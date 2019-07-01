Главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Юрий Сёмин заявил, что уход грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии стал для него неожиданным. Для нас уход Кварацхелии — большая неожиданность. Я был уверен, что мы подпишем полноценный контракт.

Сёмин не ожидал ухода Кварацхелии из «Локомотива»

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