Футбол
Сёмин огласил состав «Локомотива» на матч с «Рубином»Нева Спорт 12:13
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин определился со стартовым составом команды на матч с «Рубином».
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 13:08, Вашингтон
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ФСБ задержала террористов ИГ в Ростовской области
На след террористов спецслужбы вышли в ходе отработки связей ликвидированной в апреле 2018 года ростовской ячейки.
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Стало известно об отставке командира «Альфы» ФСБ
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Загитова вместе с собакой открыли бутылку в челлендже
Загитова решила подойти к челленджу оригинально, и открыла бутылку лапой своей любимой собаки.
Обновлено в 12:59
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«Яндекс.Такси» не собирается объединяться с компанией «Везет»
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Москалькова назвала условие для освобождения украинских моряков
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Здоровье
Контроль за клиниками, участвующими в диспансеризации, будет усилен
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Абсолютного чемпиона мира по боксу насмерть сбила машина
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Обновлено в 10:16
Футбол
Локомотив — Рубин 0:0 (1-й тайм)
Система VAR будет использоваться в ходе матча 1-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Рубином» в тестовом режиме, сообщает Sport24 со ссылкой на пресс-службу «Локомотива».
Обновлено в 12:42
Происшествия
Третий сотрудник ЦНИИМаш арестован по делу о госизмене
Уже третий сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) арестован по делу о госизмене; 4 июля Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест Сергея Мещерякова, сообщили "Интерфаксу" в инстанции.
Обновлено в 04:44
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Украина продлила на год эмбарго на ввоз товаров из России
В конце 2018 года правительство Украины продлило действующий с 2016 года запрет на ввоз из России целого ряда товаров — продуктов (молочные продукты, чай, кофе, пиво, алкоголь), средств личной гигиены (шампуни, гели для душа, мыло), железнодорожного оборудования, продукции химической промышленности для сельского хозяйства и пр.
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Эксперимент по снятию наличных на кассах могут расширить на всю Россию
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Трудности с дыханием канцлера Германии Ангелы Меркель, которые произошли во время встречи с журналистами в Париже, не были связаны с каким-либо заболеванием.
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Суд арестовал основателя «Нового потока» Мазурова
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