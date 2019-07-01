Футбол
Сёмин не ожидал ухода Кварацхелии из «Локомотива»News.ru 12:32
Главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Юрий Сёмин заявил, что уход грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии стал для него неожиданным. Для нас уход Кварацхелии — большая неожиданность. Я был уверен, что мы подпишем полноценный контракт.
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Экономика
С 1 июля в России выросли платежи за ЖКХ
Из-за повышения налога на добавленную стоимость (НДС) было решено проиндексировать тарифы ЖКХ в два этапа: с 1 января — на 1,7% и с 1 июля — еще на 2,4%. Прежде тарифы индексировались один раз в год – 1 июля.
Обновлено в 01:06
Шоу-бизнес
Алексей Купин и Майя Донцова победили в конкурсе «Свадьба на миллион»
Алексей Купин и Майя Донцова смогли обойти соперников в конкурсе «Свадьба на миллион».
Обновлено в 13:00
Политика
Песков предупредил артистов из России о небезопасной ситуации в Грузии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские артисты в случае гастролей в Грузии должны понимать, что там небезопасно.
Обновлено в 06:47
Политика
Восьми украинским морякам предъявили обвинение в нарушении границы РФ
Следствие предъявило обвинение в незаконном пересечении госграницы РФ организованной группой восьми украинским морякам, задержанным в ноябре 2018 года в Керченском проливе.
Обновлено в 07:32
Кино
Дэниел Крейг вернулся к съемкам нового Бонда после операции
Обновлено вчера в 17:30
Происшествия
Кадыров выразил соболезнования семье убитого в Чечне полицейского
Глава Чечни Рамзан Кадыров в понедельник вечером выразил соболезнования родным и близким погибшего в результате нападения на контрольно-заградительный пост в Ачхой-Мартановском районе республики полицейского.
Обновлено в 13:37
Общество
Мексиканский город завалило градом
Город Гвадалахара в Мексике оказался под слоем льда после сильного града, сообщает Uno.tv.
Обновлено в 09:36
Космос
Неудачный старт частной ракеты засняли на видео
Видео крушения опубликовали на YouTube. Недавно компания Exos Aerospace провела запуск одной из своих последних ракет.
Обновлено вчера в 23:39
Армия и оружие
Украина изменила планы учений с США из-за России
Обновлено в 11:22
Наука
Люди с рассеянным склерозом имеют больший риск развития рака
Авторы исследования намерены продолжить рассматривать этот вопрос, поскольку предыдущие работы по изучению степени вероятности развития онкологии при рассеянном склерозе, проведенные в ряде стран, показали противоречивые результаты.
Обновлено вчера в 08:04
Политика
В Тегеране предрекли уничтожение Израиля в случае атаки США на Иран
После инцидента США начали прорабатывать военную операцию с точечными ударами по Ирану, однако в итоге, как говорил президент Дональд Трамп, отказались от нее, посчитав ее непропорциональной действиям Ирана.
Обновлено в 11:55
Армия и оружие
Минобороны попросило у Минфина повысить зарплату контрактникам
Денежное довольствие контрактников в Российской армии оказалось ниже средней зарплаты по стране, в связи с чем Минобороны просит Минфин повысить эту сумму, сообщила заместитель министра обороны Татьяна Шевцова.
Обновлено в 09:21
Армия и оружие
Усовершенствованная винтовка Мосина попала на видео
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры винтовки Мосина в новом обвесе. Модернизированный вариант оружия представили на форуме "Армия-2019".
Обновлено в 04:39
Шоу-бизнес
Дочь Галины Стахановой нашла биологического отца благодаря ДНК-тесту
Дочь актрисы Галины Стахановой нашла своего биологического отца благодаря ДНК-тесту.
Обновлено в 12:27
Кино
Netflix показал Геральта, Цири и Йеннифер из сериала «Ведьмак»
Netflix опубликовал постер сериала «Ведьмак».
Обновлено в 10:48
Шоу-бизнес
Бари Алибасов кинул Дмитрия Шепелева
Обновлено в 06:12
Космос
Установлено число жертв Тунгусского метеорита
Для установления числа погибших в результате падения Тунгусского метеорита специалисты НАСА изучили более 700 рассказов очевидцев.
Обновлено 29 июня в 11:00
Происшествия
Из летящего над Лондоном самолета выпал труп
Прибывшие на место правоохранители пришли к выводу, что погибший выпал из отсека для шасси самолета авиакомпании Kenya Airways, когда воздушное судно, следовавшее рейсом из Найроби в лондонский аэропорт Хитроу, готовилось к посадке.
Обновлено в 13:42
Армия и оружие
В Донбассе взорвался санитарный Hummer ВСУ, есть жертвы
В оккупированной украинскими войсками части ДНР в районе села Водяное подорвался санитарный автомобиль Hummer одного из подразделений так называемых "Объединенных сил".
Обновлено в 06:25
Хоккей
Вратарь Сергей Бобровский перешёл во «Флориду»
В плей-офф Бобровский пропускал 2,41 шайбы за игру, отражая 92,5% бросков в 10 играх. 30-летний вратарь выступает в НХЛ с 2010 года.
Обновлено в 13:03
Футбол
«Спартак» проведет товарищеский матч с венгерским «Дьери ЭТО»
"Спартак" на своем официальном сайте сообщил, что проведет товарищеский матч с венгерским клубом "Дьери ЭТО".
Обновлено в 13:29
Общество
Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн
Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.
Обновлено 29 июня в 08:57
Политика
Зеленский потребовал наказать Климкина
Украинский президент Владимир Зеленский потребовал, чтобы премьер страны Владимир Гройсман привлек главу МИДа Павла Климкина к дисциплинарной ответственности, передает ТАСС.
Обновлено в 07:02
Политика
Журналистке запретили задавать вопрос главе МВД Германии про «опасность» RT
На пресс-конференции в Берлине корреспондент Ruptly задала вопрос главе МВД Германии Хорсту Зеехоферу о том, чем «опасны» RT и Sputnik для Германии, однако ее попытались остановить.
Обновлено в 13:10
Происшествия
В иркутском наводнении сыграла роль «вековая» дамба
Обновлено в 11:43
Общество
Полное солнечное затмение произойдет 2 июля
Напомним, в 2019 году произойдет пять затмений: три солнечных (частное состоялось 6 января, полное – 2 июля и кольцеобразное – 26 декабря) и два лунных (полное состоялось 21 января и частное – 16 июля).
Обновлено в 04:13