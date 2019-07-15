Футбол
Сёмин огласил состав «Локомотива» на матч с «Рубином»Нева Спорт 12:13
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин определился со стартовым составом команды на матч с «Рубином».
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 14:40, Вашингтон
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Правительство Украины продлило до 31 декабря 2020 года запрет на ввоз в страну товаров из России, говорится на сайте кабмина.
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Полиция разогнала участников акции протеста у Мосгоризбиркома
Обновлено вчера в 11:17
Армия и оружие
Опубликовано видео полёта ракетоносцев Ту-160 над Балтийским морем
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В Геленджике американец с 16-летним другом изнасиловали девушку
19-летний гражданин США пригласил к себе в номер девушку и 16-летнего подростка, с которыми ране познакомился в Дивноморском.
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Новую элементарную частицу предположительно открыли в ЦЕРНе
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Oxxxymiron мечтает записать трек с Борисом Гребенщиковым
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Кино
Новым агентом 007 станет темнокожая актриса
Стало известно, кто займёт место легендарного агента 007 в 25-м фильме бондианы.
Обновлено в 09:19
Футбол
VAR будет протестирован в матче РПЛ между «Локомотивом» и «Рубином»
Система VAR будет использоваться в ходе матча 1-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Рубином» в тестовом режиме, сообщает Sport24 со ссылкой на пресс-службу «Локомотива».
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Политика
Вакарчук предложил наказание для политиков за переговоры с Россией
Лидер украинской партии «Голос» музыкант Святослав Вакарчук предложил, чтобы переговорщиков с Россией от Украины, не уполномоченных на это официальным Киевом, лишали свободы на срок до 15 лет.
Обновлено в 13:23
Происшествия
В Петербурге «Метеор» врезался в Дворцовую набережную у Эрмитажа
В Санкт-Петербурге теплоход на подводных крыльях «Метеор» врезался в Дворцовую набережную неподалеку от Эрмитажа.
Обновлено в 13:13
Экономика
Экономика Китая недосчиталась роста
Рост ВВП страны снизился до минимального значения за 27 лет Продолжающаяся торговая война с США все больнее бьет по экономике КНР — на фоне замедления экспорта квартальный прирост ВВП страны продемонстрировал худший результат с 1992 года.
Обновлено в 05:48
Технологии
Открыт электронный доступ к 450 тысячам диссертаций
Проект реализовала Национальная электронная библиотека. Диссертации доступны в помещениях библиотек — участников НЭБ.
Обновлено в 08:36
Политика
Зеленский объяснил отказ от езды на работу на велосипеде
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не стал ездить на работу на велосипеде, как обещал в ходе выборов, потому что его кортеж из двух-трех автомобилей никому на дороге не мешает.
Обновлено в 11:04
Политика
Зеленский решил сменить 12 послов Украины
Президент Украины Владимир Зеленский решил сменить 12 послов страны, в том числе украинского посла в США Валерия Чалого.
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Анатолий Сердюков переизбран председателем совета директоров ОАК
Совет директоров ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) переизбрал председателем совета бывшего министра обороны РФ Анатолия Сердюкова.
Обновлено в 13:29
Общество
Поклонская рассказала о разрыве отношений
Ранее стало известно, что Поклонская под влиянием своего нового мужа, который является руководителем рабочего аппарата уполномоченного по правам человека в России Ивана Соловьева, порвала с сектой царебожников.
Обновлено в 09:24
Наука
Портрет Алана Тьюринга украсит новую банкноту Великобритании
Банк Англии принял решение выпустить новую банкноту номиналом в £50.
Обновлено в 09:01
Происшествия
Число погибших при ЧП на реке в Якутии возросло до семи
Обновлено в 14:25
Музыка
Тереза Мэй вновь станцевала под песню группы ABBA
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на фестивале Henley вновь исполнила танец под песню Dancing Queen группы ABBA.
Обновлено в 05:56
Происшествия
Третий сотрудник ЦНИИМаш арестован по делу о госизмене
Уже третий сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) арестован по делу о госизмене; 4 июля Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест Сергея Мещерякова, сообщили "Интерфаксу" в инстанции.
Обновлено в 04:44
Политика
Рассмотрение дела Вышинского перенесли на 19 июля
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Политика
Орешкин не исключил компенсаций туроператорам в связи с приостановкой полетов в Грузию
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин не исключил компенсаций туристическим компаниям в связи с закрытием грузинского направления.
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Автоспорт
Риккьярдо ударил Сайнса в пах во время интервью
Во время интервью Сайнса на Гран-при Великобритании Риккьярдо подкрался к коллеге и ударил его в пах.
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Наташа Королева объяснила, почему удалила голое фото
Некоторое время назад Наташа Королева опубликовала в сети голое фото, сделанное по примеру ее коллеги Светланы Лободы.
Обновлено в 05:48
Происшествия
В Москве девушка умерла во время массажа
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