Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин определился со стартовым составом команды на матч с «Рубином».

Сёмин огласил состав «Локомотива» на матч с «Рубином»

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