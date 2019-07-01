Футбол

Сёмин не ожидал ухода Кварацхелии из «Локомотива»News.ru 12:32

Главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Юрий Сёмин заявил, что уход грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии стал для него неожиданным. Для нас уход Кварацхелии — большая неожиданность. Я был уверен, что мы подпишем полноценный контракт.
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Полузащитник Кварацхелия покинул «Локомотив»

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Кварацхелия разорвал контракт с «Рустави» и стал свободным агентом

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Спорт-Экспресс11:54

СМИ: Кварацхелия расторг контракт с «Рустави»

Матч ТВ13:32
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Навального арестовали на 10 суток за участие в шествии в Москве

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Следствие предъявило обвинение в незаконном пересечении госграницы РФ организованной группой восьми украинским морякам, задержанным в ноябре 2018 года в Керченском проливе.
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Кадыров выразил соболезнования семье убитого в Чечне полицейского

Глава Чечни Рамзан Кадыров в понедельник вечером выразил соболезнования родным и близким погибшего в результате нападения на контрольно-заградительный пост в Ачхой-Мартановском районе республики полицейского.
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Город Гвадалахара в Мексике оказался под слоем льда после сильного града, сообщает Uno.tv.
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Видео крушения опубликовали на YouTube. Недавно компания Exos Aerospace провела запуск одной из своих последних ракет.
Обновлено вчера в 23:39
Армия и оружие

Украина изменила планы учений с США из-за России

Обновлено в 11:22
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Люди с рассеянным склерозом имеют больший риск развития рака

Авторы исследования намерены продолжить рассматривать этот вопрос, поскольку предыдущие работы по изучению степени вероятности развития онкологии при рассеянном склерозе, проведенные в ряде стран, показали противоречивые результаты.
Обновлено вчера в 08:04
Политика

В Тегеране предрекли уничтожение Израиля в случае атаки США на Иран

После инцидента США начали прорабатывать военную операцию с точечными ударами по Ирану, однако в итоге, как говорил президент Дональд Трамп, отказались от нее, посчитав ее непропорциональной действиям Ирана.
Обновлено в 11:55
Армия и оружие

Минобороны попросило у Минфина повысить зарплату контрактникам

Денежное довольствие контрактников в Российской армии оказалось ниже средней зарплаты по стране, в связи с чем Минобороны просит Минфин повысить эту сумму, сообщила заместитель министра обороны Татьяна Шевцова.
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Обновлено в 04:39
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Дочь Галины Стахановой нашла биологического отца благодаря ДНК-тесту

Дочь актрисы Галины Стахановой нашла своего биологического отца благодаря ДНК-тесту.
Обновлено в 12:27
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Netflix показал Геральта, Цири и Йеннифер из сериала «Ведьмак»

Netflix опубликовал постер сериала «Ведьмак».
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«Спартак» запретил проход на стадион известному фанату ЦСКА за расизм

Обновлено в 14:01
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Бари Алибасов кинул Дмитрия Шепелева

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Космос

Установлено число жертв Тунгусского метеорита

Для установления числа погибших в результате падения Тунгусского метеорита специалисты НАСА изучили более 700 рассказов очевидцев.
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Прибывшие на место правоохранители пришли к выводу, что погибший выпал из отсека для шасси самолета авиакомпании Kenya Airways, когда воздушное судно, следовавшее рейсом из Найроби в лондонский аэропорт Хитроу, готовилось к посадке.
Обновлено в 13:42
Армия и оружие

В Донбассе взорвался санитарный Hummer ВСУ, есть жертвы

В оккупированной украинскими войсками части ДНР в районе села Водяное подорвался санитарный автомобиль Hummer одного из подразделений так называемых "Объединенных сил".
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«Спартак» проведет товарищеский матч с венгерским «Дьери ЭТО»

"Спартак" на своем официальном сайте сообщил, что проведет товарищеский матч с венгерским клубом "Дьери ЭТО".
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Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн

Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.
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Зеленский потребовал наказать Климкина

Украинский президент Владимир Зеленский потребовал, чтобы премьер страны Владимир Гройсман привлек главу МИДа Павла Климкина к дисциплинарной ответственности, передает ТАСС.
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Журналистке запретили задавать вопрос главе МВД Германии про «опасность» RT

На пресс-конференции в Берлине корреспондент Ruptly задала вопрос главе МВД Германии Хорсту Зеехоферу о том, чем «опасны» RT и Sputnik для Германии, однако ее попытались остановить.
Обновлено в 13:10
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В иркутском наводнении сыграла роль «вековая» дамба

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