном

6 июля премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении в 2019 и 2020 годах всероссийской диспансеризации взрослого населения.
Обновлено в 10:53
Музыка

Oxxxymiron мечтает записать трек с Борисом Гребенщиковым

Обновлено в 07:49
Кино

Новым агентом 007 станет темнокожая актриса

Стало известно, кто займёт место легендарного агента 007 в 25-м фильме бондианы.
Обновлено в 09:19
Армия и оружие

В Госдуме прокомментировали возможность провокаций у Крымского моста

Обновлено в 12:50
Футбол

VAR будет протестирован в матче РПЛ между «Локомотивом» и «Рубином»

Система VAR будет использоваться в ходе матча 1-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Рубином» в тестовом режиме, сообщает Sport24 со ссылкой на пресс-службу «Локомотива».
Обновлено в 12:42
Политика

Вакарчук предложил наказание для политиков за переговоры с Россией

Лидер украинской партии «Голос» музыкант Святослав Вакарчук предложил, чтобы переговорщиков с Россией от Украины, не уполномоченных на это официальным Киевом, лишали свободы на срок до 15 лет.
Обновлено в 13:23
Происшествия

В Петербурге «Метеор» врезался в Дворцовую набережную у Эрмитажа

В Санкт-Петербурге теплоход на подводных крыльях «Метеор» врезался в Дворцовую набережную неподалеку от Эрмитажа.
Обновлено в 13:13
Экономика

Экономика Китая недосчиталась роста

Рост ВВП страны снизился до минимального значения за 27 лет Продолжающаяся торговая война с США все больнее бьет по экономике КНР — на фоне замедления экспорта квартальный прирост ВВП страны продемонстрировал худший результат с 1992 года.
Обновлено в 05:48
Происшествия

Суд арестовал предполагаемого криминального авторитета Шишканова

Обновлено в 11:56
Технологии

Открыт электронный доступ к 450 тысячам диссертаций

Проект реализовала Национальная электронная библиотека. Диссертации доступны в помещениях библиотек — участников НЭБ.
Обновлено в 08:36
Политика

Зеленский объяснил отказ от езды на работу на велосипеде

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не стал ездить на работу на велосипеде, как обещал в ходе выборов, потому что его кортеж из двух-трех автомобилей никому на дороге не мешает.
Обновлено в 11:04
Политика

Зеленский решил сменить 12 послов Украины

Президент Украины Владимир Зеленский решил сменить 12 послов страны, в том числе украинского посла в США Валерия Чалого.
Обновлено в 12:55
Политика

Анатолий Сердюков переизбран председателем совета директоров ОАК

Совет директоров ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) переизбрал председателем совета бывшего министра обороны РФ Анатолия Сердюкова.
Обновлено в 13:29
Общество

Поклонская рассказала о разрыве отношений

Ранее стало известно, что Поклонская под влиянием своего нового мужа, который является руководителем рабочего аппарата уполномоченного по правам человека в России Ивана Соловьева, порвала с сектой царебожников.
Обновлено в 09:24
Наука

Портрет Алана Тьюринга украсит новую банкноту Великобритании

Банк Англии принял решение выпустить новую банкноту номиналом в £50.
Обновлено в 09:01
Происшествия

Число погибших при ЧП на реке в Якутии возросло до семи

Обновлено в 14:25
Музыка

Тереза Мэй вновь станцевала под песню группы ABBA

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на фестивале Henley вновь исполнила танец под песню Dancing Queen группы ABBA.
Обновлено в 05:56
Происшествия

Третий сотрудник ЦНИИМаш арестован по делу о госизмене

Уже третий сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) арестован по делу о госизмене; 4 июля Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест Сергея Мещерякова, сообщили "Интерфаксу" в инстанции.
Обновлено в 04:44
Политика

Рассмотрение дела Вышинского перенесли на 19 июля

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Политика

Орешкин не исключил компенсаций туроператорам в связи с приостановкой полетов в Грузию

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин не исключил компенсаций туристическим компаниям в связи с закрытием грузинского направления.
Обновлено в 13:08
Автоспорт

Риккьярдо ударил Сайнса в пах во время интервью

Во время интервью Сайнса на Гран-при Великобритании Риккьярдо подкрался к коллеге и ударил его в пах.
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Шоу-бизнес

Наташа Королева объяснила, почему удалила голое фото

Некоторое время назад Наташа Королева опубликовала в сети голое фото, сделанное по примеру ее коллеги Светланы Лободы.
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В Москве девушка умерла во время массажа

Обновлено в 13:10
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Хорватский футболист, защитник московского «Локомотива». Выступал в сборной Хорватии. Вице-чемпион мира.
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