Футбол

Сёмин огласил состав «Локомотива» на матч с «Рубином»Нева Спорт 12:13

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Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин определился со стартовым составом команды на матч с «Рубином».
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