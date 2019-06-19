Футбол

Футболист Тарасов покинет московский «Локомотив»ТАСС 11:30

Дмитрий Тарасов в июле покинет московский "Локомотив", футболист и клуб не будут заключать новое трудовое соглашение. Об этом ТАСС сообщил главный тренер железнодорожников Юрий Семин. Действующий контракт 32-летнего полузащитника с "Локомотивом" истекает 30 июня.
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Дмитрий Тарасов покинет «Локомотив»

Спорт-Экспресс12:16

Тарасов уйдет из «Локомотива»

Спорт день за днем13:53

Сёмин объявил, что Тарасов покинет «Локомотив»

RT на русском13:21

Тарасов не поедет на сбор «Локомотива» и ищет другую команду

Sport24.ru12:40

Семин сообщил об уходе Тарасова из «Локомотива»

Матч ТВ11:56

Дмитрий Тарасов покинет «Локомотив»

Вести.Ru11:37

Футболист Тарасов покинет московский «Локомотив»

ТАСС11:30
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 14:20, Вашингтон
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Два человека погибли в ДТП с автобусом в Челябинской области

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Младший сын хоккеиста Соколова обвинил брата в убийстве матери

15-летний Арсений уверяет — мать зарезал не он, а старший брат.
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Нидерланды объявили об уголовном преследовании Стрелкова по делу MH17

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Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский покинул зал заседания Госдумы в знак протеста.
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Политика

Чубайс в ответ на критику Лисина рассказал анекдот

Лисина возмутили заявления Чубайса, которые тот произнес на Петербургском международном экономическом форуме в начале июня.
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После жалоб Путину на железную дорогу возбудили уголовное дело

В Челябинской области возбудили уголовное дело после того, как местные жители пожаловались президенту Владимиру Путину на проблемы при переходе железной дороги, передает РИА "Новости".
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Политика

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Как отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин, если ПАСЕ "без изъятий" примет доклад бельгийского депутата Петры де Суттер по полномочиям делегаций в Парламентской Ассамблее в первый день сессии, 24 июня, Россия в тот же день подаст заявку на участие в июньской сессии.
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В России реальные продажи машин в мае упали на 18%

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Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата Су-27 бомбардировщика США

Минобороны РФ выложило в сеть видео перехвата российским истребителем Су-27 американского бомбардировщика В-52Н.
Обновлено 17 июня в 23:07
Авто

«АвтоВАЗ» выпустил Lada XRAY Cross с вариатором

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к выпуску модели Lada XRAY Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором) Jatco.
Обновлено в 05:29
Политика

США предложили Турции обсудить компенсацию за отказ от С-400

Соединенные Штаты готовы обсуждать с Турцией компенсацию последствий возможного отказа Анкары от покупки российского зенитно-ракетного комплекса С-400, заявила высокопоставленный представитель администрации США.
Обновлено в 12:17
Политика

Умер депутат Рады Дмитрий Тымчук

Депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук получил смертельное ранение в голову при чистке оружия у себя дома.
Обновлено в 06:42
Политика

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«Новая газета» узнала о недвижимости сотрудников ФСБ из дела Голунова

«Новая газета» совместно с «Трансперенси интернешнл – Россия» и изданием Baza нашла элитную подмосковную недвижимость у двух высокопоставленных сотрудников ФСБ, чьи имена фигурировали в деле журналиста Ивана Голунова.
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Хоккейный клуб СКА подписал новое соглашение с нападающим Наилем Якуповым, информирует официальный сайт питерцев.
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Профессор МГИМО политолог Валерий Соловей на своей странице в Facebook написал, что увольняется из вуза по собственному желанию по политическим причинам.
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Армия и оружие

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что создание новейшего зенитного ракетно-пушечного комплекса межвидового применения (ЗРПК) "Панцирь-СМ" планируется завершить в 2021 году.
Обновлено в 10:50
Происшествия

У берегов Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 6,2

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на территории острова Новая Гвинея, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
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Кино

В Северной Ирландии стартовали съемки приквела «Игры престолов»

Съемки приквела сериала HBO «Игра престолов» начались в Северной Ирландии.
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Песков посетовал на непонимание россиян сути нацпроектов

Ожидается, что нацпроекты станут одной из тем, которая будет поднята во время прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным.
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Происшествия

При ДТП на остановке в Сочи погибли два человека

В результате ДТП на остановке в Сочи погибли два человека, один из них — ребёнок — скончался в больнице.
Обновлено в 13:44
Происшествия

В Астраханской области из-за пала травы загорелись десять построек

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Как оказалось, находясь в Каннах, Татьяна также приняла участие в фотосессии.
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Транспорт

В Воронеже перевозчики пригрозили остановить транспорт

Частные перевозчики Воронежа пригрозили транспортным бойкотом, если власти в ближайшее время не примут решения о повышении стоимости проезда в городских маршрутках с 17 до 25 руб. Владельцы автобусов аргументировали свои требования ростом цен на топливо и запчасти, а ключевой датой назвали понедельник, 1 июля.
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В Киеве приняли к рассмотрению иск о регистрации «новой церкви»

Окружной административный суд Киева принял к рассмотрению иск о незаконности регистрации "новой церкви" Украины, сообщил в среду юридический отдел канонической Украинской православной церкви.
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